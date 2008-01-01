Техническая поддержка

Lead 1st line Support

Мы ищем TL в направление продуктовой поддержки в отделе технической поддержки клиентов Selectel. Продуктовая поддержка - это первое звено технической поддержки, подробней про задачи поддержки можно почитать тут: https://selectel.ru/support/

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы ищем TL в направление продуктовой поддержки в отделе технической поддержки клиентов Selectel. Продуктовая поддержка - это первое звено технической поддержки, подробней про задачи поддержки можно почитать тут: https://selectel.ru/support/

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Курировать базовую поддержку всех IaaS и PaaS продуктов Selectel: от решения консультационных вопросов и до диагностки проблем в работе инфраструктуры
  • Контролировать достижение сотрудниками целевых KPI при работе с клиентами, а также осуществлять контроль за исполнением остальной операционной работы команды
  • Вести найм сотрудников, проводить первичные интервью, курировать онбординг, проводить встречи 1-1, работать с мотивацией и развитием сотрудников
  • Вести график сменности и оформлять всю предусмотренную документацию
  • Анализировать основные метрики качества сервиса, балансировать нагрузку внутри команды и оптимизировать процессы в своей зоне

Мы ожидаем

  • Опыт работы на руководящей позиции в клиентском сервисе
  • Опыт работы с командой от 10 человек
  • Отличные навыки коммуникации и проактивность
  • Технический бэкграунд, чтобы хорошо разобраться в наших продуктах, будет преимуществом.

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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