Lead 1st line Support

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы ищем TL в направление продуктовой поддержки в отделе технической поддержки клиентов Selectel. Продуктовая поддержка - это первое звено технической поддержки, подробней про задачи поддержки можно почитать тут: https://selectel.ru/support/
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Курировать базовую поддержку всех IaaS и PaaS продуктов Selectel: от решения консультационных вопросов и до диагностки проблем в работе инфраструктуры
- Контролировать достижение сотрудниками целевых KPI при работе с клиентами, а также осуществлять контроль за исполнением остальной операционной работы команды
- Вести найм сотрудников, проводить первичные интервью, курировать онбординг, проводить встречи 1-1, работать с мотивацией и развитием сотрудников
- Вести график сменности и оформлять всю предусмотренную документацию
- Анализировать основные метрики качества сервиса, балансировать нагрузку внутри команды и оптимизировать процессы в своей зоне
Мы ожидаем
- Опыт работы на руководящей позиции в клиентском сервисе
- Опыт работы с командой от 10 человек
- Отличные навыки коммуникации и проактивность
- Технический бэкграунд, чтобы хорошо разобраться в наших продуктах, будет преимуществом.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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