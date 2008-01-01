Маркетинг и PR

Автор в техническую редакцию

Мы ищем технического писателя в редакцию продуктовых и технических текстов. Активно развиваем собственное медиа и блог на Хабре, где занимаем 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Техническому писателю предстоит создавать контент для собственных блогов, а также курировать внутренних авторов.
Санкт-Петербург
Гибкий
Откликнуться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Подписаться
Мы ищем технического писателя в редакцию продуктовых и технических текстов. Активно развиваем собственное медиа и блог на Хабре, где занимаем 2 место в рейтинге корпоративных блогов. Задача команды — продвижение продуктов, услуг и экспертизы компании в собственных медиа. При подготовке материалов много сотрудничаем с продакт-менеджерами и техническими специалистами компании. Мы ищем человека, который готов работать со сложными продуктами (серверы, облачные платформы), создавать для них простые и понятные тексты — гайды, инструкции, обзоры, сценарии использования. Техническому писателю предстоит создавать контент для собственных блогов, а также курировать внутренних авторов.
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Писать для Хабра и Академии Selectel. Тематика — IT-инфраструктура: серверы, облачные решения, ML-продукты, DevOps-практики и так далее
  • Редактировать технические тексты экспертов компании, проводить интервью с сотрудниками компании и клиентами
  • Заниматься дистрибуцией написанных текстов в социальных сетях, контентных рассылках и других каналах коммуникации компании
  • Участвовать в подготовке контентных спецпроектов: квизов, лид-магнитов, квестов
  • Анализировать эффективность контента с помощью Яндекс Метрики и Google Analytics

Мы ожидаем

  • Опыт работы копирайтером/писателем/редактором в IT-компании или специализированных СМИ
  • Навык быстрой обработки информации и выделения главного: вы можете концептуально охватить сложную тему
  • Портфолио технических текстов
  • Опыт подготовки текстов совместно с экспертами (на основе интервью, доклада, подкаста и т.д.)
  • Опыт редактуры текстов
  • Представление, как устроены современные дата-центры и зачем компаниям нужна IT-инфраструктура

Будет плюсом

  • Опыт работы с аналитикой и оценка эффективности статей и других форматов

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Маркетинг и PR

Редактор/продуктовый редактор

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR

Продуктовый редактор (Команда сайта)

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на HeadHunter.