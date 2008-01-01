Frontend-разработка

Фронтенд-разработчик в Vscale

Присоединяйся к команде Vscale! Мы – бренд базовых инфраструктурных сервисов на инфраструктуре Selectel. Провайдер, который разговаривает со своими клиентами на одном языке. Мы за смелые эксперименты, быстрые и гибкие решения в разработке и открытое общение в команде.

Мы прислушиваемся друг к другу, вместе преодолеваем челленджи и генерим идеи. У нас FE-разработчик не только пишет код и поддерживает его, но и может влиять на продукт, процессы команды, цели и способы их достижения. Стань частью Vscale, где твоё мнение будут ценить!

Санкт-Петербург
Гибкий
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Присоединяйся к команде Vscale! Мы – бренд базовых инфраструктурных сервисов на инфраструктуре Selectel. Провайдер, который разговаривает со своими клиентами на одном языке. Мы за смелые эксперименты, быстрые и гибкие решения в разработке и открытое общение в команде.

Мы прислушиваемся друг к другу, вместе преодолеваем челленджи и генерим идеи. У нас FE-разработчик не только пишет код и поддерживает его, но и может влиять на продукт, процессы команды, цели и способы их достижения. Стань частью Vscale, где твоё мнение будут ценить!

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разработывать и поддерживать панель управления vscale.io, отвечать за её надёжность и производительность.
  • Принимать участие в Code Review.
  • Поддерживать и развивать внутренний Codestyle.
  • Вести проектную документацию в Confluence и делиться своими решениями с другими членами команды на внутренних встречах.
  • Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками.
  • Проактивно участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач.

Мы ожидаем

  • Уверенное владение HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript.
  • Понимание принципов адаптивной вёрстки.
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами.
  • Опыт разработки на Angular 10 и выше.
  • Понимание устройства современных веб-приложений и принципов работы их отдельных составляющих.
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST, WebSocket).
  • Опыт работы с CI/CD.
  • Опыт написания unit-тестов и дебага веб-приложений.
  • Опыт мониторинга frontend-приложений и организации работы с ошибками (sentry и т.д.)
  • Опыт работы с Git, Jira/Confluence.

Будет плюсом

  • Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений.
  • Опыт написания e2e, unit, функциональных тестов для нового кода, помощь в автоматизации регрессионного тестирования существующих решений.
  • Опыт работы в провайдерах инфраструктуры.

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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