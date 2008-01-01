Фронтенд-разработчик в Vscale

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Присоединяйся к команде Vscale! Мы – бренд базовых инфраструктурных сервисов на инфраструктуре Selectel. Провайдер, который разговаривает со своими клиентами на одном языке. Мы за смелые эксперименты, быстрые и гибкие решения в разработке и открытое общение в команде.
Мы прислушиваемся друг к другу, вместе преодолеваем челленджи и генерим идеи. У нас FE-разработчик не только пишет код и поддерживает его, но и может влиять на продукт, процессы команды, цели и способы их достижения. Стань частью Vscale, где твоё мнение будут ценить!
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разработывать и поддерживать панель управления vscale.io, отвечать за её надёжность и производительность.
- Принимать участие в Code Review.
- Поддерживать и развивать внутренний Codestyle.
- Вести проектную документацию в Confluence и делиться своими решениями с другими членами команды на внутренних встречах.
- Взаимодействовать с разработчиками, тестировщиками и проектировщиками.
- Проактивно участвовать в планировании, декомпозиции и оценке задач.
Мы ожидаем
- Уверенное владение HTML, CSS, Javascript(ES5/ES6/ES7), TypeScript.
- Понимание принципов адаптивной вёрстки.
- Умение пользоваться CSS препроцессорами.
- Опыт разработки на Angular 10 и выше.
- Понимание устройства современных веб-приложений и принципов работы их отдельных составляющих.
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST, WebSocket).
- Опыт работы с CI/CD.
- Опыт написания unit-тестов и дебага веб-приложений.
- Опыт мониторинга frontend-приложений и организации работы с ошибками (sentry и т.д.)
- Опыт работы с Git, Jira/Confluence.
Будет плюсом
- Опыт в создании собственных инструментов и библиотек для веб-приложений.
- Опыт написания e2e, unit, функциональных тестов для нового кода, помощь в автоматизации регрессионного тестирования существующих решений.
- Опыт работы в провайдерах инфраструктуры.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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