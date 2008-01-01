Фронтенд-разработчик в Vscale

Присоединяйся к команде Vscale! Мы – бренд базовых инфраструктурных сервисов на инфраструктуре Selectel. Провайдер, который разговаривает со своими клиентами на одном языке. Мы за смелые эксперименты, быстрые и гибкие решения в разработке и открытое общение в команде.

Мы прислушиваемся друг к другу, вместе преодолеваем челленджи и генерим идеи. У нас FE-разработчик не только пишет код и поддерживает его, но и может влиять на продукт, процессы команды, цели и способы их достижения. Стань частью Vscale, где твоё мнение будут ценить!