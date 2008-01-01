Системное администрирование

Младший системный администратор

Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий
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Команда занимается развитием и поддержкой физической инфраструктуры облачной платформы Selectel, создавая фундамент для всех услуг Облака Selectel. А ещё мы деплоим и обслуживанием инфраструктуру Ceph и Объектного хранилища Selectel. Сами разрабатываем сервисы для автоматизации нашей рутины, делаем эксклюзивные решения для клиентских облаков.
Санкт-Петербург / Удаленно
Гибкий

Основные задачи

  • Проведение изменений в инфраструктуре
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Деплой новых серверов

Мы ожидаем

  • Понимание и опыт работы с Linux системами
  • Опыт работы с железной инфраструктурой
  • Опыт работы с IaC (Ansible)
  • Опыт работы с Git
  • Знание основ работы Openstack, систем виртуализации
  • Понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)

Будет плюсом

  • Желание разобраться в деталях работы инфраструктуры
  • Опыт работы с IaC на Puppet
  • Умение писать скрипты на Python/Go
  • Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
  • Опыт работы в Grafana, Terraform,
  • Prometheus, Victoriametrics
  • Умеешь анализировать метрики
  • Есть навык работы с Graylog, ELK

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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