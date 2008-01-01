Системный администратор и консультант 1С

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Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Тестирование новых версий 1С:Предприятия и актуализация:
- Конфигураций 1С (настройка, установка, активации лицензий для сервера 1С в линукс среде)
- Настройка веб-публикаций и понимать разницу в протоколах (Apach, nginx - в контексте 1С)
- Настройка мониторинга сервера 1С (логи, метрики, лицензирование, состояние кластера)
- Диагностика и решение пользовательских проблем с функциональностью и производительностью
- Консультирование команды и техническую поддержку по работе 1С
Мы ожидаем
- Опыт эксплуатация на уровне системного администратора 1С:Предприятия
- Опыт тестирования производительности и работоспособности 1C
- Базовые навыки системного администратора:
- Опыт работы с облачными и/или платформенными решениями
- Знание команд администрирования Linux
- Умение читать скрипты
Будет плюсом
- Читать код 1С, вносить минимальные изменения
- Понимание концепции контейнеров и опыт работы с docker
- Интерес повышать навыки и знания PaaS-сервисов (k8s, DbaaS, S3 и тд)
- Иметь сертификаты от 1С ("1С:Специалист"; "1С:Специалист по прикладным решениям"; "1С:Специалист-консультант по прикладным решениям" и тд)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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