Системное администрирование

Системный администратор и консультант 1С

Санкт-Петербург
Гибкий
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Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Тестирование новых версий 1С:Предприятия и актуализация:
  • Конфигураций 1С (настройка, установка, активации лицензий для сервера 1С в линукс среде)
  • Настройка веб-публикаций и понимать разницу в протоколах (Apach, nginx - в контексте 1С)
  • Настройка мониторинга сервера 1С (логи, метрики, лицензирование, состояние кластера)
  • Диагностика и решение пользовательских проблем с функциональностью и производительностью
  • Консультирование команды и техническую поддержку по работе 1С

Мы ожидаем

  • Опыт эксплуатация на уровне системного администратора 1С:Предприятия
  • Опыт тестирования производительности и работоспособности 1C
  • Базовые навыки системного администратора:
  • Опыт работы с облачными и/или платформенными решениями
  • Знание команд администрирования Linux
  • Умение читать скрипты

Будет плюсом

  • Читать код 1С, вносить минимальные изменения
  • Понимание концепции контейнеров и опыт работы с docker
  • Интерес повышать навыки и знания PaaS-сервисов (k8s, DbaaS, S3 и тд)
  • Иметь сертификаты от 1С ("1С:Специалист"; "1С:Специалист по прикладным решениям"; "1С:Специалист-консультант по прикладным решениям" и тд)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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