Backend-разработка

Директор по разработке в PaaS направление

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных,  сетями и многим другим. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем вам присоединиться к командам облака в роли директора по разработке и помогать командам платформенных продуктов делать классные сервисы.


Санкт-Петербург
Гибкий
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Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных,  сетями и многим другим. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем вам присоединиться к командам облака в роли директора по разработке и помогать командам платформенных продуктов делать классные сервисы.


Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Формировать техническую стратегию развития направления: выделять общие успешные паттерны и решения, внедрять полезное и избавляться от ненужного
  • Обеспечивать согласованную работу команд разработки.
  • Нанимать и развивать тимлидов
  • Выявлять потребность в новых позициях, командах и структурных изменениях
  • Управлять бюджетом ФОТ всего подразделения
  • Развивать технический бренд направления
  • Выполнять роль основного интерфейса для продакт-менеджеров облака и других подразделений по вопросам технического развития направления

Мы ожидаем

  • Опыт работы на позиции директора по разработке, CTO
  • Техническая компетентность в одной из предметных областей: виртуализация, сети, решения на базе k8s, BE разработка.
  • Владение навыками верхнеуровневого проектирования, построения схем взаимодействия сервисов
  • Умение договариваться, вести дискуссию, находить компромиссы в решении нетривиальных проблем и отстаивать свою точку зрения
  • Твёрдый характер и доброе сердце, желание изменить мир к лучшему

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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