Директор по разработке в PaaS направление

Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных, сетями и многим другим. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.

Мы предлагаем вам присоединиться к командам облака в роли директора по разработке и помогать командам платформенных продуктов делать классные сервисы.



