Директор по разработке в PaaS направление

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Облако Selectel – это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных, сетями и многим другим. Наши сервисы запущены в нескольких географически удалённых локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом.
Мы предлагаем вам присоединиться к командам облака в роли директора по разработке и помогать командам платформенных продуктов делать классные сервисы.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Формировать техническую стратегию развития направления: выделять общие успешные паттерны и решения, внедрять полезное и избавляться от ненужного
- Обеспечивать согласованную работу команд разработки.
- Нанимать и развивать тимлидов
- Выявлять потребность в новых позициях, командах и структурных изменениях
- Управлять бюджетом ФОТ всего подразделения
- Развивать технический бренд направления
- Выполнять роль основного интерфейса для продакт-менеджеров облака и других подразделений по вопросам технического развития направления
Мы ожидаем
- Опыт работы на позиции директора по разработке, CTO
- Техническая компетентность в одной из предметных областей: виртуализация, сети, решения на базе k8s, BE разработка.
- Владение навыками верхнеуровневого проектирования, построения схем взаимодействия сервисов
- Умение договариваться, вести дискуссию, находить компромиссы в решении нетривиальных проблем и отстаивать свою точку зрения
- Твёрдый характер и доброе сердце, желание изменить мир к лучшему
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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