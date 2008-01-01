Младший системный администратор в VMware

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
- У нас интересные и нетривиальные задачи, работа с продуктами уровня Enterprise компании VMware, огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры.
- Если что-то не знаешь (даже из списка наших ожиданий от тебя) - не беда, научим.
- Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе
- Гибкий график, место работы выбираешь сам (офис/удаленка/гибрид)
- Возможности для роста в различных направлениях (VDI, сети облака, автоматизация, мониторинг и т.д. и т.п.)
- Возможность реализовать даже самые безумные идеи. Выпилить легаси? Да не вопрос - бери и делай. Затащить bleeding edge технологию в прод и сделать из нее новую услугу? Флаг в руки :)
Главное брать на себя ответственность и доводить начатое до конца, а мы с удовольствием тебе в этом поможем и подскажем :)
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Развертывание новых хостов для инфраструктур публичного и частных облаков
- Эксплуатация и обслуживание существующих инфраструктур публичного и частных облаков
- Траблшутинг проблем с железом (начальный, до передачи железки в ИТО/отдел сборки)
- Взаимодействие с ИТО и сетевым отделом для решения возникающих проблем
- Настройка и развитие систем мониторинга, сбора и анализа логов
- Автоматизация различных процессов с помощью CMS
- Поддержка парка Linux машин (мы используем Ubuntu, в редких случаях CentOS)
Мы ожидаем
- Опыт работы с гипервизорами (преимуществом будет работа с ESXi)
- Опыт работы с “железом”, понимание принципов работы и взаимодействия различных компонентов современных серверов, умение диагностировать проблемы, понимание основных параметров BIOS
- Опыт работы с системами мониторинга: Prometheus/Zabbix
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible/Chef
- Навыки написания скриптов: BASH/PowerCLI/Python (достаточно одного)
- Понимание основных принципов построения и работы сетей
- Уметь объяснить что такое модель OSI, VLAN, DHCP, маршрутизация
Будет плюсом
- Опыт работы с продуктами VMware: Horizon, Operations Manager, Log Insight, NSX-V/NSX-T
- Понимание того как работают оверлейные сети (VXLAN/GENEVE)
- Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации (BGP преимущественно, OSPF)
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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