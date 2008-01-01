Системное администрирование

Младший системный администратор в VMware

  • У нас интересные и нетривиальные задачи, работа с продуктами уровня Enterprise компании VMware, огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры.
  • Если что-то не знаешь (даже из списка наших ожиданий от тебя) - не беда, научим.
  • Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе
  • Гибкий график, место работы выбираешь сам (офис/удаленка/гибрид)
  • Возможности для роста в различных направлениях (VDI, сети облака, автоматизация, мониторинг и т.д. и т.п.)
  • Возможность реализовать даже самые безумные идеи. Выпилить легаси? Да не вопрос - бери и делай. Затащить bleeding edge технологию в прод и сделать из нее новую услугу? Флаг в руки :)
    Главное брать на себя ответственность и доводить начатое до конца, а мы с удовольствием тебе в этом поможем и подскажем :)
Санкт-Петербург
Гибкий
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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
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  • У нас интересные и нетривиальные задачи, работа с продуктами уровня Enterprise компании VMware, огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры.
  • Если что-то не знаешь (даже из списка наших ожиданий от тебя) - не беда, научим.
  • Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе
  • Гибкий график, место работы выбираешь сам (офис/удаленка/гибрид)
  • Возможности для роста в различных направлениях (VDI, сети облака, автоматизация, мониторинг и т.д. и т.п.)
  • Возможность реализовать даже самые безумные идеи. Выпилить легаси? Да не вопрос - бери и делай. Затащить bleeding edge технологию в прод и сделать из нее новую услугу? Флаг в руки :)
    Главное брать на себя ответственность и доводить начатое до конца, а мы с удовольствием тебе в этом поможем и подскажем :)
Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Развертывание новых хостов для инфраструктур публичного и частных облаков
  • Эксплуатация и обслуживание существующих инфраструктур публичного и частных облаков
  • Траблшутинг проблем с железом (начальный, до передачи железки в ИТО/отдел сборки)
  • Взаимодействие с ИТО и сетевым отделом для решения возникающих проблем
  • Настройка и развитие систем мониторинга, сбора и анализа логов
  • Автоматизация различных процессов с помощью CMS
  • Поддержка парка Linux машин (мы используем Ubuntu, в редких случаях CentOS)

Мы ожидаем

  • Опыт работы с гипервизорами (преимуществом будет работа с ESXi)
  • Опыт работы с “железом”, понимание принципов работы и взаимодействия различных компонентов современных серверов, умение диагностировать проблемы, понимание основных параметров BIOS
  • Опыт работы с системами мониторинга: Prometheus/Zabbix
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible/Chef
  • Навыки написания скриптов: BASH/PowerCLI/Python (достаточно одного)
  • Понимание основных принципов построения и работы сетей
  • Уметь объяснить что такое модель OSI, VLAN, DHCP, маршрутизация

Будет плюсом

  • Опыт работы с продуктами VMware: Horizon, Operations Manager, Log Insight, NSX-V/NSX-T
  • Понимание того как работают оверлейные сети (VXLAN/GENEVE)
  • Понимание принципов работы протоколов динамической маршрутизации (BGP преимущественно, OSPF)

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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