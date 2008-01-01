Инженер-библиотекарь

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Вакансия для начинающих или уже уверенных в себе специалистов в области разработки электроники, предполагающая в своей основе выполнение работ по управлению библиотекой электронных компонентов для САПР по разработке печатных плат, а также выполнение других работ, позволяющее начинающему специалисту определиться с областью своего профессионального интереса и роста, а уверенным специалистам проявить знания своей специальности для пользы дела
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать условно-графические обозначения и посадочные места электронных компонентов
- Управлять библиотекой и САПР на рабочих местах разработчиков
- Проверять конструкторские документы по формальным признакам согласно установленным требованиям СМК
- Осуществлять контроль комплектности разработанных на изделие документов
Мы ожидаем
- Опыт разработки простых электронных устройств (схемы, платы)
- Опыт работы в каком-либо САПР или прямой опыт управления библиотекой электронных компонентов
- Интерес к электронике
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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