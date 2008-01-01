Инженер-библиотекарь

Вакансия для начинающих или уже уверенных в себе специалистов в области разработки электроники, предполагающая в своей основе выполнение работ по управлению библиотекой электронных компонентов для САПР по разработке печатных плат, а также выполнение других работ, позволяющее начинающему специалисту определиться с областью своего профессионального интереса и роста, а уверенным специалистам проявить знания своей специальности для пользы дела