Управление продуктами

Инженер-библиотекарь

Вакансия для начинающих или уже уверенных в себе специалистов в области разработки электроники, предполагающая в своей основе выполнение работ по управлению библиотекой электронных компонентов для САПР по разработке печатных плат, а также выполнение других работ, позволяющее начинающему специалисту определиться с областью своего профессионального интереса и роста, а уверенным специалистам проявить знания своей специальности для пользы дела

Санкт-Петербург
Гибкий
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Вакансия для начинающих или уже уверенных в себе специалистов в области разработки электроники, предполагающая в своей основе выполнение работ по управлению библиотекой электронных компонентов для САПР по разработке печатных плат, а также выполнение других работ, позволяющее начинающему специалисту определиться с областью своего профессионального интереса и роста, а уверенным специалистам проявить знания своей специальности для пользы дела

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать условно-графические обозначения и посадочные места электронных компонентов
  • Управлять библиотекой и САПР на рабочих местах разработчиков
  • Проверять конструкторские документы по формальным признакам согласно установленным требованиям СМК
  • Осуществлять контроль комплектности разработанных на изделие документов

Мы ожидаем

  • Опыт разработки простых электронных устройств (схемы, платы)
  • Опыт работы в каком-либо САПР или прямой опыт управления библиотекой электронных компонентов
  • Интерес к электронике

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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