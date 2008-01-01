Управление знаниями

Технический писатель

Наш отдел отвечает за все знания о продуктах, которые мы храним внутри компании и которые транслируем вовне.

Мы ищем в команду технического писателя, который будет создавать документацию к продуктам компании, писать пользовательские инструкции и помогать команде разработки с внутренними описаниями.

Мы пишем о сложных вещах простым языком, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать полезную документацию.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Наш отдел отвечает за все знания о продуктах, которые мы храним внутри компании и которые транслируем вовне.

Мы ищем в команду технического писателя, который будет создавать документацию к продуктам компании, писать пользовательские инструкции и помогать команде разработки с внутренними описаниями.

Мы пишем о сложных вещах простым языком, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать полезную документацию.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

На этой позиции вам предстоит:

  • Организовывать внутреннюю документацию по продуктам
  • Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам на docs.selectel.ru и developers.selectel.ru
  • Совместно с менеджерами продуктов развивать и улучшать документацию по продукту
  • Работать с обратной связью и метриками
  • Самостоятельно планировать свою загрузку
  • Совместно с командой технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами

Мы ожидаем

Что для нас важно:

  • Имеете опыт работы техническим писателем в IT-компании
  • Готовы самостоятельно разбираться в технически сложных продуктах
  • Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
  • Умеете работать с Confluence
  • Умеете работать с Git и Markdown Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
  • Умеете обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
  • Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритезировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
  • Понимаете, как работает API, и умеете с ним взаимодействовать

Будет плюсом

  • Будет плюсом: Опыт администрирования серверов, работы в технической поддержке Высшее образование по смежной специальности Опыт работы с Google Analytics или Яндекс.Метрикой

      • Про здоровье и спорт

      • Ежемесячная надбавка за некурение
      • ДМС + стоматология + офисный врач*
      • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
      • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
      • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
      • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
      • Офисный душ*

      Про развитие

      • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
      • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
      • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
      • Онлайн-библиотека Alpina Digital

      Про досуг

      • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
      • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
      • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

      *пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.