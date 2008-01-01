Технический писатель

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Наш отдел отвечает за все знания о продуктах, которые мы храним внутри компании и которые транслируем вовне.
Мы ищем в команду технического писателя, который будет создавать документацию к продуктам компании, писать пользовательские инструкции и помогать команде разработки с внутренними описаниями.
Мы пишем о сложных вещах простым языком, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать полезную документацию.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
На этой позиции вам предстоит:
- Организовывать внутреннюю документацию по продуктам
- Создавать и поддерживать пользовательскую документацию по продуктам на docs.selectel.ru и developers.selectel.ru
- Совместно с менеджерами продуктов развивать и улучшать документацию по продукту
- Работать с обратной связью и метриками
- Самостоятельно планировать свою загрузку
- Совместно с командой технических писателей работать над общими инструкциями, документами, командными артефактами
Мы ожидаем
Что для нас важно:
- Имеете опыт работы техническим писателем в IT-компании
- Готовы самостоятельно разбираться в технически сложных продуктах
- Понимаете, чем виртуальный сервер отличается от выделенного, а приватная сеть от публичной
- Умеете работать с Confluence
- Умеете работать с Git и Markdown Знаете, как написать документацию, которая будет решать проблемы пользователя
- Умеете обрабатывать большие объемы информации, выделять самое важное и превращать это в понятный и грамотный технический текст
- Умеете оценивать свои трудозатраты, декомпозировать задачи и приоритезировать их, а также самостоятельно планировать свою загрузку
- Понимаете, как работает API, и умеете с ним взаимодействовать
Будет плюсом
- Будет плюсом: Опыт администрирования серверов, работы в технической поддержке Высшее образование по смежной специальности Опыт работы с Google Analytics или Яндекс.Метрикой
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
Про здоровье и спорт
Про развитие
Про досуг
*пока что только для питерского офиса