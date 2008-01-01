Технический писатель

Наш отдел отвечает за все знания о продуктах, которые мы храним внутри компании и которые транслируем вовне.

Мы ищем в команду технического писателя, который будет создавать документацию к продуктам компании, писать пользовательские инструкции и помогать команде разработки с внутренними описаниями.

Мы пишем о сложных вещах простым языком, используем подход docs-as-code, работаем с метриками и обратной связью, а также исследуем пользовательский опыт и постоянно думаем о том, как сделать полезную документацию.