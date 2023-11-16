Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, Fedora, Oracle Linux — при аренде виртуального сервера в Москве выберите любой из этих образов, и он будет развернут автоматически.

При этом вы можете установить и собственный образ прямо из панели управления Selectel. Например, Microsoft Windows, купленный у другого провайдера. Подробнее — в нашей документации.