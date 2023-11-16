- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).
Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/с.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в услугу аренды VPS/VDS в Москве
Для каких задач подходит облачный VPS/VDS
Развертывание веб-проектов и приложений
Размещайте на виртуальном сервере самые разные проекты: порталы, e-commerce-сайты, а также аналитические системы. Оплачивайте только те ресурсы, которые использовали.
Организация удаленной работы
В облаке можно разместить удаленные рабочие столы. Так сотрудники смогут подключаться со своих устройств к корпоративному ПО. А также безопасно работать из любой страны — необходим лишь интернет.
Размещение систем 1С в облаке
Арендуйте лицензии 1С прямо во время настройки VPS. Для повышения производительности можно использовать конфигурации серверов на базе процессоров Intel® Gold.
Какие преимущества у аренды виртуального сервера в Selectel
Публичные IP и бесплатные DNS
Мощное железо
Автоматическая установка ОС
Простое администрирование
Подключение бэкапов и снапшотов
Встроенная защита от DDoS-атак
Как мы обеспечиваем безопасность VPS/VDS
Соблюдаем требования ИБ
Изолируем сети
Разграничиваем доступ через IAM
Как заказать VPS/VDS в Москве
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel
Пополните баланс удобным способом
Выберите облачный сервер подходящей конфигурации
Перенесите ваш проект в Selectel бесплатно
Почему для аренды VPS-сервера стоит выбрать Selectel
Оплата только за ресурсы
Стоимость аренды зависит только от количества ресурсов, которые вы используете в рамках проекта. При этом серверы VPS/VDS можно арендовать даже на час.
Стандарты надежности Tier III
Шесть наших собственных дата-центров находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сервер можно также развернуть в нашем партнерском ДЦ в Новосибирске. Все дата-центры Selectel отвечают уровню надежности Tier III.
Специалисты на связи 24/7
Наши специалисты помогут выбрать оборудование или решить неожиданно возникшие проблемы. Обычно мы отвечаем в течение 15 минут.
Выбирайте наши или партнерские дата-центры в России
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые уже построили у нас свою инфраструктуру
Наши клиенты
Какие операционные системы можно установить?
Ubuntu, Debian, Fedora CoreOS, CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, Fedora, Oracle Linux — при аренде виртуального сервера в Москве выберите любой из этих образов, и он будет развернут автоматически.
При этом вы можете установить и собственный образ прямо из панели управления Selectel. Например, Microsoft Windows, купленный у другого провайдера. Подробнее — в нашей документации.
Можно ли установить на сервер CMS?
Да, вы сможете самостоятельно установить любые CMS, в том числе самые популярные: WordPress, Joomla, Битрикс и т.д.
Можно ли арендовать VPS/VDS-хостинг в Москве посуточно?
Да, есть даже почасовой тариф. Выберите конфигурацию и рассчитайте ее стоимость в калькуляторе или сразу в панели управления.
Как скоро я смогу пользоваться VPS/VDS-хостингом после оплаты?
Чтобы запустить сервер готовой конфигурации без ОС, понадобится буквально несколько минут. А если разворачивать образ — до 15 минут.
Какие еще VPS/VDS доступны клиентам Selectel?
У Selectel есть множество конфигураций VPS/VDS:
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Как создать веб-приложение на базе Telegram Mini Apps
Как разработать gRCP-сервис на Go
Как автоматизировать подготовку к собеседованиям с помощью Telegram-бота
Как генерировать истории с помощью ChatGPT и Telegram
Деплой приложения с nginx
Как установить и настроить VNC в Ubuntu 20.04
Как организовать мониторинг в мультипроцессорном режиме
LUN СХД и новые серверы с GitLab Runner
Что такое виртуальные облачные сети
Облачный файрвол Selectel: как защитить сеть за пару кликов
Infrastructure as Code: концепция и виды
Как делегировать администрирование инфраструктуры провайдеру и концентрироваться на задачах бизнеса
Как сократить расходы на инфраструктуру на 30%? Рассчитываем стоимость и время обслуживания
Как организовать работу 1С в облаке в период импортозамещения
SAP-проекты: инфраструктура и миграция в 2022 году
Мультиоблачность для устойчивости бизнеса
Обзор облачной платформы
Выгода VDI: особенности технологий и примеры внедрения
Решайте бизнес-задачи с помощью виртуальных серверов в Москве и дополнительных услуг Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Развернуть проект с особенными требованиями
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Балансировщик нагрузки
CDN
CDN Akamai
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Базовое администрирование
DevOps as a Service
Database Administrator
Что дальше?
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По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.