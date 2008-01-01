Недорогие VPS/VDS-серверы

Арендуйте виртуальный сервер с оплатой по потреблению и минимальным сроком аренды — 1 час. Выберите процессор и диски, настройте сеть, добавьте нужное ПО и начинайте работу.
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  • Старт за пару кликов
  • HDD и SSD-диски
  • Выделенный IP-адрес
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Регистрация доменов
Недорогие VPS/VDS-серверы
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Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

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Интернет-трафик

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Хранение образов

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Что входит в цену VPS/VDS

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
  • выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
  • размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.

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По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.