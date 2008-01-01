- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
- размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что входит в цену VPS/VDS
Какие задачи решает дешевый VPS/VDS
Снижение затрат на инфраструктуру
Арендуйте сервер на срок от одного часа. Платите только за потребленные ресурсы.
Тестирование ПО
Создавайте изолированные среды для каждого продукта, автоматизируйте тесты и проводите их быстрее.
Хостинг сайтов и приложений
Арендуйте недорогой хостинг и запускайте лендинги, сайты, интернет-магазины и медиа, проекты на Python и PHP.
Преимущества аренды недорогого VPS/VDS-сервера в Selectel
Предоставляем белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Используем надежное оборудование
Даем управлять серверами через API и Terraform
Позволяем гибко настраивать сети
Подключаем бесплатную защиту от DDoS
Арендуйте дешевый виртуальный сервер с дополнительными услугами
Как арендовать дешевый VPS/VDS-сервер в России
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel
Пополните баланс удобным способом
Выберите облачный сервер подходящей конфигурации
Подключите дополнительные услуги
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Что влияет на стоимость VPS/VDS?
Цена VPS/VDS складывается из ресурсов, которые потребляет недорогой виртуальный сервер: количества и типа дисков, количества RAM и vCPU. Чтобы рассчитать точную стоимость сервера, используйте калькулятор.
Как оплатить дешевый хостинг?
Для оплаты тарифного плана выбранного VPS/VDS-хостинга перейдите в панель управления и пополните баланс удобным способом.
Есть ли тестовый период?
Нет. Но вы можете арендовать сервер на час по минимальной цене и проверить, подходит ли вам выбранная конфигурация.
Что входит в услугу аренды дешевого VPS/VDS?
В стоимость входит:
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- трафик между продуктами Selectel без ограничений,
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
- управление серверами с помощью API и Terraform,
- размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.
Какие операционные системы доступны?
Клиент может выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.
Какие дополнительные услуги можно подключить к VPS/VDS-серверу?
Все зависит от потребностей вашего проекта. К дешевому VPS/VDS вы можете подключить резервное копирование, балансировщик нагрузки, арендовать лицензии на ПО для более удобной работы с сервером и т. д. Все дополнительные продукты и услуги найдете на вкладке Совместимые продукты. На странице тарифов и цен указана стоимость продуктов и услуг.
Можно ли использовать KVM-виртуализацию на ваших серверах?
Вы можете установить KVM на любой наш сервер.
KVM — это бесплатное программное обеспечение для виртуализации на платформе Linux. Оно работает на разных операционных системах (на любой из машин можно установить собственную ОС) и поддерживает широкий список программ, которые помогают в том числе усиливать безопасность.
Где находятся ваши дата-центры?
У нас шесть собственных дата-центров: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы сможете арендовать недорогой VPS/VDS-сервер в нашем партнерском ДЦ: в Новосибирске.
Если у меня возникнут вопросы по работе сервера, к кому я могу обратиться?
Наша техподдержка доступна 24/7 и готова ответить на все ваши вопросы по работе продуктов и услуг. Чтобы связаться с ней — напишите вопрос с помощью тикет-системы в нашей панели управления.
Какие еще VPS/VDS у вас есть?
Вы можете арендовать у нас VPS/VDS:
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Пользуйтесь дешевым хостингом и дополнительными услугами Selectel для решения бизнес-задач
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Развернуть проект с особенными требованиями
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Базовое администрирование
DevOps as a Service
Упростить работу команды
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Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
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