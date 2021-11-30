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VPS/VDS-серверы на Windows

Создайте свой Windows VPS-сервер меньше чем за минуту в «Облачной платформе» Selectel.
  • Несколько конфигураций на выбор
  • Бесплатная техподдержка 24/7
  • Доступ к RDP
  • 3 TБ трафика в месяц бесплатно
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Серверы на Windows
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Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, после добавления предыдущей в счет, начните там же собирать новую.

Операционная система
Windows Server 2012 R2 Standard
Конфигурация

Конфигурации, сбалансированные по соотношению ядер и памяти

Загрузочный диск ?
Сетевой — Базовый 320 / 120 IOPS
ГБ
Сетевые диски ?
Регион / зона доступности ?
Санкт-Петербург ru-9 / ru-9a не число ₽

Дополнительные услуги

IP, сети, балансировщики

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

Тут пока пусто, выберите нужные параметры и нажмите кнопку «Добавить в счет».

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По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.