VPS/VDS-серверы на Windows

Быстрый SSD-диск, размер которого вы можете изменить в любое время.
Рассчитайте стоимость сервера
Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, после добавления предыдущей в счет, начните там же собирать новую.
Конфигурации, сбалансированные по соотношению ядер и памяти
Конфигурации по вашим требованиям
Дополнительные услуги
IP, сети, балансировщики
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Тут пока пусто, выберите нужные параметры и нажмите кнопку «Добавить в счет».
Для чего подходит VPS/VDS-сервер
Для запуска программ и приложений
Вы можете запускать на нем интернет-магазины, системы аналитики и обработки данных, CRM, DNS/FTP-серверы, базы данных и т. д.
Для работы с 1С-бухгалтерией
VPS/VDS-сервера на Windows — наиболее подходящий вариант для этой задачи, т. к. его не нужно дополнительно настраивать под Linux. К тому же вам будут доступны процессоры с частотой до 3,5 ГГц.
Для удаленной работы с помощью VDI
Эта функция позволяет получить доступ к удаленному рабочему столу из любой точки мира, где есть интернет. Пользоваться виртуальным рабочим местом можно с любого устройства.
Аренда VPS/VDS на Windows в Selectel — это выгодно
NVMe SSD-диски
Доступные лицензионные образы Windows
Подключайте одни из самых доступных на рынке лицензионных образов с операционной системой Windows Server. Стоимость стартует от 134 ₽/мес. за лицензионный образ на Windows.
Плата за потребление
Арендуйте виртуальный выделенный сервер и платите только за то время, когда вы использовали ресурсы (минимальный срок — 1 час).
Производительные серверы
Серверы на базе Intel® Xeon® 6240, 6240R и 6354 представляют собой отличное соотношение надежности, производительности и цены.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-сервер на Windows нужной вам конфигурации
Преимущества аренды VPS/VDS-сервера на Windows в Selectel
Несколько дата-центров на выбор
Все VPS/VDS-серверы на Windows размещаются в дата-центрах уровня Tier III в Санкт-Петербурге и Москве. Для Сибири и Дальнего Востока мы предлагаем дата-центр в Новосибирске.
Бесплатный DNS-хостинг
Мы предоставляем бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Полноценное публичное облако
Мы предоставляем не просто базовый VPS/VDS, а полноценную платформу облачных услуг с возможностью выстроить надежную IT-инфраструктуру.
FAQ
В течение какого срока будет готов сервер?
VPS с лицензией Windows Server доступен для использования сразу после создания сервера через панель управления Selectel.
Как подключиться к Windows VPS?
Подключиться можно через клиенты, работающие по Remote Desktop Protocol (RDP), либо через noVNC — консоль сервера в панели управления.
Какие диски можно подключить к Windows VPS?
Можно ли повысить мощность сервера Windows VPS?
Да, вы можете создать виртуальный выделенный сервер Windows минимальной конфигурации (например, 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD) и потом с помощью панели управления увеличивать его конфигурацию вплоть до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD. Новая конфигурация применяется сразу после перезагрузки сервера.
Можно ли подключить сетевое хранилище к Windows VPS?
Да, вы можете подключить дополнительный сетевой диск практически неограниченного размера к своей виртуальной машине, либо воспользоваться услугами «Облачного хранилища».
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Менеджер секретов
Резервное копирование
Облачное хранилище
Балансировщик нагрузки
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на Windows.Создать аккаунт
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