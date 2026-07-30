Быстрый SSD-диск, размер которого вы можете изменить в любое время.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Для чего подходит VPS/VDS-сервер
Для запуска программ и приложений
Вы можете запускать на нем интернет-магазины, системы аналитики и обработки данных, CRM, DNS/FTP-серверы, базы данных и т. д.
Для работы с 1С-бухгалтерией
VPS/VDS-серверы на Windows — наиболее подходящий вариант для этой задачи, т. к. его не нужно дополнительно настраивать под Linux. К тому же вам будут доступны процессоры с частотой до 3,5 ГГц.
Для удаленной работы с помощью VDI
Эта функция позволяет получить доступ к удаленному рабочему столу из любой точки мира, где есть интернет. Пользоваться виртуальным рабочим местом можно с любого устройства.
Аренда VPS/VDS на Windows в Selectel — это выгодно
NVMe SSD-диски
Плата за потребление
Арендуйте виртуальный выделенный сервер и платите только за то время, когда вы использовали ресурсы (минимальный срок — час).
Производительные серверы
Серверы на базе Intel® Xeon® 6240, 6240R и 6354 представляют собой отличное соотношение надежности, производительности и цены.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-сервер на Windows нужной вам конфигурации
Преимущества аренды VPS/VDS-сервера на Windows в Selectel
Несколько дата-центров на выбор
Все VPS/VDS-серверы на Windows размещаются в дата-центрах уровня Tier III в Санкт-Петербурге и Москве. Для Сибири и Дальнего Востока мы предлагаем дата-центр в Новосибирске.
Бесплатный DNS-хостинг
Мы предоставляем бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Полноценное публичное облако
Мы предоставляем не просто базовый VPS/VDS, а полноценную платформу облачных услуг с возможностью выстроить надежную IT-инфраструктуру.
FAQ
В течение какого срока будет готов сервер?
VPS с лицензией Windows Server доступен для использования сразу после создания сервера через панель управления Selectel.
Как подключиться к Windows VPS?
Подключиться можно через клиенты, работающие по Remote Desktop Protocol (RDP), либо через noVNC — консоль сервера в панели управления.
Какие диски можно подключить к Windows VPS?
Можно ли повысить мощность сервера Windows VPS?
Да, вы можете создать виртуальный выделенный сервер Windows минимальной конфигурации (например, 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD) и потом с помощью панели управления увеличивать его конфигурацию вплоть до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD. Новая конфигурация применяется сразу после перезагрузки сервера.
Можно ли подключить сетевое хранилище к Windows VPS?
Да, вы можете подключить дополнительный сетевой диск практически неограниченного размера к своей виртуальной машине, либо воспользоваться услугами облачного хранилища.
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Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на Windows.Создать аккаунт
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