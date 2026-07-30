Лицензии Microsoft недоступны для заказа в Selectel. Вы можете установить на наш сервер лицензию Microsoft, приобретенную у стороннего партнера.

VPS/VDS-серверы на Windows

Создайте свой Windows VPS-сервер меньше чем за минуту в «Облачной платформе» Selectel.
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  • Произвольные конфигурации
  • Доступ к RDP
  • Бесплатный трафик 3 TБ/мес.
  • Техподдержка 24/7
  • Регистрация доменов
Серверы на Windows
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Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

0,00 ₽

Хранение образов

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