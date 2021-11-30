VPS/VDS-серверы с SSD

Арендуйте виртуальный сервер с SSD-диском в Selectel. Разверните инфраструктуру на основе мощного оборудования и решайте задачи, которые требуют высокой производительности и скорости работы.
  • Локальные и сетевые диски
  • Бесплатная защита от DDoS-атак
  • Запуск меньше чем за минуту в панели управления
  • SLA — 99,98%
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VPS/VDS с SSD
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Рассчитайте стоимость быстрого VPS/VDS на SSD

Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM. Добавьте HDD, SSD-диски или SSD NVMe.

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же начните создавать новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга на SSD

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • защита от DDoS-атак,
  • DNS-хостинг без ограничений,
  • выделенный IP-адрес.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на SSD, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.