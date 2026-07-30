Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM. Добавьте HDD, SSD-диски или SSD NVMe.



Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же начните создавать новый.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.