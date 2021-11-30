Локальный диск может быть только загрузочным, он не используется в качестве дополнительного диска. У сервера может быть только один локальный диск.

Преимущество локального диска в том, что у него отсутствуют сетевые задержки. Он подходит для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи.

Сетевой диск может быть загрузочным или дополнительным. К серверу можно подключить до 255 сетевых дисков.

Преимущество сетевого диска в том, что он помогает масштабировать мощности сервера без высоких временных и финансовых затрат.