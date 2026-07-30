- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- защита от DDoS-атак,
- DNS-хостинг без ограничений,
- выделенный IP-адрес.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость быстрого VPS/VDS на SSD0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM. Добавьте HDD, SSD-диски или SSD NVMe.
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же начните создавать новый.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга на SSD
Какие задачи решают HDD и SSD-диски
Базовый HDD
Подходит для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.
Базовый SSD
Подходит для задач, в которых не требуется высокая скорость чтения и записи. При этом у таких дисков пропускная способность и скорость чтения и записи выше, чем у HDD.
Универсальный SSD
Можно использовать как загрузочный диск облачного сервера.
Быстрый SSD
Подходит для нагрузок, которые требуют высокой скорости чтения и записи. У этого диска меньше времени отклика и выше скорость работы, чем у других типов.
Локальные и сетевые диски
Диски с задержкой до 1 мс, которые подключаются напрямую к серверу.
Для каких задач
Для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи. Например, для работы баз данных.
12,54 ₽/мес.
HDD-диски на базе SATA-дисков enterprise-класса.
Для каких задач
Для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.
8,17 ₽/мес.
Диски с высокой производительностью и низкой задержкой до 2 мс.
Для каких задач
Для систем с интенсивной нагрузкой и критичными данными.
10,09 ₽/мес.
Создайте план создания бэкапов и задайте параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Даже если сервер будет взломан, злоумышленники не получат доступа к бэкапам — они хранятся и управляются отдельно.
Причины арендовать VPS-сервер на SSD в Selectel
Запуск меньше чем за минуту
Чтобы начать работу с виртуальным хостингом на NVMe или других дисках, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. Пополните баланс, выберите конфигурацию сервера и нужные услуги.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Отражайте атаки на уровне сетевых протоколов L3-L4 c помощью защиты от DDoS Selectel. Если потребуется защита на уровне сайтов и приложений L7, выбирайте решения наших партнеров DDoS-Guard и Curator.
Миграция на выгодных условиях
Инженеры Selectel оценят требования и бюджет, подберут оптимальное решение и помогут с миграцией на инфраструктуру надежного провайдера. А ваши сисадмины сэкономят время для важных задач.
SLA — 99,98%
Финансово отвечаем за аптайм. Компенсируем каждые полчаса простоя в случае, если произойдет инцидент. Закрепляем обязанности перед клиентами в SLA: заключаем договор, чтобы работа была прозрачной и вы знали, чего ожидать.
Техподдержка 24/7
Специалисты технической поддержки ответят на ваши вопросы даже в выходные и праздники, днем и ночью. Пишите, если понадобится помощь с настройкой и администрированием или захотите узнать больше о продуктах.
Дата-центры уровня Tier III
Резервируем все системы, чтобы ваши сервисы продолжали стабильно работать во время сбоев или плановых работ. Следим за электричеством, показателями температуры, уровнем охлаждения.
Пользуйтесь дополнительными услугами, чтобы арендовать виртуальный сервер на SSD было еще удобнее
Сетевые диски
Локальные диски
Создание диска
Изменение диска
Подключение диска
Перенос диска
Снапшоты
Удаление диска
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Selectel Cloud Management API
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В чем разница между локальным и сетевым диском?
Локальный диск может быть только загрузочным, он не используется в качестве дополнительного диска. У сервера может быть только один локальный диск.
Преимущество локального диска в том, что у него отсутствуют сетевые задержки. Он подходит для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи.
Сетевой диск может быть загрузочным или дополнительным. К серверу можно подключить до 255 сетевых дисков.
Преимущество сетевого диска в том, что он помогает масштабировать мощности сервера без высоких временных и финансовых затрат.
В чем разница между сетевыми базовыми, универсальными и быстрыми дисками?
У нас доступно четыре типа сетевых дисков: базовые HDD, базовые SSD, универсальные SSD и быстрые SSD (SSD NVMe). Главная разница — в пропускной способности, а также скорости чтения и записи.
Исходя из этого, диски подходят для разных задач. Например, базовые диски лучше использовать, если не нужно часто обращаться к данным. А быстрые диски (SSD NVME) оптимальны для нагрузок, требующих высокой скорости чтения и записи.
Как начать работу с диском?
В первую очередь требуется создать диск. Сетевой диск можно создать вместе с виртуальным сервером или отдельно, чтобы подключить позже. Локальный диск создается исключительно вместе с сервером.
Подробную инструкцию того, как подключить сетевой диск к виртуальному серверу, читайте в документации.
Можно ли увеличить размер диска?
Пошаговый план того, как можно увеличить размер сетевого диска, читайте в документации. После того, как диск увеличится, его нужно будет подготовить к работе.
Напрямую увеличить объем локального диска не получится. Однако можно изменить конфигурацию виртуального сервера, и тогда локальный диск расширится автоматически.
Если вам нужно увеличить дисковое пространство на сервере, есть альтернатива, — вы можете подключить дополнительный сетевой диск.
Что такое снапшот и как его сделать?
Снапшот — это снимок состояния диска, копия его файловой системы. Снапшот поможет восстановить данные, если что-то пойдет не так: откатить к состоянию, когда был сделан снимок. Снапшоты можно создавать только для сетевых дисков.
Важно, что снапшоты не заменяют резервное копирование. Снимки хранятся на том же оборудовании и потому не могут обеспечить высокий уровень отказоустойчивости. Надежнее рассматривать снапшоты как дополнительную меру защиты данных.
Подробнее о том, как создавать снапшоты и восстанавливать из них данные, читайте в документации.
Какие задачи решают виртуальные серверы?
Виртуальные серверы подходят для хостинга веб-проектов: от небольших сайтов до медиа и интернет-магазинов с миллионной аудиторией. Они оптимальны для нагрузок с возможностью моментального масштабирования, — это главное преимущество облаков.
Также виртуальные машины подойдут для систем аналитики и управления контентом, баз данных, проектов на PHP и Python, тестирования. Мы берем на себя вопросы инфраструктуры (IaaS) — а вы развиваете свои бизнес-проекты.
Как начать работу с VPS/VDS-хостингом?
Создайте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс и выберите нужную конфигурацию сервера: фиксированную или гибкую. Если потребуется, выберите дополнительные услуги: например, подключите балансировщик нагрузки или настройте бэкапы.
Как управлять виртуальным сервером?
Пользуйтесь панелью управления Selectel: увеличивайте количество ресурсов, если потребуется рост производительности, или уменьшайте, если важнее сократить затраты. Все это — в удобном интерфейсе.
Также вы можете автоматизировать процесс управления с помощью API или утилиты Terraform. Или используйте дополнительное ПО: у нас можно оплатить лицензии ISPmanager и Plesk.
Какие ОС доступны и можно ли загрузить свою?
Выбирайте среди готовых к работе операционных систем Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить свой — в том числе лицензированные продукты Microsoft, включая ОС Windows, приобретенные у другого провайдера.
Подробнее о том, как создать и загрузить собственный образ, читайте в документации.
Есть ли тестовый период?
У нас нет тестового периода. Однако чтобы оценить работу сервера, достаточно пополнить баланс облачной платформы хотя бы на 100 рублей. Так вы сможете с минимальными затратами понять, подходит ли вам сервер и проверить гипотезы о нужной производительности.
Решайте задачи бизнеса с экосистемой продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Настроить сеть
Нейтрализовать атаки
Сделать работу команды комфортнее
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на SSD, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.