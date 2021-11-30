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Аренда VPS/VDS сервера с Ubuntu

Создайте свой виртуальный сервер с Ubuntu от Linux меньше чем за минуту в «Облачной платформе» Selectel. Развивайте свои проекты, а заботу о серверах мы возьмем на себя.
  • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04
  • Оплата по потреблению
  • Управление через API или Terraform
  • Бесплатная техподдержка 24/7
Арендовать сервер с Ubuntu
Сервер с Ubuntu
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Рассчитайте стоимость сервера

Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, после добавления предыдущей в счет, начните там же собирать новую.

Конфигурация
Операционная система
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle Linux, Fedora)
Загрузочный диск ?
Локальный 12800 / 6400 IOPS
ГБ
Сетевые диски ?
Регион / зона доступности ?
Санкт-Петербург ru-9 / ru-9a не число ₽

Дополнительные услуги

IP, сети, балансировщики

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

Тут пока пусто, выберите нужные параметры и нажмите кнопку «Добавить в счет».

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Что еще включено в цену

  • Возможность управлять серверами с помощью API или Terraform.
  • Встроенная защита системы от DDoS-атак.
  • Бесплатный DNS-хостинг.
  • 3 ТБ трафика в месяц бесплатно.
  • Круглосуточная бесплатная поддержка.
  • Размещение виртуального дата-центра в ЦОД уровня Tier III.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг с Ubuntu.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.