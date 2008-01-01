Аренда VPS/VDS сервера с Ubuntu

- возможность управлять серверами с помощью API или Terraform,
- встроенная защита системы от DDoS-атак,
- DNS-хостинг,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- круглосуточная поддержка,
- размещение виртуального дата-центра в ЦОД уровня Tier III.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что еще включено в цену
6 причин заказать сервер VPS/VDS с Ubuntu в Selectel
Лицензионный образ Linux с Ubuntu последней версии
Вам доступны образы с Ubuntu, начиная с 16.04 и заканчивая самым новым — 20.04. Образ готов к работе сразу после покупки.
Масштабируемые NVMe SSD-диски
Арендуйте сервер с быстрым SSD-диском. Его размер вы можете изменить в любой момент, когда это потребуется.
Возможность pay-as-you-go
Вы можете арендовать облачный сервер на любой срок — от часа до месяца и больше. Платите по мере потребления ресурсов.
Мощные серверы
Пользуйтесь сервером на базе Intel® Xeon® 6240, 6240R и 6354. Он имеет хорошее соотношение надежности, производительности и цены.
Быстрый запуск
Сервер выбранной конфигурации будет готов к работе уже через пару минут после запуска.
Арендовать и запустить сервер вы можете в панели управления Selectel.
Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с
Если вам потребуется большая пропускная способность, то ее можно будет увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах. В приватных увеличение возможно до 7 Гбит/с.
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы арендовать VPS/VDS-сервер с Ubuntu необходимой конфигурации
Преимущества аренды виртуального дата-центра в Selectel
Дата-центры в России и за рубежом
Все VPS с Ubuntu расположены в наших дата-центрах уровня Tier III в России: Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А также в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Бесплатный DNS-хостинг
Вам не придется оплачивать DNS отдельно. Мы обеспечиваем бесплатный DNS-хостинг для всех наших облачных серверов.
Полноценное публичное облако
Вы арендуете не просто базовый VPS, в Selectel вы можете работать с платформой облачных услуг. Это поможет построить надежную инфраструктуру для проектов.
Управляйте облачным VPS с образом Ubuntu с помощью API или Terraform
FAQ
Как быстро будет готов сервер?
VPS с образом Ubuntu будет доступен для ваших проектов меньше чем через минуту после создания сервера в панели управления Selectel.
Какие диски можно подключить к VPS с Ubuntu?
Вы можете выбрать один из двух типов дисков: локальный или сетевой. Сравнить их и почитать о задачах, для которых подходят диски, вы можете узнать из статей в нашей документации.
Можно ли повысить мощность сервера Ubuntu VPS?
Да, вы можете создать виртуальный сервер с Ubuntu минимальной конфигурации, а затем повысить его мощность.
Например, начать с 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD и масштабироваться до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD. Новая конфигурация начнет работать сразу после перезагрузки сервера.
Можно ли подключить бэкапы?
Да, вы можете подключить услугу бэкапов к вашему VPS с образом Ubuntu. Это легко сделать в панели управления.
Входит ли защита от DDoS в стоимость аренды сервера?
Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера, клиентам не нужно оплачивать ее отдельно. Если вы хотите защищать данные не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений рекомендуем вам использовать защиту DDos Guard и Curator.
Документация
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Регионы и пулы
Облачные серверы 152-ФЗ
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг с Ubuntu.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.