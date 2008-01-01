Аренда VPS/VDS сервера с Ubuntu

Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера, клиентам не нужно оплачивать ее отдельно. Если вы хотите защищать данные не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений рекомендуем вам использовать защиту DDos Guard и Curator.