Аренда VPS/VDS сервера с Ubuntu

- Возможность управлять серверами с помощью API или Terraform.
- Встроенная защита системы от DDoS-атак.
- Бесплатный DNS-хостинг.
- 3 ТБ трафика в месяц бесплатно.
- Круглосуточная бесплатная поддержка.
- Размещение виртуального дата-центра в ЦОД уровня Tier III.
Рассчитайте стоимость сервера
Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, после добавления предыдущей в счет, начните там же собирать новую.
Конфигурации по вашим требованиям
Дополнительные услуги
IP, сети, балансировщики
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Тут пока пусто, выберите нужные параметры и нажмите кнопку «Добавить в счет».
Что еще включено в цену
6 причин заказать сервер VPS/VDS с Ubuntu в Selectel
Лицензионный образ Linux с Ubuntu последней версии
Вам доступны образы с Ubuntu, начиная с 16.04 и заканчивая самым новым — 20.04. Образ готов к работе сразу после покупки.
Масштабируемые NVMe SSD-диски
Арендуйте сервер с быстрым SSD-диском. Его размер вы можете изменить в любой момент, когда это потребуется.
Возможность pay-as-you-go
Вы можете арендовать облачный сервер на любой срок — от часа до месяца и больше. Платите по мере потребления ресурсов.
Мощные серверы
Пользуйтесь сервером на базе Intel® Xeon® 6240, 6240R и 6354. Он имеет хорошее соотношение надежности, производительности и цены.
Быстрый запуск
Сервер выбранной конфигурации будет готов к работе уже через пару минут после запуска.
Арендовать и запустить сервер вы можете в панели управления Selectel.
Пропускная способность канала — от 1 Гбит/c
Если вам потребуется большая пропускная способность, то ее можно будет увеличить до 3 Гбит/с в публичных зонах доступности. В приватных зонах увеличение возможно до 7 Гбит/с.
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы арендовать VPS/VDS-сервер с Ubuntu необходимой конфигурации
Преимущества аренды виртуального дата-центра в Selectel
6 собственных дата-центров в России
Все VPS с Ubuntu расположены в дата-центрах уровня Tier III в России: Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Бесплатный DNS-хостинг
Вам не придется оплачивать DNS отдельно. Мы обеспечиваем бесплатный DNS-хостинг для всех наших облачных серверов.
Полноценное публичное облако
Вы арендуете не просто базовый VPS, в Selectel вы можете работать с платформой облачных услуг. Это поможет построить надежную инфраструктуру для проектов.
Управляйте облачным VPS с образом Ubuntu с помощью API или Terraform
FAQ
Как быстро будет готов сервер?
VPS с образом Ubuntu будет доступен для ваших проектов меньше чем через минуту после создания сервера в панели управления Selectel.
Какие диски можно подключить к VPS с Ubuntu?
Вы можете выбрать один из двух типов дисков: локальный или сетевой. Сравнить их и почитать о задачах, для которых подходят диски, вы можете узнать из статей в нашей базе знаний.
Можно ли повысить мощность сервера Ubuntu VPS?
Да, вы можете создать виртуальный сервер с Ubuntu минимальной конфигурации, а затем повысить его мощность.
Например, начать с 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD и масштабироваться до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD. Новая конфигурация начнет работать сразу после перезагрузки сервера.
Можно ли подключить бэкапы?
Да, вы можете подключить услугу бэкапов к вашему VPS с образом Ubuntu. Это легко сделать в панели управления.
Входит ли защита от DDoS в стоимость аренды сервера?
Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера, клиентам не нужно оплачивать ее отдельно. Если вы хотите защищать данные не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений рекомендуем вам использовать защиту DDos Guard и Qrator.
Документация
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Регионы и зоны
Облачные серверы 152-ФЗ
Используйте продукты, которые совместимы с VPS/VDS-серверами
Объектное хранилище
Резервное копирование в облаке
Защита от DDoS
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг с Ubuntu.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
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