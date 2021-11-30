Аренда VPS/VDS сервера с Ubuntu

Да, вы можете создать виртуальный сервер с Ubuntu минимальной конфигурации, а затем повысить его мощность.

Например, начать с 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD и масштабироваться до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD. Новая конфигурация начнет работать сразу после перезагрузки сервера.