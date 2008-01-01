Аренда VPS/VDS сервера с Ubuntu

Создайте свой виртуальный сервер с Ubuntu от Linux меньше чем за минуту в облачной платформе Selectel. Развивайте свои проекты, а заботу о серверах мы возьмем на себя.
Арендовать сервер
  • Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04
  • Оплата по потреблению
  • API и Terraform
  • Техподдержка 24/7
  • Регистрация доменов
VDS временно недоступны
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Сервер с Ubuntu
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Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».

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Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

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Хранение образов

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Что еще включено в цену

  • возможность управлять серверами с помощью API или Terraform,
  • встроенная защита системы от DDoS-атак,
  • DNS-хостинг,
  • 3 ТБ трафика в месяц,
  • круглосуточная поддержка,
  • размещение виртуального дата-центра в ЦОД уровня Tier III.

Что дальше?

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.