CMS-хостинг

Арендуйте облачный сервер для работы с любой удобной CMS: WordPress, Joomla, 1С-Битрикс и другими. Развивайте сайт компании или интернет-магазин, создавайте лендинги. А мы предоставим инфраструктуру и позаботимся о непрерывной работе ваших ресурсов.
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CMS-хостинг
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Выберите свой CMS-хостинг

Хостинг для WordPress

Пользуйтесь бесплатной CMS с простым управлением: работать с сайтом можно без навыков разработки. В вашем распоряжении — почти 60 000 плагинов и 10 000 тем, а также конструкторы сайтов.

Хостинг для Joomla

Используйте бесплатную платформу с обширной библиотекой модулей. Joomla требует больше навыков разработки для создания сайта, чем WordPress, зато подходит для более высоких нагрузок.

Хостинг для 1С-Битрикс

Разворачивайте хостинг для 1С-Битрикс, если вашему бизнесу важно разместить сайт на российской платформе. Внутри — встроенный антивирус и одноразовые пароли для входа пользователей.

Откройте возможности CMS-хостинга в Selectel

Поддержка популярных CMS

CMS-хостинг поддерживает WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Opencart, Drupal, Modx и другие системы управления контентом.

Гибкие настройки серверов

Разворачивайте фиксированные конфигурации серверов, уже собранные и готовые к работе, или собирайте гибкие конфигурации с нужным соотношением памяти, ядер и дисков.

Настраивайте сеть под свои потребности. Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, можно добавить дополнительный — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с, при необходимости ее можно увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.

Экосистема сервисов

Вы можете не только арендовать хостинг, но и использовать сервисы Selectel, которые входят в тариф: бесплатно защититься от DDoS-атак на уровнях L3-L4 или разместить неограниченное количество доменов и записей на DNS-серверах.

Также вам доступны дополнительные платные услуги. Обеспечьте отказоустойчивость с помощью балансировщика нагрузки. Настройте бэкапы дисков, чтобы сохранить данные. Или арендуйте место для хранения образов: из образов можно создавать загрузочные диски, а затем из них — разворачивать новые серверы.

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с виртуальным хостингом для сайта

Пройдите регистрацию и пополните баланс, а затем выберите готовую конфигурацию или создайте гибкую конфигурацию облачного сервера. Для начала работы с сервером потребуется меньше минуты.
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Почему CMS-хостинг в Selectel — это удобно

Оплата по потреблению

Вы платите за ресурсы, которые потребляет облачный сервер. Оплата почасовая, минимальный срок аренды — час. Стоимость сервера зависит от количества и типа дисков, в том числе SSD, а также ядер и памяти.

Работа с высокими нагрузками

Наш облачный хостинг справится, даже если у вас высоконагруженный проект с миллионами пользователей, например соцсеть или цифровое медиа. Поможем собрать большую конфигурацию сервера и обеспечим отказоустойчивость.

Легко масштабироваться

Если аудитория сайта вырастет и вам потребуется больше мощностей, вы сможете арендовать их в несколько кликов. Достаточно зайти в панель управления и выбрать нужное количество ресурсов сервера.

Хостинг в России и за рубежом

Вы можете арендовать сервер в наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или выбрать сервер в дата-центре партнера в Новосибирске.

Помощь с переносом проектов

Наши специалисты помогут с миграцией на выгодных условиях: оценят требования, подберут оптимальное решение, все бережно перенесут. Сэкономьте в среднем 100 часов работы штатного администратора.

Не только хостинг сайта

Объедините CMS с облачным хранилищем или проведите интеграцию сайта с CDN, чтобы еще быстрее загружать страницы для пользователей из разных стран. Сервисов много — провайдер один.

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Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.