Разворачивайте фиксированные конфигурации серверов, уже собранные и готовые к работе, или собирайте гибкие конфигурации с нужным соотношением памяти, ядер и дисков.

Настраивайте сеть под свои потребности. Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, можно добавить дополнительный — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с, при необходимости ее можно увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.