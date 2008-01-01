CMS-хостинг поддерживает WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Opencart, Drupal, Modx и другие системы управления контентом.
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Поддержка популярных CMS
Гибкие настройки серверов
Разворачивайте фиксированные конфигурации серверов, уже собранные и готовые к работе, или собирайте гибкие конфигурации с нужным соотношением памяти, ядер и дисков.
Настраивайте сеть под свои потребности. Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, можно добавить дополнительный — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с, при необходимости ее можно увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
Экосистема сервисов
Вы можете не только арендовать хостинг, но и использовать сервисы Selectel, которые входят в тариф: бесплатно защититься от DDoS-атак на уровнях L3-L4 или разместить неограниченное количество доменов и записей на DNS-серверах.
Также вам доступны дополнительные платные услуги. Обеспечьте отказоустойчивость с помощью балансировщика нагрузки. Настройте бэкапы дисков, чтобы сохранить данные. Или арендуйте место для хранения образов: из образов можно создавать загрузочные диски, а затем из них — разворачивать новые серверы.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с виртуальным хостингом для сайта
Почему CMS-хостинг в Selectel — это удобно
Оплата по потреблению
Вы платите за ресурсы, которые потребляет облачный сервер. Оплата почасовая, минимальный срок аренды — час. Стоимость сервера зависит от количества и типа дисков, в том числе SSD, а также ядер и памяти.
Работа с высокими нагрузками
Наш облачный хостинг справится, даже если у вас высоконагруженный проект с миллионами пользователей, например соцсеть или цифровое медиа. Поможем собрать большую конфигурацию сервера и обеспечим отказоустойчивость.
Легко масштабироваться
Если аудитория сайта вырастет и вам потребуется больше мощностей, вы сможете арендовать их в несколько кликов. Достаточно зайти в панель управления и выбрать нужное количество ресурсов сервера.
Хостинг в России и за рубежом
Вы можете арендовать сервер в наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или выбрать сервер в дата-центре партнера в Новосибирске.
Помощь с переносом проектов
Наши специалисты помогут с миграцией на выгодных условиях: оценят требования, подберут оптимальное решение, все бережно перенесут. Сэкономьте в среднем 100 часов работы штатного администратора.
Не только хостинг сайта
Объедините CMS с облачным хранилищем или проведите интеграцию сайта с CDN, чтобы еще быстрее загружать страницы для пользователей из разных стран. Сервисов много — провайдер один.
Наши клиенты
Какие требования к серверам для CMS-хостинга?
Среди самых распространенных требований к серверу для CMS-хостинга — поддержка последних версий PHP и баз данных MySQL. Однако точные требования зависят от CMS, на которой развернут сайт, а также архитектуры и планируемой нагрузки на ресурс.
Все наши облачные серверы подходят для CMS-хостинга и работы с популярными системами управления контентом.
Как рассчитать цену CMS-хостинга в Selectel?
Стоимость хостинга складывается из цены ресурсов, которые потребляет облачный сервер: дисков, ядер, памяти — а также стоимости дополнительных услуг.
Рассчитать стоимость аренды сервера и дополнительных услуг можно в калькуляторе.
Хочу, чтобы мой сайт был доступен по HTTPS. Что делать?
Чтобы сайт был доступен по HTTPS, используйте SSL-сертификат. Мы предлагаем использовать бесплатный сертификат от Центра Сертификации Let’s Encrypt®.
Все детали о том, как выпустить SSL-сертификат — вручную и автоматически, а также когда нужно проходить проверку и подтверждать право на доменное имя, мы описали в документации.
Можно ли приобрести лицензию на CMS в Selectel?
Нет, если вы планируете пользоваться платной CMS, то лицензии на нее нужно приобретать отдельно.
Установлены ли CMS на серверах?
Нет, мы предлагаем серверы без предустановки CMS.
Если вам понадобится помощь с установкой и настройкой системы управления контентом, вы можете всегда обратиться в нашу техподдержку. Пишите нам через тикет-систему в панели управления. Специалисты быстро ответят на вопросы и помогут разобраться.
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