Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать цену нескольких виртуальных машин, сначала соберите в конфигураторе одну, а затем там же создайте новую.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.