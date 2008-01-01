VPS/VDS с CentOS

Арендуйте виртуальный сервер с CentOS с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты.
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  • 152-ФЗ
  • PCI DSS
  • API и Terraform
  • Панель управления
  • Включены 3 ТБ трафика
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Регистрация доменов
VPS/VDS с CentOS
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Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать цену нескольких виртуальных машин, сначала соберите в конфигураторе одну, а затем там же создайте новую.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

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Резервное копирование

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Интернет-трафик

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Хранение образов

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Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга с CentOS

  • управление серверами в панели и с помощью API или Terraform;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • трафик между продуктами Selectel — без ограничений;
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов;
  • защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровнях (L3, L4);
  • выделенный IP-адрес.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Для аренды VPS/VDS с CentOS зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.

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По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.