VPS/VDS с CentOS

Арендуйте виртуальный сервер с CentOS с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты.
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  • 152-ФЗ
  • PCI DSS
  • API и Terraform
  • Панель управления
  • Включены 3 ТБ трафика
  • Бесплатная защита от DDoS
VPS/VDS с CentOS
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Рассчитайте цену виртуального сервера с CentOS

Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать цену нескольких виртуальных машин, сначала соберите в конфигураторе одну, а затем там же создайте новую.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга с CentOS

  • управление серверами в панели и с помощью API или Terraform;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • трафик между продуктами Selectel — без ограничений;
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов;
  • защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровнях (L3, L4);
  • выделенный IP-адрес.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Для аренды VPS/VDS с CentOS зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.