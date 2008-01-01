- управление серверами в панели и с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- трафик между продуктами Selectel — без ограничений;
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов;
- защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровнях (L3, L4);
- выделенный IP-адрес.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте цену виртуального сервера с CentOS0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать цену нескольких виртуальных машин, сначала соберите в конфигураторе одну, а затем там же создайте новую.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга с CentOS
Преимущества аренды VPS/VDS с CentOS
Лицензионные образы последней версии
Для использования доступны дистрибутив CentOS 7.0 и актуальная версия CentOS Stream 9.0. Подробнее о плюсах и минусах операционной системы читайте в статье блога.
Оплата по потреблению
Вы платите только за ресурсы виртуального хостинга, которые фактически используете. Применяется почасовая оплата.
Соответствие 152-ФЗ и PCI DSS
Храните и обрабатывайте персональные данные до первого уровня защищенности включительно: например, ФИО, паспортные данные, адреса и телефоны пользователей. Также под защитой будут данные их платежных карт и действий при транзакциях.
Меньше минуты на запуск
Чтобы начать работу с VPS/VDS-хостингом с CentOS, зарегистрируйтесь в панели управления, пополните баланс, арендуйте сервер и подключите дополнительные услуги. Для всего этого потребуется меньше минуты.
Управление в панели, через API или Terraform
Вы можете запускать, перезагружать или масштабировать облачные серверы в панели, а также с помощью API или Terraform.
Также можно подключить управление VPS через ISPmanager: для этого потребуется приобрести лицензии.
Гибкие настройки сети
Настраивайте сеть для задач вашего бизнеса. Подключайтесь к приватной сети с доступом к интернету или без, связывайте виртуальные машины с другими продуктами Selectel, частями своей инфраструктуры или гипероблаками.
Мы уже включили в цену сервера 3 ТБ трафика в месяц и защиту от DDoS-атак на уровне L3-L4.
Экспертная техподдержка
Наши специалисты быстро разберутся с неполадками, расскажут больше о продуктах и объяснят, как с ними работать. Время реагирования на первый запрос — 15 минут.
Нужна помощь с администрированием
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Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Образы
Диски
Сети
Группы размещения
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Как подключить готовый образ?
Подключить образ с уже настроенной копией операционной системы, подготовленной нашими специалистами, можно в панели управления.
Как найти готовые образы в панели
- Зайдите в раздел Облачная платформа.
- Затем — в раздел Серверы.
- Найдите блок Источник.
- Нажмите Выберите другой источник.
- Перейдите на вкладку Готовые образы.
Можно ли загрузить свой образ?
Если ни один из готовых образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления. Это касается и лицензированного ПО Microsoft, приобретенного у другого провайдера, если вы хотите работать с Windows.
Чтобы узнать больше о том, как загружать образы и сколько стоит их хранение, читайте статью в документации.
Что делать, если я не могу выбрать конфигурацию сервера?
Свяжитесь с технической поддержкой: отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 800 555-06-75 или создайте тикет. Наши специалисты помогут понять, какая из конфигураций решит ваши задачи.
Какие диски можно подключить к серверу?
Вы можете подключить локальные или сетевые диски. Они нужны для разных целей: например, локальные диски подходят для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи. А сетевые — для задач масштабирования.
Сравнить диски и проанализировать их параметры — а ещё узнать, как создавать, подключать и переносить диски, можно узнать в документации.
Как рассчитывается цена сервера?
На цену влияет количество ресурсов, которые потребляет сервер: количество ядер процессора, оперативная память и диски. Рассчитать цену можно в калькуляторе.
Какой уровень SLA гарантирует Selectel?
Целевая надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%. Внимательно следим за тем, чтобы инфраструктура не простаивала, — отвечаем за это финансово.
Показатели SLA регламентирует документ «Условия использования отдельных сервисов».
Суммируются ли скидки?
Скидки на облачные серверы Selectel не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, сэкономить при аренде прерываемых виртуальных машин и приобрести выделенные серверы на аукционе со скидкой.
Какие еще VPS/VDS у вас есть?
Вы можете арендовать у нас VPS/VDS:
Объединяйте продукты Selectel в единую инфраструктуру
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Развернуть проект с особенными требованиями
Распределить нагрузку на серверы и ускорить загрузку контента
Защититься от угроз
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
DevOps as a Service
Базовое администрирование
Упростить работу команды и оптимизировать затраты
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Для аренды VPS/VDS с CentOS зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.