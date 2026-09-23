Инженер-схемотехник
В связи с ростом нового для нас направления усиливаем команду для разработки наиболее сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные. Для достижения общего результата рядом с вами будут трудиться команды конструкторов-топологов, si/pi-инженеров, embedded-программистов и тестировщиков, обеспечивающих валидацию как аппаратных, так и функциональных требований. У нас есть своя лаборатория для работы с опытными образцами, а также внешние лаборатории для выполнения более сложных работ.
Вам не придётся:
- Использовать отечественные компоненты в обязательном порядке
- Руководствоваться ЕСКД в обязательном порядке
- Создавать планы, бюджеты и отчеты о работе
- Заниматься договорами и закупками
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка новых или оптимизация по заданному критерию текущих схем устройств
- Совместно с конструктором определение компоновки печатных плат и требуемые технологии их изготовления (материалы, типы переходных отверстий, покрытия, шероховатости и т.п.)
- Постановка задач конструкторам при необходимости внесения изменений в конструктив печатного узла
- Участие в развитии инженерных подходов и методов при разработке и постановке на производство наших разработок
Мы ожидаем
- Глубокие знания в области цифровой схемотехники, схемотехники преобразователей напряжения (некоторые из наших устройств крайне прожорливы по току и эффективность системы их питания порой вносит решающий вклад в успех всего проекта) и обеспечения целостности сигналов и питания (SI/PI)
- Умение осознанно выходить за рамки typical application и рекомендаций из даташитов ввиду частных (не typical) условий применения электронных компонентов и конструкций печатных плат
- Умение управлять надежностью разрабатываемого изделия и понимание разницы между derating и end of life performance по отношению к элементам электрической схемы
- Умение формализовать требования к конструктиву печатных узлов не только на бумаге, но и в формате САПР.
Знание систем/программ
- Оркад, Аллегро
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса