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Embedded и системная инженерия

Инженер-схемотехник

В связи с ростом нового для нас направления усиливаем команду для разработки наиболее сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные. Для достижения общего результата рядом с вами будут трудиться команды конструкторов-топологов, si/pi-инженеров, embedded-программистов и тестировщиков, обеспечивающих валидацию как аппаратных, так и функциональных требований. У нас есть своя лаборатория для работы с опытными образцами, а также внешние лаборатории для выполнения более сложных работ.

Вам не придётся:

  • Использовать отечественные компоненты в обязательном порядке
  • Руководствоваться ЕСКД в обязательном порядке
  • Создавать планы, бюджеты и отчеты о работе
  • Заниматься договорами и закупками
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка новых или оптимизация по заданному критерию текущих схем устройств
  • Совместно с конструктором определение компоновки печатных плат и требуемые технологии их изготовления (материалы, типы переходных отверстий, покрытия, шероховатости и т.п.)
  • Постановка задач конструкторам при необходимости внесения изменений в конструктив печатного узла
  • Участие в развитии инженерных подходов и методов при разработке и постановке на производство наших разработок
Мы ожидаем
  • Глубокие знания в области цифровой схемотехники, схемотехники преобразователей напряжения (некоторые из наших устройств крайне прожорливы по току и эффективность системы их питания порой вносит решающий вклад в успех всего проекта) и обеспечения целостности сигналов и питания (SI/PI)
  • Умение осознанно выходить за рамки typical application и рекомендаций из даташитов ввиду частных (не typical) условий применения электронных компонентов и конструкций печатных плат
  • Умение управлять надежностью разрабатываемого изделия и понимание разницы между derating и end of life performance по отношению к элементам электрической схемы
  • Умение формализовать требования к конструктиву печатных узлов не только на бумаге, но и в формате САПР.
Знание систем/программ
  • Оркад, Аллегро
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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