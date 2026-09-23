Инженер-схемотехник

Embedded и системная инженерия

В связи с ростом нового для нас направления усиливаем команду для разработки наиболее сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные. Для достижения общего результата рядом с вами будут трудиться команды конструкторов-топологов, si/pi-инженеров, embedded-программистов и тестировщиков, обеспечивающих валидацию как аппаратных, так и функциональных требований. У нас есть своя лаборатория для работы с опытными образцами, а также внешние лаборатории для выполнения более сложных работ.

Вам не придётся: