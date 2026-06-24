Инженер-проектировщик систем ОВиК
Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер-проектировщик систем ОВиК сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР
- Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования
- Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности
- Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций
- Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта
- Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации
- Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента
- Осуществление авторского надзора на объекте
- Создание информационной BIM-модели
- Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации
- Прохождение технической экспертизы и иных согласований
Мы ожидаем
- Высшее образование по направлению
- Профильный опыт на схожей позиции
- Опыт в проектировании промышленных объектов
- Знание принципа работы инженерных систем и технологиями монтажа инженерных систем
- Знание действующих норм: СНиПов, ГОСТов
- Знание требований к разработке раздела ОВиК на различных стадиях проектирования
- Наличие опыта успешного прохождения технической экспертизы
- Владение MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit
Будет плюсом
- Опыт проектирования, знание особенностей систем ОВиК в дата-центрах
- Опыт проектирования систем ВК, ПТ
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса