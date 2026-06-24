Строительство и эксплуатация дата-центра

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер-проектировщик систем ОВиК сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.