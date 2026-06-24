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Строительство и эксплуатация дата-центра

Инженер-проектировщик систем ОВиК

Сеть наших дата-центров быстро растет, мы строим большое количество сложной инфраструктуры. Инженер-проектировщик систем ОВиК сможет получить огромный опыт проектирования и реализации сложных и уникальных инфраструктурных объектов, аналогов которым в России практически не существует.

  • Санкт-Петербург
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Проектирование инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло-, холодоснабжение, противодымная защита, ИТП, наружные тепловые сети) на стадиях ТЭО, ПиР
  • Выполнение профильных расчетов (расчет тепловых и воздушных балансов зданий, гидравлических и аэродинамических расчетов инженерных систем), подбор климатического оборудования
  • Оценка проектных решений с точки зрения их эффективности и экономической обоснованности
  • Разработка планов, принципиальных и аксонометрических схем, спецификаций
  • Выдача заданий смежным отделам, увязка своего раздела со смежными разделами проекта
  • Формирование технических заданий в части решений по инженерным системам для проведения тендеров по выбору подрядной организации
  • Участие в переговорах с поставщиками оборудования и монтажными организациями, обоснование принятого решения по выбору контрагента
  • Осуществление авторского надзора на объекте
  • Создание информационной BIM-модели
  • Разработка вариантов оптимизации принятых проектных решений и их последующее согласование со службой эксплуатации
  • Прохождение технической экспертизы и иных согласований
Мы ожидаем
  • Высшее образование по направлению
  • Профильный опыт на схожей позиции
  • Опыт в проектировании промышленных объектов
  • Знание принципа работы инженерных систем и технологиями монтажа инженерных систем
  • Знание действующих норм: СНиПов, ГОСТов
  • Знание требований к разработке раздела ОВиК на различных стадиях проектирования
  • Наличие опыта успешного прохождения технической экспертизы
  • Владение MS Office, AutoCad, MagiCad, Autodesk Revit
Будет плюсом
  • Опыт проектирования, знание особенностей систем ОВиК в дата-центрах
  • Опыт проектирования систем ВК, ПТ
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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