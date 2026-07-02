Back office
Cпециалист в отдел сопровождения платежных операций
Работа Cпециалиста по сопровождению платежных операций в Selectel - это:
- Глубокое погружение в работу биллинга и расчеты с контрагентами
- Общение с внутренними и внешними клиентами
- Внедрение новых и улучшение существующих процессов
- Отсутствие ограничений в инициативности
- Участие в проектных задачах
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
- Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками и принимать меры к корректировке возникающих расхождений
- Вести активную работу с биллинговой системой: производить проверку и выполнять необходимые действия с услугами для корректного биллинга предоставляемых клиентам сервисов
- Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности
- Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату таких услуг
- Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
- Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы
- Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами
Мы ожидаем
- Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства
- Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента
- Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации
- Высокий уровень самостоятельности
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, опыт работы с системами электронного документооборота
- Опыт работы в биллинговых системах
- Опыт по взысканию дебиторской задолженности
- Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса