Cпециалист в отдел сопровождения платежных операций

Основные задачи

Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С

Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками и принимать меры к корректировке возникающих расхождений

Вести активную работу с биллинговой системой: производить проверку и выполнять необходимые действия с услугами для корректного биллинга предоставляемых клиентам сервисов

Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности

Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату таких услуг

Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО

Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы

Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами

Мы ожидаем

Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства

Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента

Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации

Высокий уровень самостоятельности

Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, опыт работы с системами электронного документооборота

Опыт работы в биллинговых системах

Опыт по взысканию дебиторской задолженности

Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса