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Back office

Cпециалист в отдел сопровождения платежных операций

Работа Cпециалиста по сопровождению платежных операций в Selectel - это:

  • Глубокое погружение в работу биллинга и расчеты с контрагентами
  • Общение с внутренними и внешними клиентами
  • Внедрение новых и улучшение существующих процессов
  • Отсутствие ограничений в инициативности
  • Участие в проектных задачах
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Работать с платежами клиентов в биллинге и 1С
  • Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками и принимать меры к корректировке возникающих расхождений
  • Вести активную работу с биллинговой системой: производить проверку и выполнять необходимые действия с услугами для корректного биллинга предоставляемых клиентам сервисов
  • Работать с дебиторской задолженностью: отслеживать просроченные обязательства клиентов по оплате, взаимодействовать с клиентами и аккаунт-менеджерами по возврату задолженности
  • Вести реестр оказания клиентам отдельных услуг, выставлять счета на оплату таких услуг
  • Подготавливать и отправлять клиентам отчетные бухгалтерские документы на бумажном носителе и в системе ЭДО
  • Обрабатывать отказы в подписании документов в ЭДО, запросы на уточнение и иные ошибок в отправке исходящих документов. Своевременно устранять возникающие проблемы
  • Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами
Мы ожидаем
  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства
  • Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента
  • Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объемами информации
  • Высокий уровень самостоятельности
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия, опыт работы с системами электронного документооборота
  • Опыт работы в биллинговых системах
  • Опыт по взысканию дебиторской задолженности
  • Навыки грамотной устной и письменной коммуникации на русском языке
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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