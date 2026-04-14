SMM-менеджер (b2b, tech)

Основные задачи

Готовить контент для публикации в аккаунтах бренда в социальных сетях: писать посты по поставленным ТЗ, подводки для видео, материалы для VK Рассылки

Публиковать материалы в собственных аккаунтах бренда в разных социальных сетях, в том числе на видеоплощадках

Регулярно предлагать идеи для контент-планов

Анализировать контент на предмет успешности рубрик и предлагать идеи по пересмотру контент-стратегии в зависимости от показателей

Запускать таргет публикаций в VK

Реализовывать рекламные кампании (посевы) в соцсетях для привлечения подписчиков

Предлагать и тестировать разные форматы промо для продвижения аккаунта бренда

Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде

Мы ожидаем

Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджментом и тд

Понимание специфики площадок основных соцсетей и умение корректировать контент в зависимости от этого

Опыт написания разноформатных текстов, в том числе рекламных

Насмотренность, знание трендов

Критическое мышление и умение быстро искать информацию по заданной теме, структурировать и обрабатывать ее

Опыт размещения Telegram-посевов

Навык проектного управления

Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов

Знание систем/программ

Знание кабинетов соцсетей (Instagram, Facebook, Linkedin, ВК, RuTube, YouTube, Telegram, X)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса