Маркетинг и PR

SMM-менеджер (b2b, tech)

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Готовить контент для публикации в аккаунтах бренда в социальных сетях: писать посты по поставленным ТЗ, подводки для видео, материалы для VK Рассылки
  • Публиковать материалы в собственных аккаунтах бренда в разных социальных сетях, в том числе на видеоплощадках
  • Регулярно предлагать идеи для контент-планов
  • Анализировать контент на предмет успешности рубрик и предлагать идеи по пересмотру контент-стратегии в зависимости от показателей
  • Запускать таргет публикаций в VK
  • Реализовывать рекламные кампании (посевы) в соцсетях для привлечения подписчиков
  • Предлагать и тестировать разные форматы промо для продвижения аккаунта бренда
  • Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
  • Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджментом и тд
  • Понимание специфики площадок основных соцсетей и умение корректировать контент в зависимости от этого
  • Опыт написания разноформатных текстов, в том числе рекламных
  • Насмотренность, знание трендов
  • Критическое мышление и умение быстро искать информацию по заданной теме, структурировать и обрабатывать ее
  • Опыт размещения Telegram-посевов
  • Навык проектного управления
  • Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
Знание систем/программ

Знание кабинетов соцсетей (Instagram, Facebook, Linkedin, ВК, RuTube, YouTube, Telegram, X)

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Маркетинг и PR
Специалист по работе с блогерами

Москва

Маркетинг и PR
Технический редактор

Санкт-Петербург

