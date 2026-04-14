Маркетинг и PR
SMM-менеджер (b2b, tech)
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Готовить контент для публикации в аккаунтах бренда в социальных сетях: писать посты по поставленным ТЗ, подводки для видео, материалы для VK Рассылки
- Публиковать материалы в собственных аккаунтах бренда в разных социальных сетях, в том числе на видеоплощадках
- Регулярно предлагать идеи для контент-планов
- Анализировать контент на предмет успешности рубрик и предлагать идеи по пересмотру контент-стратегии в зависимости от показателей
- Запускать таргет публикаций в VK
- Реализовывать рекламные кампании (посевы) в соцсетях для привлечения подписчиков
- Предлагать и тестировать разные форматы промо для продвижения аккаунта бренда
- Формировать отчеты и презентовать результаты работы команде
Мы ожидаем
- Понимание базовых принципов работы SMM: работа с рубрикатором, контент-планом, комьюнити-менеджментом и тд
- Понимание специфики площадок основных соцсетей и умение корректировать контент в зависимости от этого
- Опыт написания разноформатных текстов, в том числе рекламных
- Насмотренность, знание трендов
- Критическое мышление и умение быстро искать информацию по заданной теме, структурировать и обрабатывать ее
- Опыт размещения Telegram-посевов
- Навык проектного управления
- Интерес к сфере IT и базовое понимание технических терминов
Знание систем/программ
Знание кабинетов соцсетей (Instagram, Facebook, Linkedin, ВК, RuTube, YouTube, Telegram, X)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса