Системное администрирование
Младший системный администратор
Команда занимается автоматизацией задач, связанных с работой облачной инфраструктуры: разработкой скриптов и CLI-инструментов для упрощения рутинных операцией, а так же разработкой сервисов для управления жизненным циклом железных серверов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать сервисы для автоматизации управления инфраструктурой
- Писать скрипты для автоматизации рутинных процессов, связанных с администрированием
- Планировать и проводить работы по обслуживанию инфраструктуры
- Диагностировать, локализовать и решать проблемы, возникающие в ходе эксплуатации инфраструктуры, связанные как с программной, так и с аппаратной частью
Мы ожидаем
- Опыт работы с Linux-системами
- Опыт работы с железной инфраструктурой
- Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible)
- Опыт разработки на Python
- Знание основ работы OpenStack и систем виртуализации
- Понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизация и коммутация)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса