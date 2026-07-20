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Системное администрирование

Младший системный администратор

Команда занимается автоматизацией задач, связанных с работой облачной инфраструктуры: разработкой скриптов и CLI-инструментов для упрощения рутинных операцией, а так же разработкой сервисов для управления жизненным циклом железных серверов.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать сервисы для автоматизации управления инфраструктурой
  • Писать скрипты для автоматизации рутинных процессов, связанных с администрированием
  • Планировать и проводить работы по обслуживанию инфраструктуры
  • Диагностировать, локализовать и решать проблемы, возникающие в ходе эксплуатации инфраструктуры, связанные как с программной, так и с аппаратной частью
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Linux-системами
  • Опыт работы с железной инфраструктурой
  • Опыт работы с IaC (Puppet/Ansible)
  • Опыт разработки на Python
  • Знание основ работы OpenStack и систем виртуализации
  • Понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизация и коммутация)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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