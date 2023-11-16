Этот подход простой, но затратный. Например, чтобы проверить мобильное приложение дополненной реальности, нужно закупить десятки телефонов с разными камерами и драйверами. И все равно потом может всплыть версия, на которой приложение не работает корректно. Кроме того, эти устройства придется утилизировать в будущем. Для мобильной фермы мы сами закупаем все актуальные модели смартфонов.
Какие задачи помогает решить ферма мобильных устройств
Проводить автотесты на большом количестве устройств
Вам не придется покупать смартфоны разных производителей и моделей, чтобы протестировать приложение на каждом из них.
Проверять нажатия, свайпы и UI
Вы сможете протестировать важный функционал приложения без эмуляторов. Это значит, что вы будете максимально близки к опыту пользователей и сможете поймать все баги.
Одновременно тестировать несколько задач
Больше не придется ждать очередей на тестирование. У нас много смартфонов разных моделей, которые помогут провести качественное тестирование.
Чем мобильная ферма удобнее отдельных устройств
Мобильная ферма
Отдельные устройства
Как подключить мобильную ферму
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Сейчас продукт находится в бета-тестировании. Это значит, что вы можете бесплатно познакомиться с ним и понять, насколько мобильная ферма подходит для решения ваших задач.
Пообщайтесь с нашим специалистом
Мы свяжемся с вами, чтобы выяснить, какие устройства, каких вендоров и в каком количестве вам необходимы.
Дождитесь подключения и пользуйтесь фермой
После старта беты закажите интересующие вас устройства в клиентской панели. После этого вы сможете приступить к тестированию своего приложения.
FAQ
Зачем нужна ферма, если можно купить телефон, загрузить приложение и тестировать?
Зачем нужны реальные устройства? Для тестов достаточно эмулятора.
Сколько стоит аренда фермы мобильных устройств?
Оставьте заявку на бета-тестирование фермы мобильных устройств
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и подберем устройства под ваш проект.
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