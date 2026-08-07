Сервер под любую задачу

У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, серверы с GPU для задач, связанных с ML и AI, серверы для 1С и т. д. Если вы не найдете подходящей готовой конфигурации, то можно собрать свой сервер в конфигураторе.