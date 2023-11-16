Ферма мобильных устройств

Собирайте и тестируйте мобильные приложения для Android без телефонов и эмуляторов. Примите участие в бесплатном бета-тесте и после его завершения получите месяц работы с одним устройством в подарок.
  • Параллельная работа
  • Гибкий выбор устройств
  • Удаленный доступ и отладка
  • Актуальные модели Android 10−13

Какие задачи помогает решить ферма мобильных устройств

Проводить автотесты на большом количестве устройств

Вам не придется покупать смартфоны разных производителей и моделей, чтобы протестировать приложение на каждом из них.

Проверять нажатия, свайпы и UI

Вы сможете протестировать важный функционал приложения без эмуляторов. Это значит, что вы будете максимально близки к опыту пользователей и сможете поймать все баги.

Одновременно тестировать несколько задач

Больше не придется ждать очередей на тестирование. У нас много смартфонов разных моделей, которые помогут провести качественное тестирование.

Чем мобильная ферма удобнее отдельных устройств

Подключение
Обслуживание и ремонт
Наличие разных моделей и обновление линейки
Параллельные тесты

Мобильная ферма

Все подключаются удаленно и работают на нужных устройствах из любой точки мира
Берем на себя
Вы можете выбрать нужные устройства из нашего парка, его актуализацию мы берем на себя
Запуск тестов на нескольких устройствах одновременно

Отдельные устройства

Устройства сложно передавать сотрудникам в разных офисах, городах или странах
Вам самим предстоит обслуживать и ремонтировать смартфоны
Вам придется постоянно покупать новые устройства и избавляться от неактуальных моделей
Сложно проводить параллельные тесты
Используйте смартфоны разных линеек Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Infinix

Как подключить мобильную ферму

Оставьте заявку на бета-тест

Сейчас продукт находится в бета-тестировании. Это значит, что вы можете бесплатно познакомиться с ним и понять, насколько мобильная ферма подходит для решения ваших задач.

Пообщайтесь с нашим специалистом

Мы свяжемся с вами, чтобы выяснить, какие устройства, каких вендоров и в каком количестве вам необходимы.

Дождитесь подключения и пользуйтесь фермой

После старта беты закажите интересующие вас устройства в клиентской панели. После этого вы сможете приступить к тестированию своего приложения.

FAQ

Зачем нужна ферма, если можно купить телефон, загрузить приложение и тестировать?

Зачем нужны реальные устройства? Для тестов достаточно эмулятора.

Сколько стоит аренда фермы мобильных устройств?

Оставьте заявку на бета-тестирование фермы мобильных устройств

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и подберем устройства под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.