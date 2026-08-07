Тестирование приложения без ограничений
Широкий парк реальных устройств
Соберите ферму из 50+ моделей смартфонов. Проводите тесты на физических смартфонах, в том числе на устаревших. Находите баги, которые могут встретиться пользователям.
Параллельное тестирование
Запускайте тесты параллельно на нескольких устройствах или передавайте смартфоны коллегам в несколько кликов.
Защищаем все данные
Смартфоны размещены в дата-центрах уровня Tier III с резервированием электропитания и климатических систем. Все соединения защищены, а данные тестирования автоматически удаляются после завершения сессии.
Сохраняем настройки окружения
Все ваши настройки будут актуальны, пока вы не откажетесь от устройства. Вне зависимости от того, сколько тестов вы проведете и как долго будет длиться сессия.
Берем обслуживание на себя
Для работы с платформой не нужны особые технические знания. А все заботы об инфраструктуре и обновлениях устройств мы берем на себя.
Получите 100 бесплатных минут на тест
Зарегистрируйтесь в панели управления, добавьте устройства в мобильную ферму и активируйте промокод. Акция для всех новых пользователей до 30 сентября.Протестировать ферму
Платите только за использование по модели pay-as-you-go
Подписка на минуту
Например, если вы заказали устройство в 12:20 и удалили в 12:50 — оплата за 30 минут использования будет списана в 13:00.
От 1₽/мин.
Подписка на час
Например, если вы заказали устройство в 12:20 и удалили в 13:10, в 14:00 будет списана оплата за два полных часа 12:00–14:00.
От 30₽/час
Подписка на месяц
Один слот бронируется за вами постоянно. Выбираете устройство и меняете его в любой момент без дополнительной оплаты.
От 20 000₽/мес.
Какие устройства доступны
Samsung
Самый распространенный Android в России, универсальный выбор для тестирования
Apple
Отдельная экосистема, тестирование iOS без аналогов
Xiaomi
Широкий модельный ряд и сильные отличия между устройствами, хорошо покрывает разнообразие Android-рынка
Huawei
Устройства без Google сервисов, нужны для проверки работы приложений в альтернативной экосистеме
Pixel
Устройства с первыми обновлениями Android и максимально чистой системой
realme
Массовый бюджетный и средний сегмент, популярен у молодых пользователей
TECNO
Бюджетные устройства с активной кастомизацией Android и разной производительностью
OPPO
Стабильные устройства среднего сегмента с акцентом на локальные оболочки и UX
Infinix
Ультрабюджетный сегмент, используется для проверки работы на слабом железе и ограниченных ресурсах
Начните тестировать приложения в несколько кликов
- Добавьте устройства в мобильную фермуПерейдите в панель управления, в раздел Мобильная ферма, выберите нужные устройства и настройте их количество. Выберите модель тарификации и нажмите кнопку Добавить.В панель управления
- Откройте окно тестировщикаВ списке устройств кликните по нужному серийному номеру — откроется окно тестировщика. Вы получите доступ к удаленному рабочему столу устройства.В панель управления
- Используйте встроенные фичи панели управленияПрямо из браузера можно загрузить свое приложение, внести изменения в файловую систему, получить доступ к логам и терминалу.В панель управления
Научим тестировать мобильные приложения
Научитесь проверять мобильные приложения с учетом специфики разных платформ. Освойте работу с API, логами и трафиком на эмуляторах и реальных устройствах.Пройти курс
С какими задачами поможем справиться
Нагрузочное тестированиеПроверяйте работу приложений под высокой нагрузкой. Выявляете проблемы с производительностью до того, как их обнаружат пользователи.
Ускорение регресс- и UI-тестовСократите время на проверку всех функций приложения. Проверяйте отображение интерфейса на экранах разного размера и разрешения.
Быстрая передача устройствМгновенно делитесь доступом к тестовым устройствам с коллегами из других отделов или городов.
Управление в реальном времениВзаимодействуйте с устройством так же, как и пользователь — проверяйте нажатия, свайпы и UI.
Соответствие законодательствуПеренесите тестирование на инфраструктуру аккредитованного российского провайдера, соответствующего требованиям 152-ФЗ и других нормативных актов.
Преимущества мобильной фермы Selectel
Доступ по Android Debug Bridge (ADB)
Полный системный доступ к устройствам для глубокой автоматизации, быстрой отладки и масштабируемого запуска автотестов
Проксирование
Направляйте трафик в изолированный туннель к нужному контуру, обеспечивайте безопасную работу с тестовыми средами и полный контроль маршрутизации
Мобильная ферма — разработка Selectel
- 50+ продуктов6 собственных дата-центров1 300+ сотрудников36 000+ клиентов
- Заказать сервер
Сервер под любую задачу
У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, серверы с GPU для задач, связанных с ML и AI, серверы для 1С и т. д. Если вы не найдете подходящей готовой конфигурации, то можно собрать свой сервер в конфигураторе.
- Все про безопасность в Selectel
Отвечаем за безопасность
Обеспечиваем безопасность на всех уровнях: от дата-центра до веб-сервисов.
Наша инфраструктура соответствует международным стандартам безопасности и российскому законодательству.
- О техподдержке
На связи 24/7
Объясним, как переехать на нашу инфраструктуру, поможем с онбордингом и техническими проблемами. Проконсультируем, даже если вы еще не стали нашим клиентом.
О мобильной фермеКак работает и какие ограничения
Быстрый стартКак добавить устройство и начать тестирование
Посмотреть статус устройстваСписок статусов для отслеживания работы
Управлять доступом к устройствамКак доступ регулируется ролевой моделью
Загрузить приложениеКак загрузить приложение для тестирования
Логи устройствКак записать логи и какие фильтры можно использовать
Узнайте больше о Мобильной ферме в Академии Selectel
Технические обзоры, кейсы установки и настройки систем, а также работа популярных инструментов.Все материалы
- Насколько защищены данные на устройствах мобильной фермы?
Пока вы используете устройство, доступ к нему имеете только вы. Мы не храним данные и автоматически удаляем их после удаления устройства из мобильной фермы.
- Можно ли использовать мобильную ферму, если у службы информационной безопасности есть особые требования к безопасности данных?
Напишите нам на почту sales@selectel.ru или позвоните по телефону 8 800 555 06 75. Мы уточним детали вашего проекта и проконсультируем по поводу использования мобильной фермы.
- Какие тесты можно провести на устройствах мобильной фермы?
На устройствах мобильной фермы можно провести:
- Smoke-тесты — помогают выявить баги сразу после сборки приложения;
- функциональные тесты — проверяют конкретные функции приложения, прописанные в его логике;
- автоматические тесты — помогают проводить параллельное тестирование приложения на нескольких устройствах.
- Какие автотесты можно запускать на устройствах мобильной фермы?
Вы можете:
- использовать популярные фреймворки для автоматизации тестирования, например Espresso и Appium;
- интегрировать тесты в CI/CD-пайплайны, например GitLab.
- использовать API для управления устройствами, подключения через ADB и выполнения тестовых сценариев.