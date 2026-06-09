Back office
Специалист в группу администрирования
- Возможность сочетать договорную работу и общение с внутренними и внешними клиентами
- Возможность погрузиться в специфики работы с сегментом B2B, B2G
- Глубокое погружение в работу биллинга и условий оказания услуг ЦОД
- Доступно и приветствуется внедрять, улучшать существующие процессы. Нет ограничений в инициативности
- Участие в процессных задачах
- Опыт согласования условий договоров
- Опыт подготовки ответов на претензии
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Согласование нетиповых условий договоров, подготовка дополнительных соглашений, спецификаций к договорам
- Подготовка нетиповых информационных писем - Проверка соблюдения условий Партнёрского договора
- Организация исполнения кастомных условий договоров
- Анализ нетиповых условий договоров на предмет вносимых изменений
- Работа с ликвидированными лицами
- Предоставление сведений по запросу от надзорных органов
- Коммуникация с клиентами в рамках согласования нетиповых условий договоров
Мы ожидаем
- Опыт работы на согласования договоров
- Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент
- Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом
- Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота
- Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом
- Опыт работы с клиентами
- Опыт работы с договорами
- Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового
Будет плюсом
- Высшее юридическое или экономическое образование
- Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций
- Понимание специфики оказания услуг ЦОД
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса