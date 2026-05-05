Системное администрирование

Системный администратор в команду Облачного хранилища

Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать услугу объектного хранилища - Проектировать новые сервисы и оптимизировать работу уже запущенных
  • Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облачного хранилища
  • Взаимодействовать с командой для улучшения качества продукта с точки зрения клиента и решения вопросов в боевых условиях
  • Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Мы ожидаем
  • Хорошие знания Linux/Unix. Сетевой стек, подсистема памяти
  • Понимание принципов, заложенных в технологиях контейнеризации и виртуализации - Умение читать код на python/bash
  • Опыт развертывания и эксплуатации Kubernetes
  • Опыт работы с БД (MongoDB, PostgreSQL, SQLite, Redis, Clickhouse)
  • Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов (любой из): ansible, salt, puppet, chef, terraform
  • Опыт настройки отказоустойчивых систем - Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
  • Опыт работы с системой контроля версий Git
  • Желание постоянно развиваться
Будет плюсом
  • Умение программировать на Python или Golang
  • Знание протоколов динамической маршрутизации (BGP)
  • Опыт работы с highload-системами в продакшене
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

