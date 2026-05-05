Системный администратор в команду Облачного хранилища
Мы развиваем Объектное хранилище. Это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Вас ждут интересные задачи по обеспечению стабильно высокого аптайма, географического расширения, созданию инфраструктуры для разработки и выкатки новой функциональности в прод.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать услугу объектного хранилища - Проектировать новые сервисы и оптимизировать работу уже запущенных
- Использовать инструменты Puppet и Ansible для написания инфраструктурного кода и управления облачного хранилища
- Взаимодействовать с командой для улучшения качества продукта с точки зрения клиента и решения вопросов в боевых условиях
- Решать нетривиальные задачи - искать ответы на вопросы, которых нет в выдаче google search
Мы ожидаем
- Хорошие знания Linux/Unix. Сетевой стек, подсистема памяти
- Понимание принципов, заложенных в технологиях контейнеризации и виртуализации - Умение читать код на python/bash
- Опыт развертывания и эксплуатации Kubernetes
- Опыт работы с БД (MongoDB, PostgreSQL, SQLite, Redis, Clickhouse)
- Опыт автоматизации развёртывания инфраструктуры с использованием одного или нескольких инструментов (любой из): ansible, salt, puppet, chef, terraform
- Опыт настройки отказоустойчивых систем - Понимание идеологии CI/CD и современного жизненного цикла разработки программного обеспечения
- Опыт работы с системой контроля версий Git
- Желание постоянно развиваться
Будет плюсом
- Умение программировать на Python или Golang
- Знание протоколов динамической маршрутизации (BGP)
- Опыт работы с highload-системами в продакшене
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса