Разработчик Go в команду ENS
Команда ENS разрабатывает и поддерживает инфраструктурные продукты, которые лежат в основе большинства сервисов: домены, DNS-хостинг, веб-ресурсы, CDN и почтовые сервисы.
Это не абстрактные решения, а высоконагруженные системы, которыми ежедневно пользуются тысячи клиентов и которые напрямую влияют на доступность и надежность их сервисов. Наша ключевая особенность - фокус на инженерное качество и осознанную простоту.
Мы проектируем архитектуру так, чтобы она оставалась прозрачной, масштабируемой и управляемой, без избыточной сложности. У разработчиков есть реальное влияние на технические решения, архитектуру и процессы - не формально, а на практике.
Эта вакансия подойдет вам, если вы:
- хотите развивать экспертизу в продуктовой разработке на Go в системах с реальной нагрузкой и ответственностью;
- готовы участвовать в проектировании архитектуры и отстаивать простые, надежные решения;
- цените работу в сильной инженерной команде и стремитесь глубже понимать задачи;
ищете среду, где можно напрямую влиять на процессы разработки и делать их максимально удобными и эффективными;
Технологический стек команды: Go, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Kubernetes, GitLab, Terraform.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка и развитие backend-сервисов продуктов команды с учетом микросервисной архитектуры и cloud-native окружения (многоподовая среда);
- Участие в проектировании и реализации новых сервисов и компонентов;
- Проведение и участие в code review, поддержание единых стандартов качества кода;
- Актуализация и поддержка технической документации
Мы ожидаем
- Уверенный опыт коммерческой разработки API на Go с использованием chi;
- Практический опыт работы с PostgreSQL, понимание принципов проектирования схем и запросов;
- Опыт разработки и поддержки REST API (понимание gRPC будет плюсом);
- Базовые знания Linux/Unix и понимание работы сервисов в серверной среде;
- Опыт написания unit- и функциональных тестов;
- Понимание базовых алгоритмов и структур данных;
- Опыт работы с Docker, общее понимание Kubernetes;
- Представление о CI/CD и процессах сборки и доставки приложений в микросервисной архитектуре;
- Готовность участвовать в развитии продуктовых решений и разбираться в задачах клиентов
Будет плюсом
- Опыт интеграции с СМЭВ и настройки авторизации через ЕСИА
- Понимание принципов работы CDN и DNS
- Общее представление о стандартах и процессах работы регистраторов доменных имен
- Умение читать код на Python, а также опыт его модификации или переписывания на Go
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса