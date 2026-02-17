Разработчик Go в команду ENS

Backend-разработка

Команда ENS разрабатывает и поддерживает инфраструктурные продукты, которые лежат в основе большинства сервисов: домены, DNS-хостинг, веб-ресурсы, CDN и почтовые сервисы.

Это не абстрактные решения, а высоконагруженные системы, которыми ежедневно пользуются тысячи клиентов и которые напрямую влияют на доступность и надежность их сервисов. Наша ключевая особенность - фокус на инженерное качество и осознанную простоту.

Мы проектируем архитектуру так, чтобы она оставалась прозрачной, масштабируемой и управляемой, без избыточной сложности. У разработчиков есть реальное влияние на технические решения, архитектуру и процессы - не формально, а на практике.

Эта вакансия подойдет вам, если вы: