Разработчик Go в команду ENS

Команда ENS разрабатывает и поддерживает инфраструктурные продукты, которые лежат в основе большинства сервисов: домены, DNS-хостинг, веб-ресурсы, CDN и почтовые сервисы.

Это не абстрактные решения, а высоконагруженные системы, которыми ежедневно пользуются тысячи клиентов и которые напрямую влияют на доступность и надежность их сервисов. Наша ключевая особенность - фокус на инженерное качество и осознанную простоту.

Мы проектируем архитектуру так, чтобы она оставалась прозрачной, масштабируемой и управляемой, без избыточной сложности. У разработчиков есть реальное влияние на технические решения, архитектуру и процессы - не формально, а на практике.

Эта вакансия подойдет вам, если вы:

  • хотите развивать экспертизу в продуктовой разработке на Go в системах с реальной нагрузкой и ответственностью;
  • готовы участвовать в проектировании архитектуры и отстаивать простые, надежные решения;
  • цените работу в сильной инженерной команде и стремитесь глубже понимать задачи;

  • ищете среду, где можно напрямую влиять на процессы разработки и делать их максимально удобными и эффективными;

    Технологический стек команды: Go, PostgreSQL, MongoDB, Docker, Kubernetes, GitLab, Terraform.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка и развитие backend-сервисов продуктов команды с учетом микросервисной архитектуры и cloud-native окружения (многоподовая среда);
  • Участие в проектировании и реализации новых сервисов и компонентов;
  • Проведение и участие в code review, поддержание единых стандартов качества кода;
  • Актуализация и поддержка технической документации
Мы ожидаем
  • Уверенный опыт коммерческой разработки API на Go с использованием chi;
  • Практический опыт работы с PostgreSQL, понимание принципов проектирования схем и запросов;
  • Опыт разработки и поддержки REST API (понимание gRPC будет плюсом);
  • Базовые знания Linux/Unix и понимание работы сервисов в серверной среде;
  • Опыт написания unit- и функциональных тестов;
  • Понимание базовых алгоритмов и структур данных;
  • Опыт работы с Docker, общее понимание Kubernetes;
  • Представление о CI/CD и процессах сборки и доставки приложений в микросервисной архитектуре;
  • Готовность участвовать в развитии продуктовых решений и разбираться в задачах клиентов
Будет плюсом
  • Опыт интеграции с СМЭВ и настройки авторизации через ЕСИА
  • Понимание принципов работы CDN и DNS
  • Общее представление о стандартах и процессах работы регистраторов доменных имен
  • Умение читать код на Python, а также опыт его модификации или переписывания на Go
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

