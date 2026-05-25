Системное администрирование
Старший системный администратор
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Обслуживать развернутые кластеры Баз Данных
- Автоматизировать рутинные процессы
- Поддерживать инфраструктуру сервиса Баз Данных
- Проводить исследования и тестирование, связанных с разработкой новых фичей, обновления ОС, баз данных и т.д.
- Консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов
- Заниматься мониторингом клиентских кластеров, консультация по вопросам (L3/L4 дежурства ~2 раза в месяц в рабочее время)
Мы ожидаем
- Понимание работы Linux на уровне RHCSA/RHCE
- Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA
- Опыт эксплуатации сервисов 24×7
- Опыт автоматизации (любое из Bash, Python, Node.js/ZX, Go)
Будет плюсом
- Опыт работы с любой из БД (PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka, ELK стек, MQ, ClickHouse)
- Опыт работы с системами управления конфигурациями (Ansible/Puppet)
- Понимание концепции IaC
- Опыт работы с packer/terraform, Gitlab CI и системами мониторинга (Prometheus)
- Опыт работы с облаками или опыт обслуживания инфраструктуры виртуализации
- Опыт работы с OpenStack или другими облаками
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса