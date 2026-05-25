Вход / Регистрация
Системное администрирование

Старший системный администратор

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Обслуживать развернутые кластеры Баз Данных
  • Автоматизировать рутинные процессы
  • Поддерживать инфраструктуру сервиса Баз Данных
  • Проводить исследования и тестирование, связанных с разработкой новых фичей, обновления ОС, баз данных и т.д.
  • Консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов
  • Заниматься мониторингом клиентских кластеров, консультация по вопросам (L3/L4 дежурства ~2 раза в месяц в рабочее время)
Мы ожидаем
  • Понимание работы Linux на уровне RHCSA/RHCE
  • Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA
  • Опыт эксплуатации сервисов 24×7
  • Опыт автоматизации (любое из Bash, Python, Node.js/ZX, Go)
Будет плюсом
  • Опыт работы с любой из БД (PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka, ELK стек, MQ, ClickHouse)
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями (Ansible/Puppet)
  • Понимание концепции IaC
  • Опыт работы с packer/terraform, Gitlab CI и системами мониторинга (Prometheus)
  • Опыт работы с облаками или опыт обслуживания инфраструктуры виртуализации
  • Опыт работы с OpenStack или другими облаками
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Системное администрирование
Системный администратор в команду Облачного хранилища

Санкт-Петербург / Удаленно

Системное администрирование
Руководитель направления ввода и эксплуатации инфраструктуры

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных