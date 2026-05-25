Старший системный администратор

Основные задачи

Обслуживать развернутые кластеры Баз Данных

Автоматизировать рутинные процессы

Поддерживать инфраструктуру сервиса Баз Данных

Проводить исследования и тестирование, связанных с разработкой новых фичей, обновления ОС, баз данных и т.д.

Консультировать команды поддержки клиентов по вопросам работы сервисов

Заниматься мониторингом клиентских кластеров, консультация по вопросам (L3/L4 дежурства ~2 раза в месяц в рабочее время)

Мы ожидаем

Понимание работы Linux на уровне RHCSA/RHCE

Понимание принципов работы сетей на уровне CCNA

Опыт эксплуатации сервисов 24×7

Опыт автоматизации (любое из Bash, Python, Node.js/ZX, Go)

Будет плюсом

Опыт работы с любой из БД (PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka, ELK стек, MQ, ClickHouse)

Опыт работы с системами управления конфигурациями (Ansible/Puppet)

Понимание концепции IaC

Опыт работы с packer/terraform, Gitlab CI и системами мониторинга (Prometheus)

Опыт работы с облаками или опыт обслуживания инфраструктуры виртуализации

Опыт работы с OpenStack или другими облаками

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса