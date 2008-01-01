Arenadata DB на выделенных серверах Selectel

Разверните аналитическую СУБД Arenadata DB уровня enterprise на инфраструктуре Selectel. Используйте оптимизированные под базу данных конфигурации выделенных серверов с запуском от 2 минут и быстрым масштабированием.
  • В реестре российского ПО
  • Хранение от 3 ТБ данных
  • Соответствие 152-ФЗ
  • Адаптированная под решение инфраструктура
  • Возможность размещения в А-ЦОД

Что такое Arenadata DB и как устроено решение

Arenadata DB — аналитическая, распределенная СУБД, построенная на MPP-системе с открытым исходным кодом Greenplum (Greengage).

СУБД реализована на кластере из множества выделенных серверов Selectel.

Для каких задач подходит Arenadata DB

Построение аналитических хранилищ
Создавайте и масштабируйте корпоративные хранилища данных объемом в сотни ТБ.
Работа с ETL-процессами
Эффективно работайте с большими ETL/ELT-процессами, объединяйте данные из разных источников с минимальной предобработкой.
Ad-hoc аналитика
Быстро выполняйте сложные аналитические запросы с применением аналитических функций для бизнес-аналитики и отчетности.

В чем особенности Arenadata DB

Масштабируемое хранение данных

Стройте надежные хранилища данных любого объема. MPP-архитектура (Massively Parallel Processing) равномерно распределяет нагрузку между серверами и позволяет линейно наращивать мощность при добавлении новых узлов.

Удобное управление и мониторинг

Контролируйте состояние кластера через единую консоль. Встроенная система мониторинга на базе Graphite и Grafana позволяет отслеживать производительность и потребление ресурсов.

Высокая производительность

MPP-архитектура позволяет быстро анализировать огромные массивы информации и выполнять сложные аналитические функции.

Совместимость с PostgreSQL

Используйте привычный синтаксис PostgreSQL и легко переносите данные из других реляционных СУБД.

Преимущества развертывания Arenadata DB в Selectel

Подобранные конфигурации серверов

Совместно с Arenadata мы подобрали и протестировали железо, наиболее подходящее для работы с Arenadata DB.

Максимальная производительность

Ресурсы выделенных серверов принадлежат только вам, что позволяет добиться стабильной высокой производительности. ​​Это особенно важно для работы с большими объемами данных и сложными аналитическими запросами при высоких требованиях к скорости работы СУБД.

Мощное железо

Размещайте ArenadataDB на серверах с производительными серверными процессорами Intel® Xeon®, быстрыми NVMe SSD и оперативной памятью DDR5 ECC.

Отсутствие ограничений на размер базы данных

Размещение Arenadata DB на выделенных серверах позволяет создавать базы данных размером в сотни ТБ.

Быстрое масштабирование

В случае, если вам необходимо быстро увеличить нагрузку или размер базы данных, достаточно арендовать дополнительные выделенные серверы с запуском от 2 минут. Это возможно благодаря MPP-архитектуре БД.

SLA — 100%

Selectel несет финансовую ответственность за работу серверов. У серверных процессоров SLA — 100%. Подробнее об ответственности и компенсациях за простой мы написали в «Условиях использования отдельных сервисов».

Экосистема из 50+ продуктов

Вы сможете разместить всю IT-инфраструктуру у одного провайдера. Например, развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все через глобальный роутер.

Как разделяются зоны ответственности при развертывании Arenadata DB в Selectel

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. Мы позаботимся обо всех вопросах, связанных с развертыванием ADB и бесперебойной работой оборудования.

Нужна дополнительная информация?

Изучите руководство пользователя Arenadata DB или оставьте заявку, чтобы получить консультацию специалиста по развертыванию решения на инфраструктуре Selectel.

Для кого подходит решение

Банки и финтех

Ритейл и e-commerce

Телеком

Промышленность

Госсектор

Цифровые сервисы

Истории успеха

Как банку удалось повысить эффективность хранилища данных

Компания столкнулась с проблемами производительности хранилища данных и отчетности, построенных на базе традиционных реляционных СУБД. Внедрение Arenadata DB позволило сэкономить на лицензиях и железе и ускорить обработку типовых запросов.

Выделенные серверы

В 10 раз

ускорилась обработка большинства типовых запросов

В 2 раза

улучшились качество и доступность данных

Как ритейлер ускорил бизнес-аналитику в 6 раз

Крупной компании требовалось оперативно оценивать результаты продаж и маркетинга, быстрее выводить продукты на рынок и управлять рисками на основе качественной аналитики. Внедрение Arenadata DB позволило решить эти задачи.

Выделенные серверы

В 6 раз

сократились сроки формирования управленческой отчетности

2000

аналитиков могут работать с платформой одновременно

Как финансовая группа оптимизировала затраты

Банк искал способ снизить затраты на поддержку корпоративного хранилища данных на проприетарных решениях. Миграция на Arenadata DB позволила существенно сократить стоимость платформы.

Выделенные серверы

На 20%

снизились затраты на хранение данных

6 млрд. ₽

удалось сэкономить за 5 лет использования Arenadata DB

Начните использовать Arenadata DB

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать оптимальную конфигурацию под ваши задачи.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.