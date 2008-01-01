Arenadata DB на выделенных серверах Selectel

Arenadata DB — аналитическая, распределенная СУБД, построенная на MPP-системе с открытым исходным кодом Greenplum (Greengage).
СУБД реализована на кластере из множества выделенных серверов Selectel.
Arenadata DB — аналитическая, распределенная СУБД, построенная на MPP-системе с открытым исходным кодом Greenplum (Greengage).
СУБД реализована на кластере из множества выделенных серверов Selectel.
Стройте надежные хранилища данных любого объема. MPP-архитектура (Massively Parallel Processing) равномерно распределяет нагрузку между серверами и позволяет линейно наращивать мощность при добавлении новых узлов.
Контролируйте состояние кластера через единую консоль. Встроенная система мониторинга на базе Graphite и Grafana позволяет отслеживать производительность и потребление ресурсов.
MPP-архитектура позволяет быстро анализировать огромные массивы информации и выполнять сложные аналитические функции.
Используйте привычный синтаксис PostgreSQL и легко переносите данные из других реляционных СУБД.
Компания столкнулась с проблемами производительности хранилища данных и отчетности, построенных на базе традиционных реляционных СУБД. Внедрение Arenadata DB позволило сэкономить на лицензиях и железе и ускорить обработку типовых запросов.
ускорилась обработка большинства типовых запросов
улучшились качество и доступность данных
Крупной компании требовалось оперативно оценивать результаты продаж и маркетинга, быстрее выводить продукты на рынок и управлять рисками на основе качественной аналитики. Внедрение Arenadata DB позволило решить эти задачи.
сократились сроки формирования управленческой отчетности
аналитиков могут работать с платформой одновременно
Банк искал способ снизить затраты на поддержку корпоративного хранилища данных на проприетарных решениях. Миграция на Arenadata DB позволила существенно сократить стоимость платформы.
снизились затраты на хранение данных
удалось сэкономить за 5 лет использования Arenadata DB
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