Solution sales менеджер (AI и ML решения)

Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах на территории страны.

Работаем с компаниями из разных отраслей и знаем, что «болит» на каждом этапе развития. Чтобы помочь нашим клиентам в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.