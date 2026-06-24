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Solution sales менеджер (AI и ML решения)

Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах на территории страны.

Работаем с компаниями из разных отраслей и знаем, что «болит» на каждом этапе развития. Чтобы помочь нашим клиентам в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Исполнять план по выручке AI-решений (платформы, GPU, партнерские продукты): привлекать новых enterprise-клиентов и развивать существующий портфель
  • Проводить дискавери enterprise-клиентов, выявлять AI-боли и формировать целевые предложения под задачи бизнеса
  • Координировать работу внутренних команд, специалистов и партнеров на проектах, вести реестр кейсов и проводить ретроспективы Развивать партнерское направление: искать решения для закрытия «гэпов», формировать совместные офферы и контролировать партнерские активности
  • Консультировать менеджеров по продажам в отработке AI-запросов их клиентов и помогать в подготовке материалов для защит проектов
  • Представлять Selectel на рынке AI/ML: готовить презентации для C-level, выступать на конференциях и профильных мероприятиях
  • Анализировать рынок AI/ML, изучать тренды и кейсы, участвовать в планировании выручки и формировании требований к продуктовому портфелю
Мы ожидаем
  • Понимание рынка AI/ML: трендов, типовых клиентских запросов, экосистемы решений (платформы, GPU-инфраструктура, MLOps, Inference, Training)
  • Умение проводить дискавери, выявлять боли клиента и формировать из них конкретное целевое предложение
  • Отличные навыки презентации и ведения переговоров на уровне как C-level, так и технических специалистов
  • Свободное владение профильным вокабуляром по ML — достаточное для того, чтобы понимать ML-инженеров и обсуждать бизнес-процессы вокруг ML-моделей
  • Способность собирать решения под отраслевые задачи бизнеса из инструментов Selectel и партнеров
  • Опыт работы с коммерческими предложениями, тепловыми картами контактов, защитой проектов у клиента
  • Проактивность, ориентация на результат (выручка), умение координировать внутренние ресурсы и внешних партнеров в рамках сделки
Будет плюсом
  • Опыт пресейлов AI/ML-решений, GPU-инфраструктуры или связанных облачных сервисов
  • Знание продуктовой линейки Selectel (IaaS, выделенные серверы, облака, хранение данных)
  • Опыт публичных выступлений на профильных конференциях или подготовки материалов для бизнес-треков
  • Техническое образование или опыт взаимодействия с ML-инженерами / Data Science командами
  • Опыт работы с партнерскими программами и формированием совместных офферов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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