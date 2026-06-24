Solution sales менеджер (AI и ML решения)
Selectel — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах на территории страны.
Работаем с компаниями из разных отраслей и знаем, что «болит» на каждом этапе развития. Чтобы помочь нашим клиентам в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Исполнять план по выручке AI-решений (платформы, GPU, партнерские продукты): привлекать новых enterprise-клиентов и развивать существующий портфель
- Проводить дискавери enterprise-клиентов, выявлять AI-боли и формировать целевые предложения под задачи бизнеса
- Координировать работу внутренних команд, специалистов и партнеров на проектах, вести реестр кейсов и проводить ретроспективы Развивать партнерское направление: искать решения для закрытия «гэпов», формировать совместные офферы и контролировать партнерские активности
- Консультировать менеджеров по продажам в отработке AI-запросов их клиентов и помогать в подготовке материалов для защит проектов
- Представлять Selectel на рынке AI/ML: готовить презентации для C-level, выступать на конференциях и профильных мероприятиях
- Анализировать рынок AI/ML, изучать тренды и кейсы, участвовать в планировании выручки и формировании требований к продуктовому портфелю
Мы ожидаем
- Понимание рынка AI/ML: трендов, типовых клиентских запросов, экосистемы решений (платформы, GPU-инфраструктура, MLOps, Inference, Training)
- Умение проводить дискавери, выявлять боли клиента и формировать из них конкретное целевое предложение
- Отличные навыки презентации и ведения переговоров на уровне как C-level, так и технических специалистов
- Свободное владение профильным вокабуляром по ML — достаточное для того, чтобы понимать ML-инженеров и обсуждать бизнес-процессы вокруг ML-моделей
- Способность собирать решения под отраслевые задачи бизнеса из инструментов Selectel и партнеров
- Опыт работы с коммерческими предложениями, тепловыми картами контактов, защитой проектов у клиента
- Проактивность, ориентация на результат (выручка), умение координировать внутренние ресурсы и внешних партнеров в рамках сделки
Будет плюсом
- Опыт пресейлов AI/ML-решений, GPU-инфраструктуры или связанных облачных сервисов
- Знание продуктовой линейки Selectel (IaaS, выделенные серверы, облака, хранение данных)
- Опыт публичных выступлений на профильных конференциях или подготовки материалов для бизнес-треков
- Техническое образование или опыт взаимодействия с ML-инженерами / Data Science командами
- Опыт работы с партнерскими программами и формированием совместных офферов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса