Дежурный инженер по эксплуатации

Строительство и эксплуатация дата-центра

Мы — команда инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10 МВт.

Все инженерные системы оборудованы мониторингом и объединены в единую систему диспетчеризации по протоколу Modbus. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, контроллеры автоматизации Siemens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а также собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.