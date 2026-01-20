Корпоративное хранилище данных

Постройте озеро данных (Data Lake) на базе S3-хранилища в Selectel. Храните петабайты данных для бизнес-аналитики, машинного обучения и обработки больших данных в надежных дата-центрах Selectel.
Что мы предлагаем

Корпоративное хранилище данных (КХД) — это централизованное хранилище, которое объединяет структурированные и неструктурированные данные из разных источников. Selectel предлагает два типа решений для КХД: публичное и выделенное S3.
Публичное S3
Для организаций, которые работают с большими объемами данных и нуждаются в гибкой инфраструктуре без капитальных вложений.
Выделенное S3
Для компаний с повышенными требованиями к безопасности, производительности и контролю доступа. Кластер развернут в дата-центрах Selectel и обслуживает исключительно ваши данные.
Преимущества корпоративного хранилища данных

Единое хранилище для всех типов данных

Корпоративное хранилище данных позволяет объединить информацию из разных систем — CRM, ERP, логи, базы данных — в едином пространстве. Это упрощает доступ к данным и ускоряет аналитику.

Масштабируемость и гибкость

Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста данных. Вы не ограничены дисковым пространством и можете хранить от гигабайтов до петабайтов информации.

Высокая доступность данных

Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах в дата-центрах уровня Tier III. Даже при сбое оборудования ваши данные останутся доступными.

Безопасность и соответствие стандартам

Хранилище соответствует 152-ФЗ, ISO 27001, 27017, 27018, PCI DSS и ФСТЭК № 21. Управляйте доступом с помощью IAM-системы и политик доступа к бакетам.

Какие задачи решает корпоративное хранилище данных

Снижение затрат на инфраструктуру

Избегайте капитальных затрат на оборудование и его обслуживание. Платите только за объем хранения, трафик и запросы к данным.

Централизация данных

Объединяйте информацию из множества источников в одном месте для удобного управления и анализа.

Бизнес-аналитика и отчетность

Стройте дашборды, BI-системы и формируйте управленческие отчеты на основе актуальных данных.

Работа с Big Data

Обрабатывайте и анализируйте большие массивы данных, чтобы выявлять тренды и паттерны.

Машинное обучение

Храните дата-сеты для обучения ML-моделей и развертывания алгоритмов.

Архивирование и резервное копирование

Организуйте долгосрочное хранение редко используемых данных: логов, бэкапов, исторических записей.

Совместная работа с данными

Управляйте правами доступа коллег и разных подразделений компании к данным.

Этапы внедрения корпоративного хранилища

1

Оставьте заявку

Отправьте заявку через форму в конце страницы. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и уточним технические требования к хранилищу.

2

Согласуйте реализацию

Спроектируем индивидуальное решение, а после согласования поможем подключить публичное S3 или построим приватную инсталляцию.

3

Протестируйте хранилище и начните им пользоваться

Совместно протестируем инсталляцию, если необходимо, отладим, и запустим в продакшн — хранилище будет полностью готово к работе.

Хранилище данных для ML и Big Data

Объедините корпоративное хранилище данных с продуктами Selectel для машинного обучения и аналитики больших данных.
ML-платформа
Преднастроенная инфраструктура для обучения и развертывания ML-моделей. Доступ к данным из S3-хранилища для обучения алгоритмов.
Data Science Virtual Machine
Облачные серверы с предустановленными библиотеками: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn. Запуск JupyterLab для работы с данными из КХД.
Серверы с GPU
Выделенные и облачные серверы с графическими ускорителями NVIDIA для ускорения обучения ML-моделей на больших датасетах из хранилища.
Data Analytics Virtual Machine
Облачные серверы с готовым образом для анализа данных и машинного обучения.
Managed Kubernetes
Контейнерная оркестрация для микросервисной архитектуры аналитических приложений с доступом к данным из S3.
Foundation Models Catalog
Сервис для запуска и управления LLM в облаке Selectel.
Почему Selectel для корпоративного хранилища

50+ продуктов в экосистеме

Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.

Простое подключение к другим продуктам

К корпоративному хранилищу можно подключиться с помощью любого продукта внутри Selectel или извне, если есть доступ в интернет. Вы легко можете организовать связность, даже если продукты размещены в разных дата-центрах.

Оплата по потреблению или подписке

Платите по модели pay-as-you-go только за тот объем данных, который будете размещать в хранилище. Или оформите подписку с предсказуемым тарифом.

Техподдержка, которая быстро отвечает

Наши специалисты всегда на связи. Они расскажут, как работать с облачным хранилищем S3 и помогут, если что-то не будет получаться. Это бесплатно.

Собственная инфраструктура

Мы предоставляем S3-хранилище на основе инфраструктуры собственных дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Простая миграция

Перенесем ваши проекты в Selectel и внимательно проследим за работой сервисов. На время переезда вам не нужно платить за запросы и хранение.

Корпоративное хранилище данных — на базе дата-центров уровня Tier III

Резервируем все системы, чтобы ваши сервисы работали даже во время сбоев и плановых работ. Внимательно следим за температурным режимом, охлаждением и электропитанием.

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Как мы помогли Wfolio организовать быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке

Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компании удалось решить эту задачу при помощи Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы
Читать кейс

2,5+ петабайта

данных загрузили в S3 от Selectel

800+ тысяч

страниц создано на сайтах только за последний год

Как мы помогли Правовед.ru справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза

Правовед.ru предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого, в том числе, требовалось перенести файлы пользователей. Рассказываем, как это удалось при помощи Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы Облачные серверы
Читать кейс

250+ тысяч

уникальных пользователей посещало проекты в сутки

1+ Тб

пользовательских файлов — счетов на оплату — было переведено в хранилище

Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок

ЕДИНОМУ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы Место для сервера
Читать кейс

1,8+ млн

моментальных транзакций обрабатывается в сутки

99,99%

uptime внутренних сервисов

Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке

В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.

Облачные серверы Серверы с GPU Объектное хранилище
Читать кейс

1–2 секунды

среднее время ответа голосового робота

4

региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента

