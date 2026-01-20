Что мы предлагаем
Преимущества корпоративного хранилища данных
Единое хранилище для всех типов данных
Корпоративное хранилище данных позволяет объединить информацию из разных систем — CRM, ERP, логи, базы данных — в едином пространстве. Это упрощает доступ к данным и ускоряет аналитику.
Масштабируемость и гибкость
Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста данных. Вы не ограничены дисковым пространством и можете хранить от гигабайтов до петабайтов информации.
Высокая доступность данных
Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах в дата-центрах уровня Tier III. Даже при сбое оборудования ваши данные останутся доступными.
Безопасность и соответствие стандартам
Хранилище соответствует 152-ФЗ, ISO 27001, 27017, 27018, PCI DSS и ФСТЭК № 21. Управляйте доступом с помощью IAM-системы и политик доступа к бакетам.
Какие задачи решает корпоративное хранилище данных
Снижение затрат на инфраструктуру
Централизация данных
Бизнес-аналитика и отчетность
Работа с Big Data
Машинное обучение
Архивирование и резервное копирование
Совместная работа с данными
Этапы внедрения корпоративного хранилища
Хранилище данных для ML и Big Data
Почему Selectel для корпоративного хранилища
50+ продуктов в экосистеме
Простое подключение к другим продуктам
Оплата по потреблению или подписке
Техподдержка, которая быстро отвечает
Собственная инфраструктура
Простая миграция
Корпоративное хранилище данных — на базе дата-центров уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как мы помогли Wfolio организовать быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке
Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компании удалось решить эту задачу при помощи Selectel.
2,5+ петабайта
данных загрузили в S3 от Selectel
800+ тысяч
страниц создано на сайтах только за последний год
Как мы помогли Правовед.ru справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза
Правовед.ru предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого, в том числе, требовалось перенести файлы пользователей. Рассказываем, как это удалось при помощи Selectel.
250+ тысяч
уникальных пользователей посещало проекты в сутки
1+ Тб
пользовательских файлов — счетов на оплату — было переведено в хранилище
Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок
ЕДИНОМУ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.
1,8+ млн
моментальных транзакций обрабатывается в сутки
99,99%
uptime внутренних сервисов
Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
1–2 секунды
среднее время ответа голосового робота
4
региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Про продукт
Что такое корпоративное хранилище данных?
Корпоративное хранилище данных (КХД) — это централизованная система для хранения структурированных и неструктурированных данных из разных источников: баз данных, CRM-систем, ERP, логов. Оно позволяет объединить информацию в одном месте для аналитики, машинного обучения и построения отчетности.
Чем публичное S3 отличается от выделенного S3?
Публичное S3 — это мультиарендное хранилище, которое подходит для большинства задач и обеспечивает гибкость инфраструктуры без капитальных вложений. Выделенное S3 — это приватная инсталляция на оборудовании в дата-центрах Selectel, которая обслуживает только ваши данные и подходит для компаний с повышенными требованиями к безопасности и производительности.
Какой объем данных можно хранить?
Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста данных. Вы можете хранить от гигабайтов до петабайтов информации без ограничений по дисковому пространству.
Про применение
Можно ли использовать корпоративное хранилище данных для машинного обучения?
Да, КХД подходит для хранения дата-сетов и обучения ML-моделей. Вы можете интегрировать хранилище с ML-платформой Selectel, Data Science Virtual Machine или серверами с GPU для ускорения обработки больших объемов данных.
Можно ли подключить хранилище к облачным базам данных Selectel?
Да, корпоративное хранилище легко интегрируется с DBaaS, облачными серверами, Managed Kubernetes и другими продуктами в экосистеме Selectel. Связность настраивается даже между продуктами в разных дата-центрах.
Про безопасность
Какие стандарты безопасности поддерживает хранилище?
Корпоративное хранилище данных Selectel соответствует требованиям 152-ФЗ, ISO 27001, 27017, 27018, PCI DSS и ФСТЭК № 21. Вы можете управлять доступом с помощью IAM-системы и настраивать политики доступа к бакетам.
Где расположены дата-центры Selectel?
Дата-центры уровня Tier III расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах, что обеспечивает высокую доступность даже при сбое оборудования.
Про подключение и миграцию
Сколько времени занимает запуск хранилища?
Публичное S3 можно подключить за несколько минут после регистрации. Для выделенного S3 требуется проектирование решения, согласование архитектуры и развертывание кластера — сроки обсуждаются индивидуально при подаче заявки.
Как перенести данные в Selectel?
Мы поможем перенести ваши данные в хранилище и проследим за корректной работой сервисов после миграции. На время переезда не нужно платить за запросы и хранение данных.
Про оплату
Как происходит оплата за хранилище?
Вы платите только за фактическое потребление: объем хранимых данных, трафик и запросы. Также доступна модель подписки с предсказуемым тарифом. Стоимость зависит от выбранного типа хранилища — публичного или выделенного S3.
