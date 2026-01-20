Описание сервиса

Все о задачах, тарификации, квотах и соответствии 152-ФЗ

Быстрый старт

Как провести запуск хранилища, создать и настроить бакеты

Работа с хранилищем S3

Миграция в хранилище, размещение в нем статических сайтов и многое другое

Работа с объектами

Загрузка, перемещение и копирование объектов

Работа с бакетами

Управление бакетами и реализация принципа версионности

Инструменты для работы с хранилищем

Как работать с S3-хранилищем через FTP, Rclone, AWS CLI и другие инструменты

Управление пользователями и ролями

Как добавить пользователя, задать или изменить его роль, удалить пользователя