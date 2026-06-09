Системный администратор в команду Compute

Системное администрирование

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов.



Мы в поисках системного администратора в команду Compute!



Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами.



Эта вакансия для тебя, если:

* тебе интересно заниматься сборкой и поддержкой различных ОС, начиная от Ubuntu и заканчивая Oracle Linux

* тебе важна цельность продукта, работа не в стол, а создание реальных продуктовых ценностей

* тебя не пугают близкие к “железу” задачи, а также те, что связанны с мониторингом нагрузки и состояния сервисов

* ты не прочь временами примерять на себя шапочку Шерлока Холмса и расследовать, периодически заниматься ресерчем!





У нас в команде ты получишь:

* Участие в развитии, разработке и поддержке ядра облака, обеспечивая основную функциональность платформы – виртуализацию

* Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт

* Развитые корпоративную культуру и ценности

* Возможности для роста, развития и раскрытия потенциала