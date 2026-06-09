Старший Go-разработчик в команду разработки Готового Облака 1С

Backend-разработка

Забудьте всё, что вы знали о 1С.



Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях - мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.

Если вы готовы заниматься разработкой PaaS продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений - эта роль для вас.

Почему именно наша команда?

Мы строим инфраструктуру, а не «чиним 1С».

Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей.

Наша задача - создать идеальную среду для работы 1С: - автоматизированное развёртывание за минуты; - оркестрация контейнеров через Kubernetes; - автоматическое управление базами данных (DBaaS); - горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку; - мониторинг и алертинг в реальном времени.

Наша миссия: трансформировать рынок облачных 1С Мы не просто создаём продукт - мы меняем индустрию. Вместо «костылей» и ручных настроек - облачная платформа, где 1С работает как сервис. Если вы готовы присоединиться в команду, которая делает это возможным, - давайте знакомиться!