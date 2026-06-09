Старший Go-разработчик в команду разработки Готового Облака 1С
Забудьте всё, что вы знали о 1С.
Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях - мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.
Если вы готовы заниматься разработкой PaaS продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений - эта роль для вас.
Почему именно наша команда?
- Мы строим инфраструктуру, а не «чиним 1С».
- Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей.
Наша задача - создать идеальную среду для работы 1С: - автоматизированное развёртывание за минуты; - оркестрация контейнеров через Kubernetes; - автоматическое управление базами данных (DBaaS); - горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку; - мониторинг и алертинг в реальном времени.
Наша миссия: трансформировать рынок облачных 1С Мы не просто создаём продукт - мы меняем индустрию. Вместо «костылей» и ручных настроек - облачная платформа, где 1С работает как сервис. Если вы готовы присоединиться в команду, которая делает это возможным, - давайте знакомиться!
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Создание Kubernetes-операторов
- Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров
- Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
- Развитие инструментария для поддержки платформы
- Реализация оркестрации компонентов платформы и интеграция с внешними системами
- Мониторинг и обеспечениембесперебойной работы Готового Облака 1С
Мы ожидаем
- Опыт работы с Golang не менее 4-5 лет
- Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов)
- БД / Брокеры сообщений: Postgresql, Redis, NATS, S3
- Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
- Практический опыт работы с PostgreSQL, понимание принципов проектирования схем и запросов
- Базовые знания Linux/Unix и понимание работы сервисов в серверной среде;
- Опыт написания unit- и функциональных тестов;
- Понимание базовых алгоритмов и структур данных
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса