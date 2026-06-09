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Backend-разработка

Старший Go-разработчик в команду разработки Готового Облака 1С

Забудьте всё, что вы знали о 1С.
 

Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях - мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.

Если вы готовы заниматься разработкой PaaS продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений - эта роль для вас.

Почему именно наша команда?

  • Мы строим инфраструктуру, а не «чиним 1С».
  • Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей.

Наша задача - создать идеальную среду для работы 1С: - автоматизированное развёртывание за минуты; - оркестрация контейнеров через Kubernetes; - автоматическое управление базами данных (DBaaS); - горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку; - мониторинг и алертинг в реальном времени.

Наша миссия: трансформировать рынок облачных 1С Мы не просто создаём продукт - мы меняем индустрию. Вместо «костылей» и ручных настроек - облачная платформа, где 1С работает как сервис. Если вы готовы присоединиться в команду, которая делает это возможным, - давайте знакомиться!

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создание Kubernetes-операторов
  • Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров
  • Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
  • Развитие инструментария для поддержки платформы
  • Реализация оркестрации компонентов платформы и интеграция с внешними системами
  • Мониторинг и обеспечениембесперебойной работы Готового Облака 1С
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Golang не менее 4-5 лет
  • Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов)
  • БД / Брокеры сообщений: Postgresql, Redis, NATS, S3
  • Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
  • Практический опыт работы с PostgreSQL, понимание принципов проектирования схем и запросов
  • Базовые знания Linux/Unix и понимание работы сервисов в серверной среде;
  • Опыт написания unit- и функциональных тестов;
  • Понимание базовых алгоритмов и структур данных
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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