Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно

Зарегистрируйтесь в панели управления и создайте тикет — опишите в нем детали вашего проекта и прикрепите необходимые документы. Наш специалист поможет подобрать инфраструктуру и пришлет промокод с бонусами для оплаты необходимых ресурсов. У вас будет месяц на активацию бонусов и два месяца, чтобы их потратить.

С полными правилами и условиями бесплатной миграции в Selectel можно ознакомиться в Правилах акции.