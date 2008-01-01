Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно

Начислим до 1 000 000 бонусов при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. А наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы — подготовят план и поддержат на всех этапах миграции. Для участия в акции зарегистрируйтесь в панели управления.
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  • Гибкое масштабирование
  • PCI DSS и 152-ФЗ
  • Техподдержка 24/7

Как получить до 1 000 000 бонусов и мигрировать в Selectel бесплатно

1

Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.

2

Создайте тикет — опишите ваш проект, необходимую инфраструктуру и прикрепите документы.

3

Проконсультируйтесь с нашим менеджером. Он свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы по миграции и согласовать инфраструктуру, необходимую для переезда.

4

Получите бесплатные ресурсы на 2 месяца миграции — в тикете пришлем промокод с бонусами для их оплаты. На активацию промокода даем 30 дней.

5

Перенесите ваши проекты в Selectel — сами или силами нашей команды инженеров. У вас будет 2 месяца, чтобы использовать бонусы и переехать.

Бесплатно проконсультируем и мигрируем ваши проекты в Selectel нашими силами
Организуем встречу с архитектором, который ответит на все вопросы по миграции. Если потребуется, подключим к переезду команду опытных DevOps-инженеров: они детально изучат ваши сервисы и требования, помогут подобрать инфраструктуру, подготовят план миграции и перенесут ваши информационные системы в Selectel.
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Какие сервисы Selectel включены в бесплатную миграцию

Продукты и услуги, которые вы сможете оплачивать полученными бонусами. У вас будет 2 месяца, чтобы мигрировать и использовать все бонусы.
Выделенные серверы
Физические серверы с запуском от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих. Гибкие конфигурации и возможность собрать сервер под заказ.
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Облачные серверы
Виртуальные машины в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ташкенте с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты.
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Серверы с GPU
Серверы с графическими картами для 3D-моделирования, рендеринга, машинного обучения и сложной аналитики.
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Кто может мигрировать в Selectel бесплатно

Новые клиенты

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые еще не пользовались продуктами Selectel.

Клиенты Selectel

Компании, которые размещают инфраструктуру у других провайдеров или on-premise на сумму не менее 30 000 ₽.

Почему стоит мигрировать в Selectel

Быстрый старт

Более 100 конфигураций выделенных серверов с запуском от двух минут. На создание облачного сервера уйдет меньше минуты.

Сервер под любую задачу

У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, для работы с 1С или для решения задач, связанных с ML и AI. Можно выбрать готовую конфигурацию или собрать кастомный сервер под свои задачи.

Легкое масштабирование

Возможность быстро подстроиться под нагрузку ваших проектов: арендовать дополнительные выделенные серверы с запуском от 2 минут или увеличить производительность ресурсов в облаке с помощью пары кликов.

Выгодные условия и спецпредложения

C моделью pay-as-you-go вы платите только за те облачные ресурсы, которые используете в проекте. Прерываемые ВМ и заморозка сервера помогут сэкономить до 75% на инфраструктуре. А при аренде выделенного сервера на год — скидка 10%.

Безопасность на всех уровнях

Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ, а также требованиям международных законов и стандартов (ISO, PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы предоставляем сервисы для защиты сетей, ОС и приложений в проектах с повышенными требованиями безопасности.

50+ совместимых продуктов

Большую часть сервисов Selectel можно использовать совместно в единой панели управления. Это значит, что вы сможете разместить всю IT-инфраструктуру у одного провайдера.

Мигрируйте в Selectel бесплатно прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в панели управления и  создайте тикет  — опишите в нем детали вашего проекта и прикрепите необходимые документы. Наш специалист поможет подобрать инфраструктуру и пришлет промокод с бонусами для оплаты необходимых ресурсов. У вас будет месяц на активацию бонусов и два месяца, чтобы их потратить.

С полными правилами и условиями бесплатной миграции в Selectel можно ознакомиться в Правилах акции.

В панель управления

Компании, которые нам доверяют

Более 25 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет IT-инфраструктуры

Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.

Выделенные серверы Облачные серверы Direct Connect
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За 1 месяц

мигрировали инфраструктуру заказчика

В 10 раз

уменьшили время обработки сложных запросов клиентов YCLIENTS

Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи.ру для 11 млн пользователей

Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.

Выделенные серверы Облачные серверы Managed Kubernetes Объектное хранилище Защита от DDoS-атак
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1 месяц

потребовался для строительства готовой инфраструктуры

152-ФЗ

инфраструктуру соответствует закону о защите ПД

Как компания X5 Group перешла на модель «ЦОД как сервис» и сократила расходы

Компания хотела разместить облачную платформу Salt на инфраструктуре провайдера и тем самым снизить затраты на инфраструктуру и электроэнергию.

Выделенные серверы
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99,7%

уровень SLA на каналы связи

99,99%

уровень SLA на остальное оборудование

Как компания ABIE SYSTEM обеспечивает высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности с помощью инфраструктуры Selectel

Рассказываем, как защитили чувствительные данные клиента, разместив их на выделенных серверах Selectel в аттестованном сегменте ЦОД (А-ЦОД). А еще сэкономили деньги компании с помощью безопасного хранения информации в объектном хранилище.

Выделенные серверы Облачные серверы Объектное хранилище Межсетевые экраны
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47 сервисов

развернуты на инфраструктуре Selectel

270 000+

запросов от пользователей обрабатывается ежедневно

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Облачные базы данных Managed Kubernetes Облачные серверы Межсетевые экраны
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58

разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

сэкономили на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры

РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.

Managed Kubernetes Облачные серверы Объектное хранилище
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~70%

задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel

На 30%

уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel

Как компания Just AI развернула в Selectel инфраструктуру для размещения AI-продуктов

Решающими критериями были пропускная способность и время отклика системы, которое не должно превышать 300 мс. Чтобы обеспечить необходимую производительность, Selectel предложил широкий выбор выделенных и облачных серверов с GPU.

Серверы с GPU
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300 мс

максимальное время отклика системы в продуктах Just AI

99,982%

отказоустойчивость инфраструктуры Selectel

Как организовать резервную инфраструктуру и хранить данные по 152-ФЗ: опыт Пикабу

Рассказываем, как компания Пикабу мигрировала на мощности Selectel и сохранила работоспособность своих сервисов для трех миллионов пользователей в сутки.

Выделенные серверы А-ЦОД Облачные серверы Direct Connect
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3+

млн пользователей ежедневно посещают Пикабу

152-ФЗ

организовали хранение данных в соответствии с законом

Готовы перенести свой проект в Selectel и получить до 1 000 000 бонусов?
Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel. После этого создайте тикет — наши специалисты свяжутся с вами в течение дня, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
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FAQ

Как получить бонусы на миграцию своего проекта в Selectel?

Какие документы необходимо прикрепить к тикету в панели управления после регистрации?

За какой срок можно потратить бонусы?

Как мигрировать свой проект силами команды Selectel?