Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно

Как получить до 1 000 000 бонусов и мигрировать в Selectel бесплатно
Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.
Создайте тикет — опишите ваш проект, необходимую инфраструктуру и прикрепите документы.
Проконсультируйтесь с нашим менеджером. Он свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы по миграции и согласовать инфраструктуру, необходимую для переезда.
Получите бесплатные ресурсы на 2 месяца миграции — в тикете пришлем промокод с бонусами для их оплаты. На активацию промокода даем 30 дней.
Перенесите ваши проекты в Selectel — сами или силами нашей команды инженеров. У вас будет 2 месяца, чтобы использовать бонусы и переехать.
Какие сервисы Selectel включены в бесплатную миграцию
Кто может мигрировать в Selectel бесплатно
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Почему стоит мигрировать в Selectel
Быстрый старт
Более 100 конфигураций выделенных серверов с запуском от двух минут. На создание облачного сервера уйдет меньше минуты.
Сервер под любую задачу
У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, для работы с 1С или для решения задач, связанных с ML и AI. Можно выбрать готовую конфигурацию или собрать кастомный сервер под свои задачи.
Легкое масштабирование
Возможность быстро подстроиться под нагрузку ваших проектов: арендовать дополнительные выделенные серверы с запуском от 2 минут или увеличить производительность ресурсов в облаке с помощью пары кликов.
Выгодные условия и спецпредложения
C моделью pay-as-you-go вы платите только за те облачные ресурсы, которые используете в проекте. Прерываемые ВМ и заморозка сервера помогут сэкономить до 75% на инфраструктуре. А при аренде выделенного сервера на год — скидка 10%.
Безопасность на всех уровнях
Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ, а также требованиям международных законов и стандартов (ISO, PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы предоставляем сервисы для защиты сетей, ОС и приложений в проектах с повышенными требованиями безопасности.
50+ совместимых продуктов
Большую часть сервисов Selectel можно использовать совместно в единой панели управления. Это значит, что вы сможете разместить всю IT-инфраструктуру у одного провайдера.
Мигрируйте в Selectel бесплатно прямо сейчас
Зарегистрируйтесь в панели управления и создайте тикет — опишите в нем детали вашего проекта и прикрепите необходимые документы. Наш специалист поможет подобрать инфраструктуру и пришлет промокод с бонусами для оплаты необходимых ресурсов. У вас будет месяц на активацию бонусов и два месяца, чтобы их потратить.
С полными правилами и условиями бесплатной миграции в Selectel можно ознакомиться в Правилах акции.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет IT-инфраструктуры
Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.
За 1 месяц
мигрировали инфраструктуру заказчика
В 10 раз
уменьшили время обработки сложных запросов клиентов YCLIENTS
Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи.ру для 11 млн пользователей
Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.
1 месяц
потребовался для строительства готовой инфраструктуры
152-ФЗ
инфраструктуру соответствует закону о защите ПД
Как компания X5 Group перешла на модель «ЦОД как сервис» и сократила расходы
Компания хотела разместить облачную платформу Salt на инфраструктуре провайдера и тем самым снизить затраты на инфраструктуру и электроэнергию.
99,7%
уровень SLA на каналы связи
99,99%
уровень SLA на остальное оборудование
Как компания ABIE SYSTEM обеспечивает высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности с помощью инфраструктуры Selectel
Рассказываем, как защитили чувствительные данные клиента, разместив их на выделенных серверах Selectel в аттестованном сегменте ЦОД (А-ЦОД). А еще сэкономили деньги компании с помощью безопасного хранения информации в объектном хранилище.
47 сервисов
развернуты на инфраструктуре Selectel
270 000+
запросов от пользователей обрабатывается ежедневно
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
58
разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяца
сэкономили на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры
РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.
~70%
задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel
На 30%
уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel
Как компания Just AI развернула в Selectel инфраструктуру для размещения AI-продуктов
Решающими критериями были пропускная способность и время отклика системы, которое не должно превышать 300 мс. Чтобы обеспечить необходимую производительность, Selectel предложил широкий выбор выделенных и облачных серверов с GPU.
300 мс
максимальное время отклика системы в продуктах Just AI
99,982%
отказоустойчивость инфраструктуры Selectel
Как организовать резервную инфраструктуру и хранить данные по 152-ФЗ: опыт Пикабу
Рассказываем, как компания Пикабу мигрировала на мощности Selectel и сохранила работоспособность своих сервисов для трех миллионов пользователей в сутки.
3+
млн пользователей ежедневно посещают Пикабу
152-ФЗ
организовали хранение данных в соответствии с законом