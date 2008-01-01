Получите до 30 000 бонусов на облако Selectel

Грант в размере до 30 000 бонусов выдается юридическим лицам или ИП, которые еще не пользовались продуктами Selectel. После регистрации в панели управления необходимо создать тикет и прикрепить к нему описание своего проекта и необходимой облачной инфраструктуры.
Мы определим сумму бонусов в течение 5 рабочих дней и пришлем индивидуальный промокод — его необходимо активировать в панели управления в течение 7 дней. После этого срока промокод считается недействительным и не подлежит повторной выдаче.