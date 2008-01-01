Получите до 30 000 бонусов на облако Selectel

Создайте тикет — опишите в нем, какие сервисы в облаке вы хотите протестировать. Наш специалист поможет подобрать облачные ресурсы и пришлет промокод с бонусами для их оплаты. У вас будет 7 дней на активацию бонусов и месяц, чтобы их потратить.

С полными правилами и условиями бесплатной миграции в Selectel можно ознакомиться в Правилах акции.