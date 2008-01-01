Получите до 30 000 бонусов на облако Selectel

Зарегистрируйтесь в панели управления и получите грант — до 30 000 бонусов на тестирование облачных сервисов в течение месяца. Предложение доступно новым клиентам.
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  • Месяц бесплатных ресурсов
  • Для новых клиентов
  • 6 своих дата-центров
  • Гибкое масштабирование
  • Техподдержка 24/7

Как получить грант

1

Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.

2

Создайте тикет — опишите в нем, какие сервисы в облаке вы хотите протестировать.

3

Проконсультируйтесь с нашим менеджером. Он свяжется с вами и согласует необходимые облачные ресурсы.

4

Получите промокод на сумму бонусов, которой вы сможете оплачивать облачные ресурсы в течение месяца. 1 бонус = 1 ₽. Активируйте промокод в панели управления в течение 7 дней.

5

Оцените результаты тестирования через месяц и примите решение о дальнейшей работе с облаком. Если потребуется помощь — наши специалисты ответят на любые вопросы.

На какие сервисы Selectel можно потратить грант

Облачные продукты и услуги, которые вы сможете протестировать в течение месяца и оплатить бонусами.
Облачные серверы
Виртуальные машины в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты.
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Облачные серверы с GPU
Серверы с графическими картами для 3D-моделирования, рендеринга, машинного обучения и сложной аналитики.
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Managed Kubernetes
Отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности. Быстрое развертывание и обслуживание контейнерной инфраструктуры.
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Облачные базы данных
Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных любой конфигурации: PostgreSQL, PostgreSQL для 1С, MySQL, Redis, Kafka.
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Объектное хранилище
Автоматически масштабируемое хранилище для данных высоконагруженных сервисов и их бэкапов, данных аналитики и датасетов в области ML.
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Файловое хранилище
Масштабируемая файловая система, которую можно подключить к нескольким выделенным или облачным серверам и кластеру Kubernetes.
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Глобальный роутер
Локальная связность облачных и физических серверов, баз данных и нод Managed Kubernetes из разных регионов и дата-центров в одну изолированную приватную сеть.
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Облачный балансировщик нагрузки
Распределение нагрузки между облачными серверами для повышения отказоустойчивости.
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Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Распределение входящего трафика для группы серверов. Обеспечит бесперебойный доступ к приложению.
Подробнее
Direct Connect
Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой клиента или с гипероблаками с помощью защищенного канала.
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CDN
Ускорение загрузки статического контента и его быстрая раздача с серверов по всему миру.
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Оцените облачную платформу Selectel в деле
Старт за несколько минут, удобное управление сервисами, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных. Зарегистрируйтесь и получите грант прямо сейчас.
В панель управления

Всего два условия для получения гранта

Вы — новый клиент

Грант доступен только тем, кто еще не пользовался продуктами Selectel и не зарегистрирован в панели управления.

Вы — юридическое лицо

Грант рассчитан на организации и индивидуальных предпринимателей и не зависит от формы собственности или места нахождения.

Почему стоит попробовать облачную платформу Selectel

Легко подключить и управлять

Создавайте облачные серверы и арендуйте другие сервисы за несколько кликов в панели управления Selectel. Автоматизируйте управление облачными продуктами с помощью SDK, Rest API, CLI и Terraform.

Выгодные условия и спецпредложения

Платите только за используемые облачные ресурсы по модели pay-as-you-go. Арендуйте прерываемые ВМ или используйте заморозку сервера — они помогут сэкономить до 75% на инфраструктуре.

Возможность легко масштабироваться

Увеличивайте ресурсы облака в пару кликов, чтобы подстроиться под рост ваших проектов. Объединяйте проекты приватной сетью Selectel, чтобы построить гибридную инфраструктуру.

Возможность разграничить доступы

Задавайте сотрудникам роли и определяйте уровни доступа: к конкретным ресурсам, проектам, всему аккаунту или только к информации о биллинге. В нашем облаке есть IAM-система, которая поможет соответствовать требованиям информационной безопасности.

Безопасность на всех уровнях

Храните у нас любые персональные данные до 1 уровня защищенности и особо чувствительные данные. Соблюдаем требования к инфраструктуре для 152-ФЗ, 17 и 21 приказов ФСТЭК, PCI DSS, СТРК 1Г, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 и SOC 2®. А также предоставляем сервисы для защиты сетей, ОС и приложений.

Все продукты — у одного провайдера

В Selectel 50+ IaaS- и PaaS-продуктов, которые мы постоянно развиваем. Это значит, что вы можете закрыть инфраструктурные потребности любой сложности в одном месте.

Зарегистрируйтесь в панели управления и получите грант до 30 000 ₽ прямо сейчас

Создайте тикет  — опишите в нем, какие сервисы в облаке вы хотите протестировать. Наш специалист поможет подобрать облачные ресурсы и пришлет промокод с бонусами для их оплаты. У вас будет 7 дней на активацию бонусов и месяц, чтобы их потратить.

С полными правилами и условиями бесплатной миграции в Selectel можно ознакомиться в Правилах акции.

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Компании, которые нам доверяют

Более 25 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет IT-инфраструктуры

Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.

Выделенные серверы Облачные серверы Direct Connect
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За 1 месяц

мигрировали инфраструктуру заказчика

В 10 раз

уменьшили время обработки сложных запросов клиентов YCLIENTS

Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи.ру для 11 млн пользователей

Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.

Выделенные серверы Облачные серверы Managed Kubernetes Объектное хранилище Защита от DDoS-атак
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1 месяц

потребовался для строительства готовой инфраструктуры

152-ФЗ

инфраструктура соответствует закону о защите ПД

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Облачные базы данных Managed Kubernetes Облачные серверы Межсетевые экраны
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58

разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

сэкономили на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры

РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.

Managed Kubernetes Облачные серверы Объектное хранилище
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~70%

задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel

На 30%

уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel

Как компания Just AI развернула в Selectel инфраструктуру для размещения AI-продуктов

Решающими критериями были пропускная способность и время отклика системы, которое не должно превышать 300 мс. Чтобы обеспечить необходимую производительность, Selectel предложил широкий выбор выделенных и облачных серверов с GPU.

Серверы с GPU
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300 мс

максимальное время отклика системы в продуктах Just AI

99,982%

отказоустойчивость инфраструктуры Selectel

С чего начать знакомство

Ознакомьтесь с документами и инструкциями, которые помогут начать работу с облаком Selectel.

Документация

Облачные серверы

Все про аренду, настройку и управление серверами

Managed Kubernetes

Как создавать и работать с кластерами и группами нод

Облачные базы данных

Все о базах данных, которые вы можете арендовать в Selectel

Container Registry

Инструкция по работе с реестром и образами

Объектное хранилище

Про работы с хранилищем, объектами и контейнерами

Глобальный роутер Selectel

Как организовать приватную сетевую связность на уровне L3 между серверами из разных услуг и из разных пулов

Direct Connect

Какие услуги входят в Direct Connect и что он обеспечивает

CDN

Как работает система доставки контента, модель оплаты CDN
Попробуйте перед тем, как платить
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. После этого создайте тикет — мы свяжемся с вами и начислим до 30 000 бонусов на ваш баланс, чтобы вы смогли протестировать облачные сервисы в течение месяца. 1 бонус = 1 ₽.
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FAQ

Как получить грант на тестирование облачных сервисов Selectel?

Сколько стоят бонусы в рублях?

За какой срок можно потратить бонусы?