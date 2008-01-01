Панель управления

500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры в облаке

Мы понимаем, как сложно решиться на переход к новым технологиям и другому провайдеру, когда бизнес растет и трансформируется. Поможем на старте — подарим 30 дней инфраструктуры в Selectel на сумму до 500 000 рублей. За это время вы сможете протестировать наши облачные продукты и настроить рабочее окружение, как нужно вам. Будем рядом на каждом этапе, бесплатно перенесем проекты откуда угодно, а после пробного периода дадим скидки на продукты и услуги.
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Как компаниям поможет месяц бесплатной облачной инфраструктуры

Понять, подходит ли облако Selectel

Поэкспериментировать с новыми технологиями и продуктами

Оценить экосистему Selectel

Провести нагрузочное тестирование

Подготовиться к переезду

Что вы получаете с Selectel Start

До 500 000 рублей на облако

Если вы юридическое лицо, целый месяц вы сможете бесплатно пользоваться решениями нашей «Облачной платформы».

Бесплатный переезд в Selectel

Порадуйте вашего администратора и доверьте миграцию нам. Команда квалифицированных инженеров перенесет информационные системы, сервисы и проекты в Selectel, если захотите остаться у нас.

Скидки на другие продукты и услуги

После окончания бесплатного периода предложим выгодные условия по вашей инфраструктуре — ознакомьтесь с ценами на облачные услуги в нашем калькуляторе.

Кто уже построил свою инфраструктуру в Selectel

Используйте облако Selectel бесплатно 30 дней

Если вы юридическое лицо, присоединяйтесь к нашей программе. Вы получите до 500 000 рублей на 30 дней для развертывания облачной инфраструктуры в Selectel. Чтобы принять участие в программе, оставьте заявку — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.
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Почему Selectel

У нас остаются надолго

Поддерживаем компании и стартапы не только на старте, но и в дальнейшем развитии, поэтому многие клиенты работают с нами с самого их основания и рекомендуют Selectel другим бизнес-проектам.

В любое время — на связи

Наши сетевые инженеры и специалисты техподдержки всегда помогут решить вопросы и разобраться с проблемой, если она возникнет. Крупным клиентам предоставляем персональных менеджеров для оперативного решения любых вопросов.

Решение любой задачи

Неважно, какие задачи у вашего проекта — у нас вы найдете решение. Если нужно, поможем объединить «железо» и виртуальные машины в гибридное облако, защитить информационные системы или перенести инфраструктуру на выделенные серверы.

Дата-центры уровня Tier III

У нас 6 собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге с круглосуточной охраной, опытными инженерами, оптимальным микроклиматом и бесперебойным питанием.

Наши главные облачные продукты

Облачные серверы

Запускайте отказоустойчивые виртуальные машины в разных городах и зонах доступности и масштабируйте их за минуты.

Базы данных

Сосредоточьтесь на развитии своего приложения, а нам доверьте создание и администрирование баз данных на PostgreSQL и MySQL™.

Объектное хранилище с поддержкой S3

Храните статический контент, бэкапы и архивы в пространстве с трехкратной репликацией данных.

Функции

Сфокусируйтесь на бизнес-логике приложения — с помощью бессерверных вычислений забудьте об обслуживании сервера и работе кода.

Балансировщик нагрузки

Распределяйте входящий трафик между группами серверов в пределах одного региона.

Managed Kubernetes

Создавайте приложения на базе микросервисов с помощью управляемых кластеров.

Хотите получить 30 дней бесплатной облачной инфраструктуры?

Будем рады поддержать ваш проект на старте. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами: изучим особенности вашего бизнеса и подберем подходящие облачные решения.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.