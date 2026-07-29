Бесплатное объектное хранилище S3 на 30 дней

Как принять участие в акции
Регистрация
Создание тикета
Участие в акции
Получите бесплатные 30 дней для начала миграции или тестирования объектного хранилища.
Решение о продолжении
Оцените результаты через месяц и примите решение о дальнейшей работе с S3 Selectel. Если потребуется помощь — наши специалисты ответят на любые вопросы.
- Всего одно условие для участия в акции
Участвовать в акции можно только если вы еще не пользовались S3 Selectel. Серверы и другие услуги не считаются — смело подавайте заявку.
Сценарии использования объектного хранилища S3
Хранение критически важных данных и бэкапов
S3 не ограничено в объемах: храните файлы, резервные копии и архивы любых размеров.
Хранение медиаконтента
Размещайте логику сервиса на серверах, а контент — в объектном хранилище. Нужные файлы всегда будут в постоянном доступе.
Работа с big data и аналитикой
S3 позволяет хранить и анализировать большие объемы данных.
Выберите класс хранилища в зависимости от ваших задач
Ледяное хранилище
- Для объектов, которые будут очень редко читать и изменять: логов, бэкапов и документов.
- Тип репликации — Erasure Coding.
- Стоимость хранения — самая низкая, а запросов и трафика — самая высокая.
от 0,89 ₽/мес.
Холодное хранилище
- Для хранения редко используемых данных: резервных копий, архивов.
- Стоимость хранения ниже, чем в стандартном хранилище. Стоимость запросов и трафика — выше.
от 1,25 ₽/мес.
Стандартное хранилище
- Для часто используемых данных: анализ Big Data, хранение и доставка мультимедиа.
- Стоимость хранения выше, чем в холодном хранилище. Стоимость запросов и трафика — ниже.
от 2,56 ₽/мес.
Выделенное S3
- Для хранения данных с повышенными требованиями к безопасности.
- Изолированное хранилище, спроектированное под ваши бизнес-задачи.
По запросу
Преимущества объектного хранилища S3 в Selectel
50+ продуктов в экосистеме
Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.
Оплата по потреблению
Цена S3-хранилища рассчитывается по гибкой модели pay-as-you-go. Трафик внутри Selectel и входящий трафик не тарифицируются.
Собственная инфраструктура
Мы предоставляем S3-хранилище на основе инфраструктуры собственных дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Простая миграция
Перенесем ваши проекты в Selectel и внимательно проследим за работой сервисов. На время переезда вам не нужно платить за запросы и хранение.
Простое подключение к другим продуктам
К S3 можно подключиться с помощью любого продукта внутри Selectel или извне, если есть доступ в интернет. Вы легко можете организовать связность, даже если продукты размещены в разных дата-центрах.
Техподдержка, которая быстро отвечает
Наши специалисты всегда на связи. Они расскажут, как работать с облачным хранилищем S3 и помогут, если что-то не будет получаться. Это бесплатно.
Мощное оборудование
Используем железо на базе процессоров Intel® Xeon® и Gold AMD EPYC™, а также высокопроизводительных жестких дисков.
Компании, которые нам доверяют
Более 36 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.
Как конструктор сайтов организовал быстрый доступ к петабайтам фотографий в облакеЧитать кейс
Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компания решила эту задачу при помощи серверов и хранилища Selectel.
Чем помог Selectel
Результаты
2,5+ ПБданных загрузили в S3 от Selectel
800+ тысячстраниц создано на сайтах Wfolio за последний год
Как мы помогли Правовед.ру справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два разаЧитать кейс
Сайту юридических онлайн-консультаций Правовед.ру предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого файлы пользователей (счета на оплату) перенесли в Selectel.
Чем помог Selectel
Результаты
250+ тысячпользователей в сутки посещает сайт Правовед.ру
1+ ТБфайлов было переведено в хранилище Selectel
Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузокЧитать кейс
ЕДИНЫЙ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.
Чем помог Selectel
Результаты
1,8+ млнмоментальных транзакций обрабатывается в сутки
99,99%uptime внутренних сервисов
Как RobotMIA запустила более 400 голосовых роботов в облакеЧитать кейс
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
Чем помог Selectel
Результаты
1–2 секундысреднее время ответа голосового робота
4региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Полезные ссылки
Собрали документы, инструкции и статьи, чтобы вам было проще взять в аренду облачное хранилище.
Описание сервиса
Все о задачах, тарификации, квотах и соответствии 152-ФЗ
Быстрый старт
Как провести запуск хранилища, создать и настроить бакеты
Работа с хранилищем S3
Миграция в хранилище, размещение в нем статических сайтов и многое другое
Работа с объектами
Загрузка, перемещение и копирование объектов
Работа с бакетами
Управление бакетами и реализация принципа версионности
Инструменты для работы с хранилищем
Как работать с S3-хранилищем через FTP, Rclone, AWS CLI и другие инструменты
Управление пользователями и ролями
Как добавить пользователя, задать или изменить его роль, удалить пользователя
Попробуйте объектное хранилище S3 бесплатно
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel. После этого создайте тикет, чтобы поучаствовать в акции и протестировать объектное хранилище в течение месяца.
консультацию в любое время
Рассчитайте стоимость аренды объектного хранилища S3
Облачное хранилище S3 от Selectel соответствует российским и международным стандартам
152-ФЗ
Соответствие 152-ФЗ позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно. Мы бесплатно подготовим поручение на обработку персональных данных и отправим вам на подпись удобным способом.
ISO
У наших продуктов несколько сертификатов ISO:
- ISO/IEC 27001. Соответствие гарантирует, что мы эффективно управляем безопасностью информации.
- ISO/IEC 27017. Этот стандарт расширяет предыдущий и регулирует оказание облачных услуг.
- ISO/IEC 27018. Позволяет обрабатывать персональные данные в облаке.
PCI DSS
PCI DSS 3.2.1 позволяет обрабатывать данные держателей карт.
Система управления доступом
IAM-система разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. В панели можно увидеть только ту функциональность, которая доступна пользователю в рамках его роли. Инструмент будет особенно полезен, если в вашей компании много подразделений и администраторов.
Политики доступа к бакетам (Bucket Policy)
Политики доступа к бакетам определяют, кто может выполнять действия с объектами и бакетами и какие это действия. Bucket Policy позволяет создавать более гибкие и точные настройки безопасности, чем традиционная модель доступа на основе ролей.
Защита от DDoS-атак
Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена базовая защита от DDoS Selectel — бесплатно. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
S3 — на базе дата-центров уровня Tier III
Резервируем все системы, чтобы ваши сервисы работали даже во время сбоев и плановых работ. Внимательно следим за температурным режимом, охлаждением и электропитанием.
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Объединяйте S3 и другие продукты Selectel для решения разных задач
Собрать инфраструктуру для работы с данными
Используйте инфраструктуру Selectel для развития ваших проектов.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Организовать сеть
Доставляйте контент из облака до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
DNS
- Хранит домены и информацию о них.
- Преобразует доменные имена сайтов в IP-адреса.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Защитить данные от сетевых атак
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Собирайте, храните и обрабатывайте большие данные (big data) с помощью сервисов Selectel.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развёртывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Data Science Virtual Machine
Виртуальные серверы с предустановленными библиотеками и фреймворками для машинного обучения и анализа данных.
Data Analytics Virtual Machine
Виртуальные серверы с предустановленным набором инструментов для анализа данных и машинного обучения.