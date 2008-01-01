Аренда выделенного сервера с GPU

Арендуйте сервер с графическими картами для 3D‑моделирования, рендеринга, машинного обучения и сложной аналитики.
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  • Запуск от 2 минут
  • Кастомные конфигурации
  • Аренда на день, месяц
  • Видеокарты NVIDIA
  • Панель управления
  • Техподдержка 24/7
Выделенный сервер с GPU
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Выбирайте сервер готовой или произвольной конфигурации с GPU

Готовые конфигурации серверов с видеокартами NVIDIA A100, A2, RTX A5000, A4000, A2000, 2080Ti запускаются в срок от 2 минут после заказа. Произвольные конфигурации собираются под ваши требования от 1 до 5 дней

Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
  • Приватная сеть — до 25 Гбит/с
  • Публичный IPv4-адрес
  • KVM-консоль
  • Защита от DDoS-атак
  • Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
  • SLA — до 100%
  • Техподдержка 24/7
  • Сборка сервера
  • Замена комплектующих за 3 часа
  • IPMI-мониторинг серверов

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