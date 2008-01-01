Для аренды доступны серверы с GPU NVIDIA® Tesla™ T4, A2, А30, A100, V100, A2000, А4000 и А5000, а также GTX™ 1080, RTX™ 2080 Ti и 4090.
Выбирайте сервер готовой или произвольной конфигурации с GPU
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- IPMI-мониторинг серверов
Выберите конфигурацию сервера под ваши задачи
Решайте ресурсоемкие задачи быстрее с GPU
Машинное обучение и искусственный интеллект
Ускоряйте работу алгоритмов и занимайтесь сложными вычислениями на GPU. Эффективно обучайте нейронные сети и работайте с deep learning, тренируйте генеративные модели и масштабируйте LLM.
Транскодинг видео
Проводите стримы и онлайн-трансляции для всех устройств с любой скоростью интернета. Поддержка NVIDIA NVENC обеспечивает разрешение видео в трансляциях до 8 192×8 192 пикселей.
Работа с графикой и рендеринг видео
Создавайте 3D-модели и обрабатывайте фотографии в разы быстрее. Используйте преимущества скорости для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга.
Статистическое моделирование
Используйте вычислительную мощность GPU для высокопроизводительных математических операций и комплексного статанализа. Ускоряйте матричные вычисления и параллельную обработку данных с помощью оптимизированных CUDA-библиотек.
Рабочие места VDI
Арендуйте виртуальные рабочие места на VDI для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет. Низкие задержки и высокая частота смены кадров обеспечивают отзывчивость системы.
Научные исследования
Проводите вычислительные эксперименты и обрабатывайте большие массивы данных с использованием параллельных вычислений на GPU.
Облачный гейминг
Запускайте стриминг современных игровых проектов на пользовательские устройства в качестве до 4К при 60 FPS и с минимальными задержками.
Построение прогностических моделей
Разрабатывайте и внедряйте сложные прогностические модели с использованием GPU-ускорения для повышения точности и скорости обработки данных.
Собирайте серверы с видеокартами NVIDIA под ваши задачи
Соберем сервер с GPU H100 под заказ
GPU имеет 80 ГБ HBM2e памяти, 14 592 CUDA ядер и 456 тензорных ядер. В H100 встроен специальный модуль Transformer Engine, который нужен для работы языковых моделей с триллионом параметров. Графический процессор позволяет значительно быстрее решать задачи, связанные с анализом данных и машинным обучением.
Мы можем добавить до 8 GPU H100 в один сервер. Арендуйте нужное количество серверов, а мы соберем их в кластер, объединенный сетью до 100 Гбит/с.
Почему сервер с GPU — в Selectel
Видеокарты под разные задачи
Арендуйте серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, A2, А30, A100, V100, A2000, А4000 и А5000, а также GTX 1080, RTX 2080 Ti и RTX 4090.
Удобное управление
Управляйте серверами в панели управления Selectel или через API.
Готовые и произвольные конфигурации
Выбирайте сервер под ваши задачи, собрав его в конфигураторе, или среди моделей, которые уже собраны и готовы к запуску.
Быстрый старт от 2 минут
Готовые выделенные серверы с видеокартами запускаются от двух минут. Серверы произвольной конфигурации — от 1 до 5 дней.
Мощное железо
Арендуйте серверы с процессорами Intel® Xeon® и AMD EPYC™ для требовательных задач.
На связи 24/7
Специалисты Selectel отвечают на вопросы по настройке и обслуживанию оборудования в режиме 24/7/365 абсолютно бесплатно.
Как арендовать сервер в панели управления
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как в Just AI развернули инфраструктуру для ML-задач в Selectel
В компании хотели развернуть инфраструктуру для B2B-сервисов на базе разговорного и генеративного AI, а также иметь большой выбор оборудования для разных задач. И выбрали для этого Selectel.
300 мс
максимальное время отклика системы в продуктах Just AI, развернутых на инфраструктуре Selectel
1
сервер с GPU, по подсчетам Just AI, равен по производительности 10 аналогичным серверам только с CPU
Как в Лаборатории Умного Вождения собирают данные 250 000 пользователей
В компании хотели развернуть экосистему сервисов для управления автомобилями на инфраструктуре Selectel: от автозапуска до спутниковых систем охраны и нейросетей для анализа вождения и реконструкции событий.
4
кластера выделенных серверов развернуты для сервисов компании
200+
ГБ данных обрабатывается сервисами компании каждый день
Документация
Информация об услуге
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Начало работы с сервером произвольной конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Selectel Dedicated Servers API
Про оборудование и характеристики
Какие модели видеокарт доступны?
Где будет размещен арендованный сервер?
В одном из наших собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Также вы можете разместить сервер в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Про операционные системы
Какие операционные системы доступны для серверов с видеокартами?
Вы можете заказать сервер с новейшими версиями популярных дистрибутивов: Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, OpenSUSE и Oracle Linux) и VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
Могу ли я загрузить свою ОС?
Да, для этого вам нужно написать в тикет-систему, загрузить свой образ диска и установить его самостоятельно через KVM-консоль.
Про аренду и оплату
На какой срок можно арендовать сервер с GPU?
Арендовать готовые конфигурации можно посуточно или помесячно. Для серверов, собранных через конфигуратор, минимальный срок аренды — месяц.
Как можно оплатить аренду?
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете пополнить баланс в панели управления банковской картой и через ЮMoney или выставить счет по банковским реквизитам.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на продукт в Selectel не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Про подготовку и администрирование
Сколько времени занимает подготовка сервера?
Серверы готовых конфигураций готовы к работе спустя пару минут после заказа. Серверы, собранные через наш конфигуратор, предоставляются в срок от 1 до 5 дней с момента размещения заказа.
Какими средствами по администрированию я могу пользоваться?
Мы предоставляем широкий набор средств по администрированию:
- автоустановка ОС — новейшие версии популярных дистрибутивов: Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, OpenSUSE) и VMware ESXi™,
- возможность установки своей ОС, в том числе лицензионного образа Windows (исключение — недоступно для серверов с декстопными процессорами i7/i9),
- режим Rescue,
- root-доступ,
- три бесплатные метрики для настройки автоматического мониторинга (с разными вариантами метрик: PING, SSH, TCP, UDP, Redis, MySQL и др.),
- средства для контроля сетевой статистики,
- управление питанием сервера, KVM-консоль для удаленного управления (исключение — недоступно для серверов с декстопными процессорами i7/i9).
Какие дополнительные услуги можно подключить?
В нашей панели управления вы можете заказать услуги резервного копирования, купить лицензии Microsoft и Linux, создать подсеть, защититься от DDOS-атак или настроить межсетевые экраны.
Про договоры и документооборот
Какой договор будет заключен со мной?
Чтобы заключить пользовательское соглашение (это альтернатива двустороннему договору), достаточно зарегистрироваться в панели управления Selectel и пополнить баланс. Это будет считаться акцептом оферты с вашей стороны. Пользовательское соглашение (договор) считается заключенным и вступает в силу с момента, как вы пополните баланс. Вам не придется дополнительно подписывать пользовательское соглашение на бумажном носителе.
Если нужен документ, который подтвердит факт нашего взаимодействия, мы подготовим заявление об акцепте оферты. Оно будет содержать присвоенный логин — одновременно это еще и номер заключенного соглашения (номер договора). Подписать заявление можно как на бумажном носителе, так и через систему электронного документооборота (ЭДО). Вы можете заранее запросить текст пользовательского соглашения у наших специалистов.
Могу ли я получать документы через систему электронного документооборота?
Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не подключены к электронному документообороту, поможем это сделать. Через него вы будете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.
Документы будут доставлены через несколько минут после формирования. А электронные копии станут всегда доступны. Вы можете не переживать, что какой-то файл потеряется.
Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с «Диадок», — мы поможем это сделать.
Про GPU-серверы
Что такое сервер с GPU?
GPU-сервер — это выделенный сервер, оснащенный графическими процессорами (GPU). Они позволяют значительно ускорить обработку задач, требующих высокой вычислительной мощности.
Для чего используется GPU-сервер?
Для задач, требующих высокой вычислительной мощности: машинное обучение и искусственный интеллект, обработка больших данных (Big Data), научные вычисления и моделирование, рендеринг графики и видео, майнинг криптовалют, обработка изображений и компьютерное зрение, высокопроизводительные вычисления (HPC).
Особенно эффективны GPU-серверы для задач, которые можно распараллелить на множество потоков.
Какие преимущества дают серверы с GPU?
Серверы с GPU обеспечивают в разы более высокую производительность для параллельных вычислений по сравнению с обычными серверами. Они значительно ускоряют обучение нейронных сетей и выполнение ML-алгоритмов, позволяют обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, сокращают время выполнения сложных вычислительных задач и обеспечивают экономическую эффективность — одна видеокарта может заменить десятки CPU-ядер для специфических задач.
Чем отличается серверная видеокарта от обычной?
Серверные видеокарты, такие как NVIDIA® Tesla™, специально разработаны для непрерывной работы под высокой нагрузкой. Они имеют улучшенную систему охлаждения, поддерживают технологии виртуализации GPU, обладают большим объемом видеопамяти (до 80 ГБ), оптимизированы для точных вычислений с поддержкой двойной точности, имеют расширенную гарантию и техподдержку производителя. В отличие от игровых карт, серверные GPU не имеют видеовыходов, так как предназначены исключительно для вычислений.
Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
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