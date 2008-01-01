Серверы готовых конфигураций GL40 и GL80 не меняются, но вы можете собрать сервер с нужными характеристиками в конфигураторе.
Решение сложных задач на новых скоростях
Искусственный интеллект и машинное обучение
Ускоряйте работу алгоритмов, используя серверы с графическими процессорами. Эффективно работайте с нейронными сетями и глубоким обучением (deep learning). С GPU вы будете тратить меньше времени на классификацию изображений и распознавание речи.
Работа с графикой и обработка видео
Используйте преимущества скорости для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга. Накладывайте эффекты или делайте монтаж видео онлайн. Создавайте 3D-модели и обрабатывайте фотографии.
Высокопроизводительные вычисления (HPC)
Используйте высокую производительность и пропускную способности памяти для проектирования, решения сложных аналитических задач и финансовых вычислений. С помощью GPU вы сократите время на получение результатов.
Характеристики GPU
Tesla T4
Tesla V100
Соберите свой сервер с GPU
Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит стоимость.
Чтобы собрать сервер с Tesla V100 выберите 2 процессора Intel® Xeon® E5 2630v3/2630v4/2680v4 или Intel® Xeon® Scalable 4114 / 4214 / 4214R / 5218 / 5218R / 6140 / 6240 / 6240R / 6244. После этого в списке PCI-e устройств вы найдете нужную видеокарту. Для заказа GPU T4 вы можете выбрать любой процессор.
Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли вопросы, обращайтесь на sales@selectel.ru, в Telegram или позвоните по телефону 8 800 555 06 75.
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от 6 месяцев
от 1 года
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Почему Selectel
Посуточный биллинг
Вы можете выбрать удобный способ оплаты в зависимости от сроков проекта и планируемой нагрузки.
Дата-центры в России
У нас 6 собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Единая инфраструктура
Объединяйте выделенные серверы с виртуальными в единую инфраструктуру для решения сложных задач.
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