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Выделенные серверы c GPU

GPU Dedicated Servers
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Быстрая работа со сложными вычислениями

Выбирайте выделенные серверы с графическими картами и решайте задачи, связанные с 3D-моделированием и рендерингом, искусственным интеллектом и сложной аналитикой.

Решение сложных задач на новых скоростях

Искусственный интеллект и машинное обучение

Ускоряйте работу алгоритмов, используя серверы с графическими процессорами. Эффективно работайте с нейронными сетями и глубоким обучением (deep learning). С GPU вы будете тратить меньше времени на классификацию изображений и распознавание речи.

Работа с графикой и обработка видео

Используйте преимущества скорости для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга. Накладывайте эффекты или делайте монтаж видео онлайн. Создавайте 3D-модели и обрабатывайте фотографии.

Высокопроизводительные вычисления (HPC)

Используйте высокую производительность и пропускную способности памяти для проектирования, решения сложных аналитических задач и финансовых вычислений. С помощью GPU вы сократите время на получение результатов.

Характеристики GPU

Архитектура GPU
Ядра Turing Tensor
Ядра CUDA®
Конфигурация памяти
Пропускная способность памяти

Tesla T4

Архитектура GPU
Turing
Ядра Turing Tensor
320
Ядра CUDA®
2560
Конфигурация памяти
16 ГБ GDDR6
Пропускная способность памяти
320 ГБ/с

Tesla V100

Архитектура GPU
Volta
Ядра Turing Tensor
640
Ядра CUDA®
5120
Конфигурация памяти
32 ГБ HBM2
Пропускная способность памяти
900 ГБ/с

Соберите свой сервер с GPU

Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит стоимость.

Чтобы собрать сервер с Tesla V100 выберите 2 процессора Intel® Xeon® E5 2630v3/2630v4/2680v4 или Intel® Xeon® Scalable 4114 / 4214 / 4214R / 5218 / 5218R / 6140 / 6240 / 6240R / 6244. После этого в списке PCI-e устройств вы найдете нужную видеокарту. Для заказа GPU T4 вы можете выбрать любой процессор.

Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли вопросы, обращайтесь на sales@selectel.ru, в Telegram или позвоните по телефону 8 800 555 06 75.

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При единовременной оплате ㅡ выгодно

3% при оплате
от 3 месяцев
7% при оплате
от 6 месяцев
15% при оплате
от 1 года

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Почему Selectel

Посуточный биллинг

Вы можете выбрать удобный способ оплаты в зависимости от сроков проекта и планируемой нагрузки.

Дата-центры в России

У нас 6 собственных дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Единая инфраструктура

Объединяйте выделенные серверы с виртуальными в единую инфраструктуру для решения сложных задач.

Создавайте мощную инфраструктуру с Selectel

Облачные серверы с GPU

Используйте масштабируемые облачные серверы Selectel с видеокартами.

Частное облако 152-ФЗ

Реализуйте задачи по защите информации и обработке персональных данных в изолированном облаке.

Аттестованный сегмент ЦОД

Разместите ИСПДн до 1 (максимального) уровня защищенности.

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Могу ли я изменить конфигурацию?

На какой срок можно арендовать сервер с GPU?

Какие операционные системы доступны для серверов с видеокартами?

Могу ли я загрузить свою ОС?

Сколько времени занимает подготовка сервера?

Сколько IP-адресов будет выделено при заказе сервера?