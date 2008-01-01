GPU имеет 80 ГБ HBM2e памяти, 14 592 CUDA ядер и 456 тензорных ядер. В H100 встроен специальный модуль Transformer Engine, который нужен для работы языковых моделей с триллионом параметров. Графический процессор позволяет значительно быстрее решать задачи, связанные с анализом данных и машинным обучением.

Мы можем добавить до 8 GPU H100 в один сервер. Арендуйте нужное количество серверов, а мы соберем их в кластер, объединенный сетью до 100 Гбит/с.