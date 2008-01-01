Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит стоимость.

Чтобы собрать сервер с Tesla V100 выберите 2 процессора Intel® Xeon® E5 2630v3/2630v4/2680v4 или Intel® Xeon® Scalable 4114 / 4214 / 4214R / 5218 / 5218R / 6140 / 6240 / 6240R / 6244. После этого в списке PCI-e устройств вы найдете нужную видеокарту. Для заказа GPU T4 вы можете выбрать любой процессор.

Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли вопросы, обращайтесь на sales@selectel.ru, в Telegram или позвоните по телефону 8 800 555 06 75.