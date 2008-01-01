500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры

Неважно, какие проекты у вашей компании — небольшой сайт или высоконагруженная система, интернет-магазин или SaaS-сервис, стартап или проект машинного обучения. За месяц участия в программе вы сможете подобрать подходящее оборудование, на выбор — 8 линеек серверов, оптимизированных для решения разных задач. Если нужно, мы поможем выбрать — узнаем все о ваших задачах, подготовим архитектуру проекта, предложим нужное оборудование и услуги, которые помогут в решении задач.
Как компаниям поможет месяц бесплатной инфраструктуры
Найти решение для своего проекта
Подобрать оптимальную конфигурацию сервера
Быстро освоиться в работе с инфраструктурой
Оценить экосистему Selectel
Подготовиться к переезду
Что вы получаете с Selectel Start
До 500 000 рублей на серверы
Если вы юридическое лицо, целый месяц вы сможете бесплатно пользоваться нашими выделенными серверами.
Бесплатный переезд в Selectel
Порадуйте вашего администратора и доверьте миграцию нам. Если захотите остаться у нас, команда квалифицированных инженеров перенесет ваши проекты в Selectel.
Скидки на другие продукты и услуги
После окончания бесплатного периода предложим выгодные условия по вашей инфраструктуре и скидки на решения Selectel.
Кто уже построил свою инфраструктуру в Selectel
Используйте выделенные серверы Selectel бесплатно 30 дней
Почему Selectel
Дата-центры уровня Tier III
У нас 6 собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге с круглосуточной охраной, опытными инженерами, оптимальным микроклиматом, бесперебойным питанием, физической и информационной безопасностью оборудования.
Решение любой задачи
Неважно, какие задачи у вашего проекта — у нас вы найдете решение.Если нужно, поможем объединить «железо» и виртуальные машины в гибридное облако, защитить информационные системы или провести локальную сеть между дата-центрами.
В любое время — на связи
Наши сетевые инженеры и специалисты техподдержки всегда помогут решить вопросы и разобраться с проблемой, если она возникнет. Крупным клиентам предоставляем персональных менеджеров для оперативного решения любых вопросов.
У нас остаются надолго
Поддерживаем компании и стартапы не только на старте, но и в дальнейшем развитии, поэтому многие клиенты работают с нами с самого их основания и рекомендуют Selectel другим бизнес-проектам.
Наши серверы
Готовые
С GPU
Под заказ
Для соответствия 152-ФЗ
Хотите получить 30 дней бесплатной IT-инфраструктуры?
Будем рады поддержать ваш проект на старте. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами: изучим особенности вашего бизнеса и подберем подходящее оборудование.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.