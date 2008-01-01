500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры

Сделали так, чтобы клиенты могли самостоятельно управлять серверами и инфраструктурой. Обратная связь от пользователей помогла нам создать простой и понятный интерфейс панели управления, где клиенты интуитивно управляют всеми продуктами Selectel. Также ведем базу знаний, где рассказываем, как пользоваться нашими продуктами и подключать сервисы — постоянно обновляем ее. Документация к API подскажет разработчикам, как автоматизировать инфраструктуру и взаимодействовать с бэкендом.

Для всех серверов Selectel доступна автоматическая установка операционной системы. В ее составе — утилиты, с помощью которых можно восстановить доступ к серверу и его данным. Также для оборудования с серверными процессорами доступно управление серверами через KVM-консоль — она позволяет подключаться к «железу» и настраивать его удаленно.

Понимаем, что не всегда просто самостоятельно разобраться в работе серверов. Наши инженеры бесплатной технической поддержки работают круглосуточно и всегда рядом, чтобы быстро решить критичные тикеты, разобраться в вопросах по оборудованию, организации сети, проконсультировать насчет программного обеспечения и дополнительных услуг.