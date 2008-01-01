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500 000 рублей на создание IT-инфраструктуры

Мы понимаем, как сложно решиться на переход к новым технологиям и другому провайдеру, когда бизнес растет и трансформируется. Поможем на старте — подарим 30 дней IT-инфраструктуры в Selectel на сумму до 500 000 рублей. За это время вы сможете протестировать наши выделенные серверы и настроить рабочее окружение, как нужно вам. Будем рядом на этапе тестирования оборудования, перенесем проекты к нам откуда угодно, а после пробного периода дадим специальные условия на продукты и услуги.
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Как компаниям поможет месяц бесплатной инфраструктуры

Найти решение для своего проекта

Подобрать оптимальную конфигурацию сервера

Быстро освоиться в работе с инфраструктурой

Оценить экосистему Selectel

Подготовиться к переезду

Что вы получаете с Selectel Start

До 500 000 рублей на серверы

Если вы юридическое лицо, целый месяц вы сможете бесплатно пользоваться нашими выделенными серверами.

Бесплатный переезд в Selectel

Порадуйте вашего администратора и доверьте миграцию нам. Если захотите остаться у нас, команда квалифицированных инженеров перенесет ваши проекты в Selectel.

Скидки на другие продукты и услуги

После окончания бесплатного периода предложим выгодные условия по вашей инфраструктуре и скидки на решения Selectel.

Кто уже построил свою инфраструктуру в Selectel

Используйте выделенные серверы Selectel бесплатно 30 дней

Если вы юридическое лицо, присоединяйтесь к нашей программе. Вы получите до 500 000 рублей на 30 дней для размещения своих систем на выделенных серверах Selectel. Чтобы принять участие в программе, оставьте заявку — мы свяжемся с вами и ответим на все вопросы.
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Почему Selectel

Дата-центры уровня Tier III

У нас 6 собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге с круглосуточной охраной, опытными инженерами, оптимальным микроклиматом, бесперебойным питанием, физической и информационной безопасностью оборудования.

Решение любой задачи

Неважно, какие задачи у вашего проекта — у нас вы найдете решение.Если нужно, поможем объединить «железо» и виртуальные машины в гибридное облако, защитить информационные системы или провести локальную сеть между дата-центрами.

В любое время — на связи

Наши сетевые инженеры и специалисты техподдержки всегда помогут решить вопросы и разобраться с проблемой, если она возникнет. Крупным клиентам предоставляем персональных менеджеров для оперативного решения любых вопросов.

У нас остаются надолго

Поддерживаем компании и стартапы не только на старте, но и в дальнейшем развитии, поэтому многие клиенты работают с нами с самого их основания и рекомендуют Selectel другим бизнес-проектам.

Наши серверы

Готовые

Арендуйте физический сервер в дата-центре уровня Tier III для задач любой сложности, готовый к работе сразу после заказа.

С GPU

Запускайте проекты машинного обучения, виртуальные рабочие столы и сервисы со сложной аналитикой на серверах с графическими картами.

Под заказ

Если не нашли нужный сервер, опишите требования — мы соберем подходящее оборудование.

Для соответствия 152-ФЗ

Соответствуйте требованиям российского законодательства в «Аттестованном сегменте ЦОД».

Хотите получить 30 дней бесплатной IT-инфраструктуры?

Будем рады поддержать ваш проект на старте. Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами: изучим особенности вашего бизнеса и подберем подходящее оборудование.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.