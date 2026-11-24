Тимлид команды Observability платформы
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Создавать и развивать единую платформу Observability в рамках Selectel Platform для всех команд и продуктов компании, формировать и реализовывать стратегию её развития
- Управлять командой инженеров Observability: нанимать и развивать сотрудников, проводить 1:1, распределять роли, ставить задачи и контролировать их выполнение
- Выбирать и внедрять инструменты сбора, обработки, хранения и визуализации метрик, логов и трейсов
- Обеспечивать сопровождение существующей инфраструктуры Observability Облачной Платформы и её поэтапный переход к единой платформе
- Проектировать распределённую отказоустойчивую архитектуру с возможностью централизованной агрегации сигналов из всех регионов и сохранением независимой работы регионов при сбоях центра или связи с ним
- Разрабатывать контракты интеграции, стандарты и практические рекомендации по добавлению метрик, логов и трейсов в сервисы, описывать рекомендуемые подходы, ограничения и типичные ошибки
- Создавать golden paths — готовые сценарии самостоятельного подключения сервисов к платформе за минимальное количество шагов, развивать self-service для продуктовых и инфраструктурных команд
- Внедрять лучшие практики самостоятельной разработки и сопровождения дашбордов и алертов командами
- Помогать продуктовым командам внедрять Observability с учётом их уровня зрелости, участвовать в архитектурных решениях, связанных с платформой и её интеграцией с сервисами
- Внедрять ИИ-инструменты для работы с платформой Observability и анализа её сигналов
Мы ожидаем
- Опыт руководства инженерной командой: найм и развитие сотрудников, постановка задач, определение приоритетов и контроль результатов
- Глубокое понимание принципов Observability: области применения и ограничения метрик, логов и трейсов, способы корреляции сигналов между собой
- Практический опыт проектирования и эксплуатации систем мониторинга, логирования и распределённого трейсинга
- Понимание принципов построения распределённой отказоустойчивой инфраструктуры Observability, включая работу в нескольких регионах
- Умение формировать техническую стратегию, обосновывать выбор инструментов и планировать развитие платформы
Опыт взаимодействия с продуктовыми и инфраструктурными командами: согласование требований, внедрение общих стандартов и интеграция сервисов с платформенными решениями
Знание систем/программ
- Метрики и мониторинг: Prometheus, стек компонентов VictoriaMetrics
- Визуализация: Grafana, Kibana
- Алертинг и управление оповещениями: Alertmanager, Grafana OnCall
- Хранение и поиск логов: стек компонентов VictoriaLogs, Elasticsearch
- Сбор и обработка логов: Logstash, Filebeat, Fluent Bit
- Инструментирование сервисов и сбор телеметрии: OpenTelemetry
Отслеживание и диагностика ошибок приложений: Sentry
Будет плюсом
- Опыт внедрения OpenTelemetry и миграции существующих решений на его основе
- Практический опыт построения корреляции метрик, логов и трейсов для диагностики проблем в распределённых системах
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса