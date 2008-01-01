Автопродление включено по умолчанию для всех зарегистрированных доменов. Плата за следующий год автоматически списывается с баланса за 60 дней до окончания периода регистрации.

Если вы хотите продлевать домен вручную, отключите автопродление:

В панели управления перейдите в раздел Домены.

В строке нужного домена найдите столбец Автопродление и выключите тумблер.

Чтобы снова включить автопродление, просто активируйте тумблер обратно в том же столбце.