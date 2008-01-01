Что будет, если не продлить домен вовремя
Домен станет недоступен
Вы потеряете контроль над доменом
Корпоративная почта прекратит работу
Что входит в стоимость продления доменов
Продление регистрации на 1 год
Продлеваем право использования доменного имени на следующий год. Услуга активируется автоматически после оплаты.
SSL-сертификат от Let’s Encrypt®
Поможем выпустить SSL-сертификат, который будет обновляться автоматически. Это обеспечит защищенное соединение между пользователем и сервером по протоколу HTTPS.
DNS-хостинг от Selectel
Предоставим бесплатный DNS-хостинг для управления ресурсными записями вашего домена. Настройте DNS в панели управления за несколько минут.
Техподдержка 24/7
Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники.
Перенесите домен в Selectel
Станьте клиентом надежного аккредитованного регистратора. Перенести домен можно всего за несколько шагов.
Как настроить автопродление домена в Selectel
Автопродление включено по умолчанию для всех зарегистрированных доменов. Плата за следующий год автоматически списывается с баланса за 60 дней до окончания периода регистрации.
Если вы хотите продлевать домен вручную, отключите автопродление:
- В панели управления перейдите в раздел Домены.
- В строке нужного домена найдите столбец Автопродление и выключите тумблер.
Чтобы снова включить автопродление, просто активируйте тумблер обратно в том же столбце.
Как перенести домен в Selectel
Получите AuthInfo-код у текущего регистратора
Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.
Подтвердите перенос
Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.
Перенесем домен в течение 5 дней
Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.
Почему выбирают Selectel
Надежный аккредитованный регистратор
Безопасность на всех уровнях
50+ продуктов для масштабирования
Удобное управление в единой панели
Общие вопросы
Что такое продление домена?
Продление домена — это услуга, которая позволяет продлить срок регистрации доменного имени на следующий период (обычно 1 год). После истечения срока регистрации домен становится недоступен, и сайт перестает работать. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно продлевать домен у регистратора.
Когда можно продлить домен?
Продлить домен можно в любой момент до истечения срока регистрации. Рекомендуем оформлять продление заранее, чтобы избежать ситуации, когда домен окажется недоступен из-за задержки оплаты. После окончания срока регистрации домен переходит в период преимущественного продления (обычно 30 дней), в течение которого его еще можно продлить.
Что будет, если не продлить домен вовремя?
Если не продлить домен до истечения срока регистрации, сайт перестанет открываться, а корпоративная почта прекратит работу. Домен перейдет в статус «Удален», и его сможет зарегистрировать любой желающий. Восстановление домена после удаления может потребовать дополнительных расходов или оказаться невозможным.
Можно ли продлить домен на несколько лет?
Домены в зонах .RU и .РФ продлеваются на срок 1 год. Вы можете настроить автоматическое продление в панели управления, чтобы домен продлевался ежегодно без вашего участия.
Оплата и тарифы
Сколько стоит продление домена?
Стоимость продления домена в зонах .RU и .РФ — 450 ₽ за год.
Как оплатить продление домена?
Оплата домена производится с баланса в панели управления Selectel. Пополните счет любым удобным способом (банковской картой, по счету для юридических лиц), а затем оформите продление. Средства спишутся автоматически.
Что входит в стоимость продления домена?
В стоимость продления входит:
- Продление регистрации доменного имени на 1 год;
- Бесплатный SSL-сертификат от Let’s Encrypt®;
- Бесплатный DNS-хостинг;
- Техническая поддержка 24/7.
Процесс продления
Как продлить домен сайта в Selectel?
Войдите в панель управления, перейдите в раздел «Домены», выберите домен для продления и нажмите кнопку «Продлить». Убедитесь, что на балансе достаточно средств. Домен будет продлен автоматически после подтверждения операции. Подробная инструкция доступна в документации.
Можно ли продлить домен, зарегистрированный у другого регистратора?
Нет, продлить домен можно только у того регистратора, где он зарегистрирован. Если вы хотите перенести домен в Selectel, воспользуйтесь услугой переноса домена. После успешного переноса вы сможете продлевать домен в панели управления Selectel.
Как узнать дату окончания регистрации домена?
Проверить дату окончания регистрации можно в панели управления Selectel в разделе «Домены». Также информацию о сроке регистрации домена можно посмотреть через сервис Whois.
Как настроить автоматическое продление домена?
Откройте панель управления, перейдите в раздел «Домены», выберите нужный домен и активируйте опцию автопродления. Система автоматически продлит домен до истечения срока регистрации. Убедитесь, что на балансе достаточно средств для списания.
Получу ли я уведомление о необходимости продления?
Да, мы отправляем администратору домена оповещение на email перед истечением срока регистрации, а также через 10 и 25 дней после окончания.
Общая информация
Проверка домена через Whois
Регистрация домена
Работа с доменом
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Развернуть полнофункциональный веб-сайт
Виртуальный хостинг
- Позволяет разместить ваш сайт, интернет-магазин или другой ресурс в интернете.
- Оплачивается только за то время, когда вы его использовали.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Почтовый сервис
- Позволяет отправлять транзакционные письма из инфраструктуры Selectel.
- Отправка — через SMTP, статистика доставки — через API.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.