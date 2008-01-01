Продление домена в Selectel

Продлевайте доменное имя в зонах .RU и .РФ по доступным тарифам. Настройте автоматическое продление, чтобы не потерять домен после истечения срока регистрации.
Продлить домен
  • 450 ₽/год
  • Без скрытых условий
  • Опция автопродления
  • Бесплатные SSL и DNS
Продление доменов
О продуктеFAQДокументацияС этим заказывают

Тарифы на продление домена

Показываем итоговую стоимость продления без скрытых условий и навязанных услуг.
.RU
Регистрация 120 ₽/год
Продление 450 ₽/год
Оформить
.РФ
Регистрация 120 ₽/год
Продление 450 ₽/год
Оформить

Что будет, если не продлить домен вовремя

Домен станет недоступен

Вы потеряете контроль над доменом

Корпоративная почта прекратит работу

Что входит в стоимость продления доменов

Продление регистрации на 1 год

Продлеваем право использования доменного имени на следующий год. Услуга активируется автоматически после оплаты.

SSL-сертификат от Let’s Encrypt®

Поможем выпустить SSL-сертификат, который будет обновляться автоматически. Это обеспечит защищенное соединение между пользователем и сервером по протоколу HTTPS.

DNS-хостинг от Selectel

Предоставим бесплатный DNS-хостинг для управления ресурсными записями вашего домена. Настройте DNS в панели управления за несколько минут.

Техподдержка 24/7

Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники.

Перенесите домен в Selectel

Станьте клиентом надежного аккредитованного регистратора. Перенести домен можно всего за несколько шагов.

Перенести домен

Как настроить автопродление домена в Selectel

Автопродление включено по умолчанию для всех зарегистрированных доменов. Плата за следующий год автоматически списывается с баланса за 60 дней до окончания периода регистрации.

Если вы хотите продлевать домен вручную, отключите автопродление:

  • В панели управления перейдите в раздел Домены.
  • В строке нужного домена найдите столбец Автопродление и выключите тумблер.

Чтобы снова включить автопродление, просто активируйте тумблер обратно в том же столбце.

Продление домена

Как перенести домен в Selectel

Перейдите от любого другого регистратора всего за несколько шагов. Это быстро и бесплатно.
1

Получите AuthInfo-код у текущего регистратора

Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.

2

Подтвердите перенос

Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.

3

Перенесем домен в течение 5 дней

Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.

Почему выбирают Selectel

Надежный аккредитованный регистратор

Регистратор Selectel аккредитован Координационным центром доменов .RU/.РФ.

Безопасность на всех уровнях

Деятельность Selectel подтверждена лицензиями ФСТЭК и ФСБ, а сертификат PCI DSS позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах. Подробнее рассказали об этом на странице о безопасности.

50+ продуктов для масштабирования

В Selectel 50+ продуктов для сервисов любого масштаба. Например, сервис CDN для быстрой доставки статического контента. Или защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4 и L7.

Удобное управление в единой панели

В ней можно отслеживать дедлайны по продлению доменов, подключать дополнительные услуги и управлять всей IT-инфраструктурой.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.