Регистрация домена .РФ
Кому подойдет доменная зона .РФ

Русскоязычные проекты
Для сайтов, ориентированных на русскоязычную аудиторию в России и странах СНГ.
Интернет-магазины
Для онлайн-торговли с покупателями, которым удобнее запоминать адреса на кириллице.
Компании и бренды
Для создания узнаваемого бренда с доменным именем на русском языке.
Региональный бизнес
Для компаний, работающих с локальными пользователями и подчеркивающих свою российскую принадлежность.
Бесплатно с доменом

SSL-сертификат от Let’s Encrypt®

Поможем выпустить SSL-сертификат, который будет обновляться автоматически. Это обеспечит защищенное соединение между пользователем и сервером по протоколу HTTPS.

DNS-хостинг от Selectel

Предоставим бесплатный DNS-хостинг для управления ресурсными записями вашего домена. Настройте DNS в панели управления за несколько минут.

Техподдержка 24/7

Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники.

Преимущества Selectel как регистратора

Надежный аккредитованный регистратор

Регистратор Selectel аккредитован Координационным центром доменов .RU/.РФ.

Безопасность на всех уровнях

Деятельность Selectel подтверждена лицензиями ФСТЭК и ФСБ, а сертификат PCI DSS позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах. Подробнее рассказали об этом на странице о безопасности.

50+ продуктов для масштабирования

В Selectel 50+ продуктов для сервисов любого масштаба. Например, сервис CDN для быстрой доставки статического контента. Или защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4 и L7.

Удобное управление в единой панели

В ней можно отслеживать дедлайны по продлению доменов, подключать дополнительные услуги и управлять всей IT-инфраструктурой.

Как перенести домен .РФ в Selectel

Перейдите от любого другого регистратора всего за несколько шагов. Это быстро и бесплатно.
Получите AuthInfo-код у текущего регистратора

Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.

Подтвердите перенос

Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.

Перенесем домен в течение 5 дней

Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.

Зарегистрируйте домен в зоне .RU
Домен .RU — национальная доменная зона на латинице для российских сайтов. Часто компании регистрируют обе зоны — .РФ и .RU — и настраивают редирект, чтобы пользователи могли попасть на сайт по любому адресу. Стоимость регистрации домена .RU — 120 ₽ в год, продление — 450 ₽ за год.
Техническая информация о домене .РФ

Арендуйте хостинг для вашего сайта

Подберите подходящий хостинг, например, на Linux, для работы с Wordpress, Joomla или 1С-Битрикс, FTP-сервер. Запустите в течение 2 минут и платите только за используемые ресурсы.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.