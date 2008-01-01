Доменная зона .РФ — это национальный домен верхнего уровня для России на кириллице. Она была создана в 2010 году специально для русскоязычного сегмента интернета.

Домены в зоне .РФ полностью пишутся на русском языке, что делает их легко читаемыми и запоминающимися для пользователей. Сегодня в зоне зарегистрировано более 1 миллиона доменных имен — от личных блогов до крупных интернет-магазинов, СМИ и государственных порталов.

Кириллические домены .РФ подходят для сайтов любой тематики, ориентированных на русскоязычную аудиторию.