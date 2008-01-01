Доменная зона .RU — это национальный домен верхнего уровня для России. Она была создана в 1994 году и стала одной из первых национальных доменных зон в мире.

Сегодня .RU входит в топ-5 крупнейших национальных доменных зон по количеству зарегистрированных доменных имен. В ней зарегистрировано более 6 миллионов доменов — от личных блогов до крупных интернет-магазинов и государственных порталов.

Домен .RU подходит для сайтов любой тематики: от коммерческих компаний до образовательных ресурсов и СМИ.