Преимущества доменной зоны .RU
Узнаваемость и доверие
Доступная цена регистрации
Большой выбор свободных имен
Подходит любым владельцам
Кому подойдет доменная зона .RU
Бесплатно с доменом
SSL-сертификат от Let’s Encrypt®
Поможем выпустить SSL-сертификат, который будет обновляться автоматически. Это обеспечит защищенное соединение между пользователем и сервером по протоколу HTTPS.
DNS-хостинг от Selectel
Предоставим бесплатный DNS-хостинг для управления ресурсными записями вашего домена. Настройте DNS в панели управления за несколько минут.
Техподдержка 24/7
Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники.
Как перенести домен .RU в Selectel
Получите AuthInfo-код у текущего регистратора
Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.
Подтвердите перенос
Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.
Перенесем домен в течение 5 дней
Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.
Техническая информация о домене .RU
Период регистрации
Требования к регистрации
Делегирование домена
Регистратор и реестр
Whois-информация
Арендуйте хостинг для вашего сайта
Подберите подходящий хостинг, например, на Linux, для работы с Wordpress, Joomla или 1С-Битрикс, FTP-сервер. Запустите в течение 2 минут и платите только за используемые ресурсы.
Про зону .RU
Что такое доменная зона .RU?
Доменная зона .RU — это национальный домен верхнего уровня для России. Она была создана в 1994 году и стала одной из первых национальных доменных зон в мире.
Сегодня .RU входит в топ-5 крупнейших национальных доменных зон по количеству зарегистрированных доменных имен. В ней зарегистрировано более 6 миллионов доменов — от личных блогов до крупных интернет-магазинов и государственных порталов.
Домен .RU подходит для сайтов любой тематики: от коммерческих компаний до образовательных ресурсов и СМИ.
Кто может зарегистрировать домен .RU?
Зарегистрировать домен .RU может любое физическое или юридическое лицо независимо от страны регистрации. Специальные требования или подтверждение юридического статуса не требуются.
Как проверить, свободен ли домен .RU?
Воспользуйтесь строкой поиска на этой странице.. Введите желаемое доменное имя, и система покажет, доступен ли домен для регистрации. Также можно подобрать альтернативные варианты, если выбранное имя занято.
Про регистрацию и продление
Сколько времени занимает регистрация домена .RU?
Домен будет зарегистрирован сразу после оплаты. После этого домен можно будет подключить к сайту.
Но сам сайт заработает по ссылке не сразу, а когда обновятся DNS-серверы. В среднем, для этого требуется 3-4 часа. Иногда — до 24 часов.
На какой срок можно зарегистрировать домен .RU?
Домен в зоне .RU регистрируется на 1 год. Для удобства администраторов в панели управления можно настроить автопродление домена.
Можно ли продлить домен .RU на несколько лет?
Домен .RU регистрируется и продлевается на срок 1 год. Вы можете настроить автопродление в панели управления, чтобы домен продлевался автоматически каждый год.
Я зарегистрировал домен .RU. Что дальше?
После успешной регистрации доменного имени необходимо выполнить следующие основные шаги:
- Подключить хостинг. Он нужен для размещения самого сайта с файлами и базами данных на сервере.
- Настроить DNS. Нужно прописать ресурсные записи DNS для вашего домена — указать IP-адреса сервера, на котором будет размещен сайт. Бесплатно предоставим DNS-хостинг и поможем его настроить.
- Установить SSL-сертификат. Он нужен для защищенного соединения между пользователем и сервером. Поможем выпустить SSL от Let’s Encrypt®, который будет обновляться автоматически.
- Разработать или перенести сайт.
При желании можно настроить корпоративную почту на новом домене, например, email@вашдомен.рф. Для этого потребуется арендовать SMTP-сервер.
Про стоимость и оплату
Сколько стоит купить домен .RU?
Тариф на регистрацию домена в зоне .RU — 120 ₽ в год. Стоимость продления — 450 ₽ за год.
Что входит в стоимость регистрации домена .RU?
В стоимость регистрации домена .RU входит:
- Регистрация доменного имени на 1 год;
- Бесплатный SSL-сертификат от Let’s Encrypt®;
- Бесплатный DNS-хостинг;
- Техническая поддержка 24/7.
Про перенос домена
Как перенести домен .RU в Selectel?
Для переноса домена необходимо получить AuthInfo-код у текущего регистратора. Затем введите код и имя домена в панели управления Selectel. Перенос занимает до 5 дней. Сайт продолжит работу без перебоев во время переноса.
Общая информация
Проверка домена через Whois
Регистрация домена
Работа с доменом
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Развернуть полнофункциональный веб-сайт
Виртуальный хостинг
- Позволяет разместить ваш сайт, интернет-магазин или другой ресурс в интернете.
- Оплачивается только за то время, когда вы его использовали.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Почтовый сервис
- Позволяет отправлять транзакционные письма из инфраструктуры Selectel.
- Отправка — через SMTP, статистика доставки — через API.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
