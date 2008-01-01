Купить домен .RU за 120 рублей

Проверьте, доступно ли доменное имя в национальной зоне .RU, и зарегистрируйте его в несколько кликов.

Вы можете перенести в Selectel свой домен. Как это сделать?

Регистрация домена .RU
Преимущества доменной зоны .RU

Узнаваемость и доверие

Доменная зона .RU существует с 1994 года и ассоциируется у пользователей с надежными российскими ресурсами. Это повышает доверие аудитории и улучшает поведенческие факторы, которые учитываются поисковыми системами.

Доступная цена регистрации

Купить домен .RU выгоднее, чем в популярных международных зонах вроде .COM. Стоимость регистрации составляет всего 120 ₽ в год, что позволяет экономить бюджет на развитие сайта.

Большой выбор свободных имен

Доменная зона .RU — одна из крупнейших национальных зон в мире. Несмотря на популярность, в ней до сих пор можно зарегистрировать короткие и запоминающиеся доменные имена для вашего бренда.

Подходит любым владельцам

Зарегистрировать домен .RU может любое физическое или юридическое лицо независимо от страны регистрации. Требования к владельцам минимальны, процесс регистрации занимает несколько минут.

Кому подойдет доменная зона .RU

Коммерческие организации
Для корпоративных сайтов, интернет-магазинов и сервисов.
Физические лица
Для личных блогов, портфолио и тематических ресурсов.
Стартапы
Для быстрого запуска проектов по доступной цене.
Региональные компании
Для укрепления присутствия на российском рынке.
Бесплатно с доменом

SSL-сертификат от Let’s Encrypt®

Поможем выпустить SSL-сертификат, который будет обновляться автоматически. Это обеспечит защищенное соединение между пользователем и сервером по протоколу HTTPS.

DNS-хостинг от Selectel

Предоставим бесплатный DNS-хостинг для управления ресурсными записями вашего домена. Настройте DNS в панели управления за несколько минут.

Техподдержка 24/7

Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники.

Как перенести домен .RU в Selectel

Перейдите от любого другого регистратора всего за несколько шагов. Это быстро и бесплатно.
1

Получите AuthInfo-код у текущего регистратора

Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.

2

Подтвердите перенос

Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.

3

Перенесем домен в течение 5 дней

Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.

Зарегистрируйте домен в зоне .РФ
Домен .РФ — национальная доменная зона на кириллице, созданная специально для русскоязычного сегмента интернета. Стоимость регистрации — 120 ₽ в год, продление — 450 ₽ за год.
Техническая информация о домене .RU

Период регистрации

Требования к регистрации

Делегирование домена

Регистратор и реестр

Whois-информация

Арендуйте хостинг для вашего сайта

Подберите подходящий хостинг, например, на Linux, для работы с Wordpress, Joomla или 1С-Битрикс, FTP-сервер. Запустите в течение 2 минут и платите только за используемые ресурсы.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.