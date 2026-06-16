Аренда выделенного сервера в Новосибирске

Арендуйте физический сервер в дата-центре уровня Tier III в Новосибирске. Полностью распоряжайтесь ресурсами сервера. А мы проконтролируем бесперебойную работу оборудования.
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  • Конфигурации с GPU
  • Запуск от 2 минут
  • API и KVM
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Регистрация доменов
Выделенный сервер
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Рассчитайте стоимость аренды выделенного сервера в Новосибирске

Для создания произвольной конфигурации сервера свяжитесь с менеджером

Позвоните по телефону 8 800 555-06-75 или напишите на почту sales@selectel.ru. Или оставьте заявку на сайте: наши специалисты быстро ответят и помогут собрать сервер под ваши требования.

Что входит в тариф аренды сервера в Новосибирске

  • безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с;
  • один публичный IPv4;
  • 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
  • 1 Гбит/с порт в интернет;
  • автоустановка операционной системы: доступны Ubuntu, Debian, CentOS, VMware ESXi™ и другие;
  • KVM-консоль для удаленного управления;
  • защита от DDoS на уровне сетевых протоколов.

Арендуйте выделенный сервер в Новосибирске

Оставьте запрос, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Менеджер поможет подобрать решение под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru