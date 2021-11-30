При аренде выделенного сервера (dedicated) вам целиком предоставляется физическая машина. Вы получаете высокую степень контроля, как если бы создавали собственную IT-инфраструктуру, вместе с преимуществами IaaS. Например, вам не потребуются высокие капитальные затраты, не придется обслуживать аппаратную часть и обеспечивать сетевую связность — все эти заботы мы берем на себя.

За счет того, что все ресурсы выделенных серверов только ваши, они подходят для проектов с высокими требованиями к нагрузкам и безопасности: хостинга крупных интернет-проектов и электронной коммерции, размещения серверной части приложений, цифрового банкинга, баз данных (SQL или noSQL) и других.

Еще выделенные серверы подойдут, если вы планируете использовать оборудование, недоступное для виртуальных машин: например raid-контроллеры.