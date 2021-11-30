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Аренда выделенного сервера в Новосибирске

Арендуйте физический сервер в дата-центре уровня Tier III в Новосибирске. Полностью распоряжайтесь ресурсами сервера. А мы проконтролируем бесперебойную работу оборудования.
  • Запуск сервера от 2 минут
  • Доступ через API и KVM
  • Соответствие 152-ФЗ
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Конфигурации с GPU
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Выделенный сервер
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Рассчитайте стоимость аренды выделенного сервера в Новосибирске

Для создания произвольной конфигурации сервера свяжитесь с менеджером

Позвоните по телефону 8 800 555-06-75, напишите на почту sales@selectel.ru или в Telegram. Или оставьте заявку на сайте: наши специалисты быстро ответят и помогут собрать сервер под ваши требования.
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Что входит в тариф аренды сервера в Новосибирске

  • трафик: без лимита на скорости 100 Мбит/с, 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
  • один публичный IPv4;
  • 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
  • 1 Гбит/с порт в интернет;
  • автоустановка операционной системы: доступны Ubuntu, Debian, CentOS, VMware ESXi™ и другие;
  • KVM-консоль для удаленного управления;
  • защита от DDoS на уровне сетевых протоколов.

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Регистрация в панели управления

Чтобы взять в аренду выделенный сервер, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.