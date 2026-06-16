- безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с;
- один публичный IPv4;
- 1 Гбит/с порт в приватную сеть для всех конфигураций, кроме десктопных;
- 1 Гбит/с порт в интернет;
- автоустановка операционной системы: доступны Ubuntu, Debian, CentOS, VMware ESXi™ и другие;
- KVM-консоль для удаленного управления;
- защита от DDoS на уровне сетевых протоколов.
Рассчитайте стоимость аренды выделенного сервера в Новосибирске
Для создания произвольной конфигурации сервера свяжитесь с менеджером
Что входит в тариф аренды сервера в Новосибирске
Преимущества аренды выделенных серверов в Selectel
Запуск от 2 минут
Серверы готовой конфигурации уже собраны и протестированы нашими специалистами, поэтому старт займет от нескольких минут до часа.
Удобные настройки и управление
Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться в панели управления Selectel, выбрать нужную конфигурацию сервера и пополнить баланс — никаких лишних настроек.
Управлять сервером можно через API или KVM-консоль. О том, как работать с инструментами, мы рассказали в документации и API.
Без лишних платежей
Для аренды выделенного сервера не нужен установочный платеж. Платите только за ресурсы, которыми будете пользоваться фактически.
Можно добавить GPU
У нас доступны выделенные серверы с графическими картами NVIDIA. Они ускорят работу ML/AI-алгоритмов и помогут быстрее выполнять сложные вычисления. Подойдут для научного моделирования, виртуализации рабочих мест, работы с графикой и рендеринга видео.
«Железная» поддержка 24/7
Обеспечиваем стабильную работу вашей инфраструктуры. Пока вы развиваете свои проекты, берем на себя контроль за аппаратной частью и поддерживаем серверы по SLA.
Бесплатная техподдержка
При любых вопросах обращайтесь в нашу техническую поддержку. Специалисты проконсультируют, разберутся с неполадками, расскажут о продуктах — круглосуточно и в любой день, даже если это праздник или выходной.
Дополнительные услуги
У нас можно не только взять в аренду сервер, но и заказать дополнительные услуги: оформить лицензии на нужное программное обеспечение, например чтобы управлять сервером через Plesk или ISPmanager, выбрать дополнительные IP-адреса, увеличить трафик, настроить бэкапы.
Арендуйте сервер в удобной панели управления
Перенесите свой проект в Selectel на выгодных условиях
Размещайте серверы в надежном дата-центре
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Группа дата-центров в Дубровке
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Для каких задач подходят выделенные серверы?
При аренде выделенного сервера (dedicated) вам целиком предоставляется физическая машина. Вы получаете высокую степень контроля, как если бы создавали собственную IT-инфраструктуру, вместе с преимуществами IaaS. Например, вам не потребуются высокие капитальные затраты, не придется обслуживать аппаратную часть и обеспечивать сетевую связность — все эти заботы мы берем на себя.
За счет того, что все ресурсы выделенных серверов только ваши, они подходят для проектов с высокими требованиями к нагрузкам и безопасности: хостинга крупных интернет-проектов и электронной коммерции, размещения серверной части приложений, цифрового банкинга, баз данных (SQL или noSQL) и других.
Еще выделенные серверы подойдут, если вы планируете использовать оборудование, недоступное для виртуальных машин: например raid-контроллеры.
В чем разница между готовыми и произвольными конфигурациями?
- Готовые конфигурации уже протестировали и собрали наши специалисты. Такими серверами можно пользоваться спустя две минуты после оплаты, если не устанавливать ОС. С установкой операционной системы приступить к работе можно через час.
- В произвольных конфигурациях вы сами выбираете мощность процессора, объем памяти, количество дисков.
Для выделенных серверов в Новосибирске действуют особые условия: доступны только готовые конфигурации. Если вам потребуется сервер произвольной конфигурации, свяжитесь с нашими менеджерами: позвоните по телефону 8 800 555-06-75 или напишите на почту sales@selectel.ru. Наши специалисты помогут подобрать мощный сервер, который решит ваши задачи.
На какой срок можно арендовать выделенный сервер?
Арендовать готовые конфигурации сервера можно на сутки, месяц, три месяца или полгода. Серверы произвольной конфигурации ― на месяц, три или полгода. При этом у нас нет установочного платежа.
Где будет размещен сервер?
Разместим сервер в Новосибирске в надежном дата-центре нашего партнера: с резервированием систем охлаждения и источников бесперебойного питания по системе N+1, строгим температурным контролем.
Также можем предложить размещение сервера в наших дата-центрах уровня Tier III в Москве и Петербурге. Узнайте больше о том, как устроен ЦОД в Selectel.
Какие операционные системы и программы доступны?
У нас можно заказать сервер с последними лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS и другими дистрибутивами), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Также у нас можно приобрести лицензии 1С, Plesk и ISPmanager. Что касается продуктов Windows, то вы можете установить на сервер лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения.
Все лицензии на ПО, кроме Microsoft, доступны для заказа в панели управления.
Если у вас возникнут вопросы по заказу программного обеспечения, отправьте их через тикет в техподдержку: наши специалисты помогут разобраться.
Какой SLA гарантирует Selectel?
Мы несем финансовую ответственность за работу наших серверов. Наши отношения с клиентами регламентирует соглашение об уровне предоставления услуги, SLA. Все условия собраны в документе.
У десктопных процессоров SLA — 99,8%. В этом случае недоступность больше чем в 1,5 часа в месяц компенсируется провайдером.
У серверных процессоров SLA — 100%. Это значит, что Selectel финансово компенсирует все время простоя.
Создавайте сложную инфраструктуру вместе с Selectel
Организовать сеть
Масштабировать инфраструктуру
Усовершенствовать работу
Проверка доступности
Администрирование сервисов
Аренда программного обеспечения
Аренда 1С
Арендуйте выделенный сервер в Новосибирске
Оставьте запрос, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Менеджер поможет подобрать решение под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru