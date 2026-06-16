У нас можно заказать сервер с последними лицензионными версиями Linux (Ubuntu, Debian, CentOS и другими дистрибутивами), VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Также у нас можно приобрести лицензии 1С, Plesk и ISPmanager. Что касается продуктов Windows, то вы можете установить на сервер лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения.

Все лицензии на ПО, кроме Microsoft, доступны для заказа в панели управления.

Если у вас возникнут вопросы по заказу программного обеспечения, отправьте их через тикет в техподдержку: наши специалисты помогут разобраться.