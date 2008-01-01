Области использования
Вычисления на статичных сайтах
Бэкенд для мобильных и веб-приложений
Обеспечение доступности сайта
ETL-процессы преобразования и загрузки данных
«Интернет вещей»
Архитектура чат-ботов
Как это работает
Код загружается в панель my.selectel.ru
Создается контейнер с кодом
Срабатывает триггер вызова функции
Завершается работа функции и контейнера
Выполняется повторный запуск функции (при необходимости)
Гибкие возможности для разработки продуктов
Универсальный код
Не нужно адаптировать код — просто загружайте и тестируйте его как есть.
Serverless
Пользуйтесь всеми преимуществами технологии: оплата только за реальное потребление, автоматическое масштабирование, запуск функции по вызову триггера (http-запроса, от другой функции, изменения в базе данных или хранилище).
Простое управление
Вручную выполняйте функции из панели управления для быстрой настройки. Поддерживается разработка на Python.
Мониторинг
Анализируйте статистику, просматривайте статус и лог выполнения функций для выявления и устранения ошибок.
Воспользуйтесь преимуществами услуги
Не нужно обслуживать серверы
Независимость от серверной инфраструктуры. Вам не нужно устанавливать, обслуживать и администрировать ПО.
Автоматическое масштабирование
Инфраструктура разворачивается под каждый вызов функции, количество запущенных экземпляров не ограничено. Подходит для непрогнозируемой нагрузки.
Снижение расходов на инфраструктуру
Экономьте средства, оплачивая только функции в работе.
Гибкость в разработке
Ускоряйте вывод продукта на рынок, создавая системы из небольших независимых функциональных блоков для каждой микрозадачи.
Надежность OpenWhisk
Работайте на базе платформы с открытым исходным кодом Apache OpenWhisk.