Панель управления

Облачные функции

Selectel Serverless
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Платформа бессерверных вычислений

Создавайте приложения и управляйте ими с облачными функциями Selectel. Мы позаботимся об инфраструктуре.

Области использования

Вычисления на статичных сайтах

Бэкенд для мобильных и веб-приложений

Обеспечение доступности сайта

ETL-процессы преобразования и загрузки данных

«Интернет вещей»

Архитектура чат-ботов

Как это работает

1

Код загружается в панель my.selectel.ru

2

Создается контейнер с кодом

3

Срабатывает триггер вызова функции

4

Завершается работа функции и контейнера

5

Выполняется повторный запуск функции (при необходимости)

Гибкие возможности для разработки продуктов

Универсальный код

Не нужно адаптировать код — просто загружайте и тестируйте его как есть.

Serverless

Пользуйтесь всеми преимуществами технологии: оплата только за реальное потребление, автоматическое масштабирование, запуск функции по вызову триггера (http-запроса, от другой функции, изменения в базе данных или хранилище).

Простое управление

Вручную выполняйте функции из панели управления для быстрой настройки. Поддерживается разработка на Python.

Мониторинг

Анализируйте статистику, просматривайте статус и лог выполнения функций для выявления и устранения ошибок.

Воспользуйтесь преимуществами услуги

Не нужно обслуживать серверы

Независимость от серверной инфраструктуры. Вам не нужно устанавливать, обслуживать и администрировать ПО.

Автоматическое масштабирование

Инфраструктура разворачивается под каждый вызов функции, количество запущенных экземпляров не ограничено. Подходит для непрогнозируемой нагрузки.

Снижение расходов на инфраструктуру

Экономьте средства, оплачивая только функции в работе.

Гибкость в разработке

Ускоряйте вывод продукта на рынок, создавая системы из небольших независимых функциональных блоков для каждой микрозадачи.

Надежность OpenWhisk

Работайте на базе платформы с открытым исходным кодом Apache OpenWhisk.

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Модуль защиты API

Идентифицируйте запросы злоумышленников в режиме реального времени для устранения уязвимостей.

Облачное хранилище

Работайте в высокопроизводительном объектном хранилище данных от Selectel.

Резервное копирование как услуга

Обеспечивайте высокую скорость восстановления и минимизируйте проблемы, связанные с программными сбоями.