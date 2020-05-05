Облако на базе VMware — это облачная инфраструктура (IaaS) на базе платформы VMware vSphere® и VMware Cloud Director® (прежнее название vCloud Director®). Мы предоставляем вычислительные ресурсы с удаленным доступом на базе облачной платформы VMware™.

Облако построено на новейших технологиях VMware:

виртуализация vSphere;

хранение данных VMware vSAN™;

сетевые сервисы VMware NSX®.

Читайте о том, как устроено облако на базе VMware, в документации.