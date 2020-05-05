Публичное облако
Приватное облако
Удаленные рабочие столы
Резервное копирование
Аварийное восстановление
Задачи, с которыми помогает справиться облако на базе VMware
- Перенос и масштабирование инфраструктуры
Мигрируйте виртуальные машины в Selectel с помощью VMware Cloud Director Availability или создайте инфраструктуру с нуля. Размещайте критичные сервисы бизнеса в облаке, разгружайте локальную инфраструктуру и масштабируйте ресурсы за минуты.
- Вычисления с GPU
Арендуйте виртуальные машины с NVIDIA RTX для обработки видео, 3D-рендеринга и других GPU-задач с использованием технологии vGPU. Подключайте вычислительные мощности по требованию без затрат на покупку оборудования.
- Соответствие требованиям безопасности
Храните и обрабатывайте персональные данные в соответствии с 152-ФЗ. Публичное и приватное облако VMware соответствуют требованиям до первого уровня защищенности — для e-commerce, финансовых организаций, медицинских учреждений.
- Резервная площадка для отказоустойчивости
Организуйте запасную площадку для локальной инфраструктуры. При сбое основного ЦОД сервисы автоматически запустятся в облаке. Максимальное время, за которое могут быть потеряны данные (RPO) — 5 минут.
- Организация удаленной работы
Разверните виртуальные рабочие столы на базе VMware Horizon для распределенной команды. Сотрудники получат доступ к привычным программам из любой точки мира. Мы настроим инфраструктуру и подключим необходимое ПО.
Как работает облако VMware
- Публичное облакоПостроено на технологиях виртуализации vSphere, программно-определяемых хранилищах vSAN и сетевых сервисах NSX®. Управляется через vCloud Director®.
- Приватное облакоИзолированная инфраструктура на базе vSphere, хранилищ vSAN и сетевых сервисов NSX. Управляется через vCenter®.
Безопасность облака VMware
Соответствие 152-ФЗ до УЗ-1
Подходит для проектов с чувствительной информацией: финтех, медицина, e-commerce и госсектор
Защита данных с помощью резервных копий
Veeam Backup & Replication — быстро восстановит ВМ и данные при инцидентах, функция Immutability — защитит созданные копии
Бесплатная защита от DDoS L3—L4
Дополнительно можно подключить расширенную защиту на уровнях L3—L7 от наших партнеров
Защита веб-приложений (WAF)
Подключите WAF, чтобы анализировать HTTP(S)-трафик и блокировать SQL-инъекции, XSS, эксплуатацию уязвимостей и др.
Пройдите курс по основам работы с VMware и разверните облако со скидкой
Почему арендуют облако VMware от российского провайдера Selectel
Быстрый стартЗарегистрируйтесь в панели управления и создайте виртуальный дата-центр за несколько минут. Используйте vSphere®, vSAN™, NSX® без дополнительных лицензий. Чтобы развернуть приватное облако, оставьте заявку.
6 дата-центров уровня Tier IIIРазверните инфраструктуру в собственных дата-центрах Selectel в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Распределите ресурсы между несколькими пулами, зонами доступности и регионами для максимальной отказоустойчивости.
Мощное оборудованиеВ облаке на базе VMware есть разные кластеры, которые отличаются по производительности и подойдут под самые разные задачи.
Гибкое масштабированиеУвеличивайте или уменьшайте ресурсы в несколько кликов. В публичном облаке оплата осуществляется по модели pay-as-you-go — только за фактически используемые vCPU, RAM и диски. У остановленных виртуальных машин оплачиваются только диски.
Поддержка, которая знает продуктНесмотря на то, что VMware — продукт вендора, специалисты нашей техподдержки разбираются в нем так же хорошо. Поможем с настройкой и установкой нужных утилит, расскажем о функциях, разберемся, если что-то пойдет не так. Время реакции — 15 минут.
Готовы начать?
консультацию в любое время
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
- NDA
Как Level Group переехала в облако и сократила расходы на 30%Рассказываем, как девелоперская компания мигрировала на инфраструктуру Selectel, чтобы обеспечить 1 500 сотрудникам комфортную среду для работы с помощью VDI.Читать кейс
Чем помог Selectel
Результаты
На 30%сократились расходы на инфраструктуру
120 ТБданных перенесли на инфраструктуру Selectel
- NDA
Как БИТ Мастер автоматизировала работу 4 000 служб таксиБИТ Мастер разрабатывает продукты для бизнеса такси, корпоративных парков автомобилей и спецтехники. Рассказываем, как компании удалось добиться отказоустойчивой работы сервисов при помощи Selectel.Читать кейс
Чем помог Selectel
Результаты
4 000служб такси каждый день пользуются услугами БИТ Мастер
24/7доступность сервисов БИТ Мастер
- NDA
Как РЕХАУ снизила стоимость инфраструктуры на 30%Рассказываем, как производственная компания делегировала администрирование инфраструктуры Selectel, чтобы сконцентрироваться на задачах бизнеса и сэкономить на инфраструктуре.Читать кейс
Чем помог Selectel
Результаты
70%задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel
На 30%уменьшилась стоимость инфраструктуры после аудита Selectel
Информация о публичном облакеКак работает IaaS на базе VMware, оплата и 152-ФЗ
Подключение публичного облакаСоздание и настройка виртуального дата-центра
Работа с публичным облакомКак развернуть сервер с OC Windows, мигрировать и многое другое
Работа с сетямиКак управлять сетями, Edge-роутерами, IP-адресами и не только
Резервное копированиеКак настраивать и оплачивать бэкапы в облаке на базе VMware
Работа с балансировщиком нагрузкиКак повысить отказоустойчивость облачного сервера VMware
Аварийное восстановление в облакоКак начать работу с инструментами и защитить виртуальные машины
- Как устроено облако на базе VMware?
Облако на базе VMware — это облачная инфраструктура (IaaS) на базе платформы VMware vSphere® и VMware Cloud Director® (прежнее название vCloud Director®). Мы предоставляем вычислительные ресурсы с удаленным доступом на базе облачной платформы VMware™.
Облако построено на новейших технологиях VMware:
- виртуализация vSphere;
- хранение данных VMware vSAN™;
- сетевые сервисы VMware NSX®.
Читайте о том, как устроено облако на базе VMware, в документации.
- Чем отличается публичное облако VMware от частного?
Публичное облако — быстро масштабируемая инфраструктура, которая используется совместно с другими клиентами. Оплата pay-as-you-go. Это значит, что клиент платит только за те ресурсы, которыми пользуется.
Частное облако — полностью выделенная инфраструктура, которая обеспечивает дополнительные меры безопасности и физической изоляции. Это значит, что вся инфраструктура только у одного клиента. Масштабировать частное облако сложнее: нужно на старте проекта понимать план развития и примерно знать, сколько еще ресурсов необходимо будет развернуть в перспективе.
- Какие задачи помогают решить аренда виртуального сервера VMware и VPS/VDS-хостинг на VMware?
Вы можете развернуть среду для разработки и тестирования приложений, создать VPS/VDS-хостинг на VMware. Такой хостинг подходит для проектов, которые требуют высокой нагрузки: интернет-магазинов, сайтов с миллионами посетителей. Это связано с тем, что в случае хостинга на базе публичного облака VMware ресурсы легко масштабировать: вы сможете провести расширение в пару кликов, когда ожидаете наплыв посетителей на сайт или собираетесь организовать онлайн-распродажу.
В целом инфраструктура VMware подходит для проектов, к которым предъявляются особые требования к безопасности и надежности, — это одно из главных преимуществ продуктов на базе VMware.
- Как оплачивается облачный сервер на базе VMware?
В случае публичного облака вы платите только за ресурсы, которые потребляете фактически: средства списываются по модели pay-as-you-go.
Как рассчитывается стоимость
- Учитываются все параметры конфигурации облачного сервера VMware: vCPU, RAM, размер дисков. Для остановленных виртуальных машин учитываются только диски — vCPU и RAM не оплачиваются.
- Раз в час выбирается максимальное значение сумм ресурсов и умножается на стоимость ресурса в час.
- Полученная сумма списывается с баланса Облака на базе VMware. Примерную стоимость можно рассчитать в калькуляторе.
В случае частного облака оплата состоит из фиксированного ежемесячного платежа за конфигурации серверов и переменного платежа за лицензии на ПО VMware.
- Могу я протестировать решения?
Да, у нас есть возможность тестирования продуктов VMware. Чтобы ей воспользоваться, сообщите менеджеру вводные по вашему проекту. Это можно сделать по почте sales@selectel.ru или по телефону 8 800 555-06-75.
- Доступно ли ПО Microsoft в облаке на базе VMware?
Мы не предоставляем лицензии операционной системы Windows и других продуктов Microsoft для облака на базе VMware, но вы можете самостоятельно установить лицензионное ПО Microsoft. Если у вас возникнут сложности с установкой — напишите в нашу техподдержку.
- Какие у вас ограничения по количеству vCPU?
Мы предоставляем до 72 vCPU на одну виртуальную машину. Общее количество vCPU у нас измеряется сотнями, что позволяет реализовывать очень крупные проекты.
- Можете ли вы обеспечить соответствие 152-ФЗ?
Да, можем. Публичное и частное облако соответствуют требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» до первого уровня защищенности.
- У меня есть своя инфраструктура на VMware, могу ли я построить гибридное облако с вашим решением?
Так как мы используем штатные средства от VMware, вы можете организовать бесшовную интеграцию своей инфраструктуры с нашим решением.
- Как мне перенести свою инфраструктуру в ваше облако VMware?
Если ваша инфраструктура развернута на технологиях VMware, вы можете перенести ее с помощью Cloud® Director Availability или Veeam Cloud Connect Replication. Для решений, построенных на других платформах виртуализации, можно воспользоваться импортом и экспортом виртуальных машин.
- Что делать, если мне потребуется масштабирование ресурсов?
В случае публичного облака вы можете увеличить количество ресурсов в панели управления Selectel — это удобный инструмент для управления сервером.
В случае частного облака необходимо обратиться к персональному менеджеру, который за вами закреплен, или создать тикет. Просим сообщать о своих планах за месяц, так как сроки ввода оборудования в эксплуатацию от объема необходимых ресурсов и наличия нужных деталей на складе.
- Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.