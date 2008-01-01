Как работает FPGA
FPGA-карта EulerLine NET
Выделенный сервер
Ваш путь к сложным вычислениями
Обработка потокового контента
Ускоряйте работу с трансляцией видео, его декодированием и конвертацией в режиме реального времени. Улучшайте качество сигнала и изображения на разных устройствах в прямом эфире.
Машинное обучение и нейронные сети
Улучшайте обработку алгоритмов распознавания речи, компьютерного зрения и естественного языка.
Финансовые вычисления
Пользуйтесь преимуществами скорости для работы с биржевыми анализаторами, системами роботизированного/высокочастотного трейдинга и системами торговли валютами.
Вместе с сервером с FPGA-ускорителем вы получите для теста
Среду разработки и лицензию на САПР Intel® (Altera) Quartus Prime Pro и OpenCL SDK.
Пакет поддержки платы EulerLine HPC OpenCL BSP под OC Linux (под kernel выше 3.10).
Обучающий курс программированию и оптимизации OpenCL (вкл. host-channels).
Протестировать возможности FPGA
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