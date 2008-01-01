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FPGA

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Работа приложений в режиме суперкомпьютера

Протестируйте выделенный сервер с FPGA на базе процессоров Intel® (Altera) PSG для ускорения «тяжелых» приложений и работы со сложными вычислениями.

Как работает FPGA

FPGA — это программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), которую вы сами адатируете под сложность вычислительной задачи.

FPGA-карта EulerLine NET

до 1.5 TFLOPS вычислительной мощности
42 Мбит кэш-памяти
память DDR4 8 ГБ
OpenCL BSP (HPC)
поддержка фреймворка OpenVINO™ toolkit

Выделенный сервер

2 процессора Intel®️ Xeon®️ E5-2630v3
память 128 ГБ DDR4
2 SSD 480 ГБ

Ваш путь к сложным вычислениями

Обработка потокового контента

Ускоряйте работу с трансляцией видео, его декодированием и конвертацией в режиме реального времени. Улучшайте качество сигнала и изображения на разных устройствах в прямом эфире.

Машинное обучение и нейронные сети

Улучшайте обработку алгоритмов распознавания речи, компьютерного зрения и естественного языка.

Финансовые вычисления

Пользуйтесь преимуществами скорости для работы с биржевыми анализаторами, системами роботизированного/высокочастотного трейдинга и системами торговли валютами.

Вместе с сервером с FPGA-ускорителем вы получите для теста

Среду разработки и лицензию на САПР Intel® (Altera) Quartus Prime Pro и OpenCL SDK.

Пакет поддержки платы EulerLine HPC OpenCL BSP под OC Linux (под kernel выше 3.10).

Обучающий курс программированию и оптимизации OpenCL (вкл. host-channels).

Протестировать возможности FPGA

Оставьте заявку на бесплатное тестирование. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.