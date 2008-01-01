Для каких задач подойдет Loongson
Разработка и тестирование под LoongArch
Создание с высоким уровнем изоляции
Внедрение в образовательные учреждения и государственные IT-системы
Первичные пилоты и PoC
Особенности платформы
Поддержка Linux и портированная ОС
Сервер протестирован с портированной версией ALT Linux, что позволяет развертывать типовые Linux-сценарии и окружения на новой архитектуре.
Ограниченная совместимость с устройствами
Сервер корректно работает только с SATA и M.2 NVMe -дисками, подключенными напрямую к материнской плате. Поддержка внешних HBA-контроллеров и видеокарт пока ограничена.
Удобный форм-фактор
Платформа выполнена в стандартном 2U rackmount-формате, легко устанавливается в серверную стойку и не требует нестандартных решений по размещению.
Технические характеристики
|Материнская плата
|Loongson-LS2C5LE
|CPU
|2x Loongson-3C5000L 2.2 ГГц
|RAM
|128 ГБ DDR4 3200MHz ECC Reg
|Диски
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|PCI
|Сетевая карта RTL8111
|Блок питания
|Gooxi GC800PMP 800W
Как получить сервер Loongson-3C5000L на тест
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Пообщаться с нами
Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.
Узнать про условия тестирования
Максимальный срок тестирования — 14 дней.
Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.
Протестировать возможности Loongson-3C5000L
Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.