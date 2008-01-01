Процессор Loongson-3C5000L

Протестируйте двухсокетный сервер на базе китайского процессора Loongson. Платформа собрана на двух процессорах 3C5000L: каждый из них имеет 16 ядер и поддержку SMT, что обеспечивает до 64 вычислительных потоков. Сервер оснащен ECC-памятью, подходит для запуска Linux и поддерживает популярные утилиты нагрузочного тестирования. Это решение оптимально для изучения архитектуры LoongArch, разработки и моделирования вычислительных сценариев.

Для каких задач подойдет Loongson

Разработка и тестирование под LoongArch

Подходит для разработчиков, которым необходимо адаптировать или портировать ПО под архитектуру LoongArch.

Создание с высоким уровнем изоляции

В силу отсутствия зависимости от западных аппаратных решений, платформа подойдет для построения решений в критически важных системах, где требуется высокий уровень суверенности и безопасности.

Внедрение в образовательные учреждения и государственные IT-системы

Платформа может быть использована в качестве лабораторной базы или тестового стенда в проектах, связанных с отечественными IT-продуктами и архитектурами.

Первичные пилоты и PoC

Подходит для быстрого запуска прототипов, оценки совместимости, тестирования рабочих нагрузок и проверки гипотез до принятия решений о масштабировании в продакшен.

Особенности платформы

Поддержка Linux и портированная ОС

Сервер протестирован с портированной версией ALT Linux, что позволяет развертывать типовые Linux-сценарии и окружения на новой архитектуре.

Ограниченная совместимость с устройствами

Сервер корректно работает только с SATA и M.2 NVMe -дисками, подключенными напрямую к материнской плате. Поддержка внешних HBA-контроллеров и видеокарт пока ограничена.

Удобный форм-фактор

Платформа выполнена в стандартном 2U rackmount-формате, легко устанавливается в серверную стойку и не требует нестандартных решений по размещению.

Технические характеристики 

Материнская плата Loongson-LS2C5LE
CPU 2x Loongson-3C5000L 2.2 ГГц
RAM 128 ГБ DDR4 3200MHz ECC Reg
Диски
  • Micron 5300 240 ГБ
  • Samsung M.2 SSD 980 PRO 1 ТБ
PCI Сетевая карта RTL8111
Блок питания Gooxi GC800PMP 800W

Как получить сервер Loongson-3C5000L на тест

Заполнить заявку

Укажите свои контактные данные, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.

Пообщаться с нами

Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать про условия тестирования

Максимальный срок тестирования — 14 дней.

Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.

Протестировать возможности Loongson-3C5000L

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.