Бесплатный тест сервера собственной разработки Selectel

Первыми оцените возможности технологической новинки российского рынка ㅡ сервера собственной разработки Selectel. Он идеально подойдет для виртуализации, баз данных, монолитных приложений, инференса и обучения ML-моделей.

Особенности сервера Selectel

В основе серверов Selectel — одни из самых современных процессоров Intel® Xeon® 6, оперативная память DDR5, специально разработанная материнская плата и корпус с двумя блоками питания. Для теста у нас доступна одна конфигурация. Если вы хотите арендовать сервер Selectel, мы можем собрать кастомную конфигурацию.

Сервер Selectel

2 × Intel Xeon 6746E:112 × 2.0 ГГц
512 ГБ DDR5 ECC Reg, 2 × 960 ГБ
SSD SATA, 2 × 1920 ГБ SSD NVMe

Проверьте сервер в решении своих задач

Высоконагруженные вычисления

Серверы Selectel обеспечивают высокую производительность для сложных математических и аналитических вычислений, финансового моделирования, научных исследований и обработки данных в реальном времени.

Инференс и обучение ML-моделей

Серверная архитектура оптимизирована для работы с машинным обучением, поддерживает графические ускорители и обеспечивает мощную вычислительную базу для работы с нейросетями, обработкой изображений и аналитическими алгоритмами.

Монолитные и распределенные приложения

Гибкость конфигурации сервера позволяет использовать его как для традиционных монолитных приложений, так и для распределенных систем, включая базы данных, корпоративные CRM-системы и микросервисные приложения.

Виртуализация

Серверы Selectel поддерживают гипервизоры VMware и OpenStack. Это обеспечивает гибкость в создании виртуальных машин.

Преимущества сервера Selectel

Собственная платформа разработки

Сервер спроектирован и протестирован специалистами Selectel, что гарантирует его совместимость с современными корпоративными и облачными решениями.

Высокая производительность процессоров

Сервер оснащен Intel® Xeon® 6-го поколения. Они обеспечивают высокую вычислительную мощность и скорость обработки данных.

Передовые технологии хранения данных

Возможность использования до 12 накопителей с горячей заменой позволяет гибко управлять дисковым пространством и повышать производительность хранения.

Резервирование питания для бесперебойной работы

Благодаря двум блокам питания сервер стабильно работает даже при отказе одного из них, что повышает отказоустойчивость.

Поддержка 6 графических ускорителей

Благодаря этому серверы идеально подойдут для задач требующих высокой графической производительности, таких как инференс и обучение ML-моделей.

Технические характеристики сервера Selectel

Форм-фактор
Процессор
Количество процессоров
Оперативная память
Максимальный объем в 1DPC
Максимальный объем в 2DPC
Тип
Накопители информации на передней панели
Накопители внутренние
Сетевая подсистема
Внутренние порты ввода-вывода
Порты ввода-вывода на лицевой панели
Система охлаждения
Система питания
Индикация
Управление
Условия эксплуатации
  • 1U, 19″
  • Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: 438×800×44,4
  • Габариты упаковки (Ш х Г х В), мм: 595×1 115×239
Семейство процессоров: Xeon® 6
2
32 x DIMM DDR5 2 DPC
До 4 ТБ 6 400 MT/s ECC DDR5 RDIMM
До 8 ТБ 5 200 MT/s ECC DDR5 RDIMM
LRDIMM, RDIMM
12 x SAS/SATA/NVMe PCIe Gen 5 с горячей заменой
2 x M.2 PCIe Gen 5
Встроенный сетевой адаптер 2 × 1 Гбит
  • 1 × USB 3.0 Type A
  • 12 × MCIO x8 с поддержкой PCIE Gen.5/CXL
  • 2 × GenZ 4C Gen.5/CXL x16
2 × USB 3.0 Type C
  • Воздушная, 8 двухроторных вентиляторов 40 х 56 с поддержкой горячей замены
  • Поддержка функций PWM-управления, мониторинга скорости вращения и индикации отказа
  • Внутренняя, с двумя резервируемыми CRPS-блоками питания мощностью 1 600 / 2 000 или 2 400 Вт в зависимости от конфигурации
  • Энергоэффективность: 80 PLUS Platinum / Titanium
  • 1 × Состояние питания
  • 1 × Активность сетевых интерфейсов, в т. ч. BMC
  • 1 × Состояние
  • 1 × Идентификация сервера
  • 1 × Активность и статус накопителей М.2
  • Встроенный контроллер BMC AST2600
  • Поддерживаемые протоколы: IPMI 2.0, Redfish
  • Выделенный порт удаленного управления сервером
  • Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления
  • Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте
  • Поддержка веб-интерфейса
  • Рабочая температура: от 10 до 35°C
  • Температура хранения: от −40 до 70°C
  • Относительная влажность при эксплуатации: от 8% до 90% (без конденсации)
  • Относительная влажность при хранении: от 5% до 95% (без конденсации)

Как получить сервер собственной разработки Selectel в тест

Заполнить заявку

Укажите свои контактные данные, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста нашего сервера.

Пообщаться с нами

Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать про условия тестирования

Максимальный срок тестирования сервера — 14 дней. Обычно этого времени хватает, чтобы сделать выводы, подходит вам конфигурация или нет.

Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.

Протестировать возможности собственного сервера Selectel

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить с помощью мощного сервера собственной разработки Selectel. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

