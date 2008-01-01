Бесплатный тест сервера собственной разработки Selectel

Серверы Selectel обеспечивают высокую производительность для сложных математических и аналитических вычислений, финансового моделирования, научных исследований и обработки данных в реальном времени.
Особенности сервера Selectel
Сервер Selectel
Проверьте сервер в решении своих задач
Высоконагруженные вычисления
Инференс и обучение ML-моделей
Серверная архитектура оптимизирована для работы с машинным обучением, поддерживает графические ускорители и обеспечивает мощную вычислительную базу для работы с нейросетями, обработкой изображений и аналитическими алгоритмами.
Монолитные и распределенные приложения
Гибкость конфигурации сервера позволяет использовать его как для традиционных монолитных приложений, так и для распределенных систем, включая базы данных, корпоративные CRM-системы и микросервисные приложения.
Виртуализация
Серверы Selectel поддерживают гипервизоры VMware и OpenStack. Это обеспечивает гибкость в создании виртуальных машин.
Преимущества сервера Selectel
Собственная платформа разработки
Сервер спроектирован и протестирован специалистами Selectel, что гарантирует его совместимость с современными корпоративными и облачными решениями.
Высокая производительность процессоров
Сервер оснащен Intel® Xeon® 6-го поколения. Они обеспечивают высокую вычислительную мощность и скорость обработки данных.
Передовые технологии хранения данных
Возможность использования до 12 накопителей с горячей заменой позволяет гибко управлять дисковым пространством и повышать производительность хранения.
Резервирование питания для бесперебойной работы
Благодаря двум блокам питания сервер стабильно работает даже при отказе одного из них, что повышает отказоустойчивость.
Поддержка 6 графических ускорителей
Благодаря этому серверы идеально подойдут для задач требующих высокой графической производительности, таких как инференс и обучение ML-моделей.
Технические характеристики сервера Selectel
- 1U, 19″
- Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм: 438×800×44,4
- Габариты упаковки (Ш х Г х В), мм: 595×1 115×239
- 1 × USB 3.0 Type A
- 12 × MCIO x8 с поддержкой PCIE Gen.5/CXL
- 2 × GenZ 4C Gen.5/CXL x16
- Воздушная, 8 двухроторных вентиляторов 40 х 56 с поддержкой горячей замены
- Поддержка функций PWM-управления, мониторинга скорости вращения и индикации отказа
- Внутренняя, с двумя резервируемыми CRPS-блоками питания мощностью 1 600 / 2 000 или 2 400 Вт в зависимости от конфигурации
- Энергоэффективность: 80 PLUS Platinum / Titanium
- 1 × Состояние питания
- 1 × Активность сетевых интерфейсов, в т. ч. BMC
- 1 × Состояние
- 1 × Идентификация сервера
- 1 × Активность и статус накопителей М.2
- Встроенный контроллер BMC AST2600
- Поддерживаемые протоколы: IPMI 2.0, Redfish
- Выделенный порт удаленного управления сервером
- Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления
- Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте
- Поддержка веб-интерфейса
- Рабочая температура: от 10 до 35°C
- Температура хранения: от −40 до 70°C
- Относительная влажность при эксплуатации: от 8% до 90% (без конденсации)
- Относительная влажность при хранении: от 5% до 95% (без конденсации)
Как получить сервер собственной разработки Selectel в тест
Заполнить заявку
Укажите свои контактные данные, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста нашего сервера.
Пообщаться с нами
Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.
Узнать про условия тестирования
Максимальный срок тестирования сервера — 14 дней. Обычно этого времени хватает, чтобы сделать выводы, подходит вам конфигурация или нет.
Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.
Протестировать возможности собственного сервера Selectel
Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить с помощью мощного сервера собственной разработки Selectel. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru