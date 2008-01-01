Плата с CPU RISC-V StarFive VisionFive v1

Протестируйте одноплатный компьютер с архитектурой RISC-V. Платформа с HDMI, USB 3.0, Ethernet и Wi‑Fi под управлением Linux. Подойдет для обучения, тестирования, IoT и мультимедийных проектов.

Для каких задач подойдет

Разработка и тестирование в Linux-среде на RISC‑V

Пишите и отлаживайте приложения под архитектуру RISC‑V в Linux. Доступны дистрибутивы Ubuntu и Alt Linux, поддерживаются все необходимые интерфейсы и инструменты для разработки.

Образование и исследовательские задачи

Подходит для преподавателей и студентов, которые изучают RISC‑V и компьютерные архитектуры. Устройство можно использовать в лабораториях и учебных курсах.

AI и обработка видео на борту

Плата оснащена ускорителями для нейросетевых вычислений и видеообработки: NVDLA (до 3,5 TOPS), DSP и движком для AI‑инференса. Подходит для проектов с умными камерами, локальным распознаванием изображений и экспериментами в области машинного обучения.

Особенности StarFive VisionFive v1

Доступный старт с RISC‑V

StarFive VisionFive v1 построен на 64‑битной архитектуре RISC‑V с двухъядерным процессором SiFive U74 (до 1,5 ГГц). Это полноценная Linux‑платформа, на которой можно писать, запускать и отлаживать приложения без эмуляции и лицензий. Поддерживаются дистрибутивы Ubuntu, Alt Linux, Fedora, OpenEuler и другие.

Мультимедиа и видео в 4K

Встроенный видеоускоритель поддерживает декодирование H.264/H.265 до 4Kp60, а также двухпотоковую обработку видео до 4Kp30. Камеры можно подключать через два интерфейса MIPI-CSI с поддержкой ISP — идеально для медиаплееров, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

Готовность к AI и ML-задачам

Плата оснащена ускорителями: NVDLA (~3,5 TOPS), нейросетевой движок (~1 TOPS) и Tensilica-VP6 DSP. Это позволяет запускать модели ИИ, обрабатывать видео и звук на борту без обращения к облаку.

Полный набор интерфейсов

StarFive VisionFive v1 оснащен всем необходимым для подключения периферии: 4 порта USB 3.0, HDMI, аудиоразъем, гигабитный Ethernet, Wi‑Fi и Bluetooth. Также доступен 40-контактный GPIO-разъем, совместимый с Raspberry Pi, и интерфейсы MIPI DSI и CSI для дисплеев и камер.

Поддержка защищенных сценариев

StarFive VisionFive v1 включает модули TRNG и OTP, что позволяет использовать плату в проектах с требованиями к безопасности. Питание подается через USB Type‑C с поддержкой Power Delivery и Quick Charge 3.0.

Подходит для обучения и IoT

Благодаря компактному форм-фактору (100×72 мм), энергоэффективности и широкой поддержке Linux-дистрибутивов StarFive VisionFive v1 подойдет для образовательных целей, прототипирования и встраиваемых решений.

Технические характеристики

Процессор (SoC) StarFive JH7100, 64-битный (RV64GC, 2 ядра SiFive U74 по 1,5 ГГц)
Оперативная память 8 ГБ LPDDR4 2800 МГц
Накопители Слот для microSD
Вывод изображения HDMI 1.4 (до 1080p60), MIPI DSI (до 4Kp30)
Поддержка камер 2 канала MIPI-CSI, 2 канала ISP (до 4Kp30)
Мультимедиа Аппаратное декодирование H.264 и H.265 (до 4K при 60 кадрах/с)
Поддержка JPEG
Сетевые интерфейсы Порт Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой PoE
Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth 4.2
Порты USB 4 порта USB 3.0
Питание Через USB-C (5 В, не менее 3 А)
Поддержка PD и QC
GPIO 40-контактный разъем GPIO
Размеры 100 × 72 мм

Как получить на тест

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Укажите свои контактные данные в форме внизу страницы, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.

Пообщаться с нами

Количество железа на тест ограничено, поэтому мы тщательно отбираем заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать об условиях тестирования

Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если кто-то уже взял сервер на тест перед вами, мы сообщим, когда он снова станет доступен.

Протестируйте возможности StarFive VisionFive v1

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru