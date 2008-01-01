Плата с CPU RISC-V StarFive VisionFive v1

Для каких задач подойдет
Разработка и тестирование в Linux-среде на RISC‑V
Образование и исследовательские задачи
AI и обработка видео на борту
Особенности StarFive VisionFive v1
Доступный старт с RISC‑V
StarFive VisionFive v1 построен на 64‑битной архитектуре RISC‑V с двухъядерным процессором SiFive U74 (до 1,5 ГГц). Это полноценная Linux‑платформа, на которой можно писать, запускать и отлаживать приложения без эмуляции и лицензий. Поддерживаются дистрибутивы Ubuntu, Alt Linux, Fedora, OpenEuler и другие.
Мультимедиа и видео в 4K
Встроенный видеоускоритель поддерживает декодирование H.264/H.265 до 4Kp60, а также двухпотоковую обработку видео до 4Kp30. Камеры можно подключать через два интерфейса MIPI-CSI с поддержкой ISP — идеально для медиаплееров, видеонаблюдения и компьютерного зрения.
Готовность к AI и ML-задачам
Плата оснащена ускорителями: NVDLA (~3,5 TOPS), нейросетевой движок (~1 TOPS) и Tensilica-VP6 DSP. Это позволяет запускать модели ИИ, обрабатывать видео и звук на борту без обращения к облаку.
Полный набор интерфейсов
StarFive VisionFive v1 оснащен всем необходимым для подключения периферии: 4 порта USB 3.0, HDMI, аудиоразъем, гигабитный Ethernet, Wi‑Fi и Bluetooth. Также доступен 40-контактный GPIO-разъем, совместимый с Raspberry Pi, и интерфейсы MIPI DSI и CSI для дисплеев и камер.
Поддержка защищенных сценариев
StarFive VisionFive v1 включает модули TRNG и OTP, что позволяет использовать плату в проектах с требованиями к безопасности. Питание подается через USB Type‑C с поддержкой Power Delivery и Quick Charge 3.0.
Подходит для обучения и IoT
Благодаря компактному форм-фактору (100×72 мм), энергоэффективности и широкой поддержке Linux-дистрибутивов StarFive VisionFive v1 подойдет для образовательных целей, прототипирования и встраиваемых решений.
Технические характеристики
|Процессор (SoC)
|StarFive JH7100, 64-битный (RV64GC, 2 ядра SiFive U74 по 1,5 ГГц)
|Оперативная память
|8 ГБ LPDDR4 2800 МГц
|Накопители
|Слот для microSD
|Вывод изображения
|HDMI 1.4 (до 1080p60), MIPI DSI (до 4Kp30)
|Поддержка камер
|2 канала MIPI-CSI, 2 канала ISP (до 4Kp30)
|Мультимедиа
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Аппаратное декодирование H.264 и H.265 (до 4K при 60 кадрах/с)
Поддержка JPEG
|Сетевые интерфейсы
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Порт Ethernet 1 Гбит/с с поддержкой PoE
Wi-Fi 802.11b/g/n
Bluetooth 4.2
|Порты USB
|4 порта USB 3.0
|Питание
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Через USB-C (5 В, не менее 3 А)
Поддержка PD и QC
|GPIO
|40-контактный разъем GPIO
|Размеры
|100 × 72 мм
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Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если кто-то уже взял сервер на тест перед вами, мы сообщим, когда он снова станет доступен.
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