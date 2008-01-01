CXL RAM Expander

Протестируйте CXL расширитель оперативной памяти для серверов нового поколения.

Для каких задач подойдет

Расширение оперативной памяти сверх штатных лимитов

Можно добавить больше памяти, даже если все DIMM-слоты уже заняты. Вне зависимости от ограничений по объему оперативной памяти материнской платы. Например, можно установить 2×128 ГБ и увеличить объем до 256 ГБ на один экспандер, а при установке нескольких — до терабайт.

Объединение памяти между серверами

CXL 2.0 и выше позволяют делить пул памяти между несколькими хостами — это особенно актуально в дата-центрах и облачной инфраструктуре, где ресурсы можно гибко перераспределять.

Гибкое управление уровнями памяти

CXL-память можно использовать как «второй уровень» более медленной, но объемной RAM. Это работает в системах, где важно оптимизировать стоимость и производительность под нагрузку.

Повышение отказоустойчивости и масштабируемости

Можно подключить дополнительные модули без полной замены серверов или их простой модернизации. Это критично для инфраструктур, где аптайм важнее всего.

Оптимизация нагрузки для БД и веб-приложений

Наши исследования с PostgreSQL, MySQL, Nginx показывают: использование CXL+RAM (оперативной памяти и памяти с использованием CXL) почти не снижает производительность по сравнению с одной лишь штатной памятью.

Построение высокопроизводительных кластеров HPC

Поддержка CXL 2.0 (и потенциально 3.2) позволяет строить кластерные архитектуры с общей когерентной памятью — подход перспективен для научных расчетов, ИИ и моделирования.

Особенности технологии

Увеличение объема памяти без апгрейда сервера

Позволяет добавить до 256 ГБ оперативной памяти на один модуль, даже если все штатные слоты заняты.

Высокая пропускная способность

Интерфейс PCIe 5.0×8 дает скорость передачи до 32 GT/s — этого достаточно для работы с высоконагруженными приложениями и БД.

Гибкая масштабируемость

Установка нескольких экспандеров на одном сервере позволяет довести объем памяти до нескольких терабайт.

Совместимость с DDR5 RDIMM

Поддерживает модули до DDR5-5600 — обеспечивает высокую скорость доступа и стабильную работу под нагрузкой.

Совместимость с перспективной архитектурой

Совместимость с CXL 2.0 и PCIe 5.0 гарантирует, что устройство будет актуально и в следующих поколениях серверов.

Поддержка DAX и работы в режиме прямого доступа

Позволяет использовать память без лишней адресации, что критично в сценариях, чувствительных к задержкам.

Технические характеристики

Модель LRDR9G91-2I
Контроллер Montage
Тип шины PCIe 5.0 (32GT/s) x8
Поддержка CXL CXL 2.0
Поддержка памяти Только DDR5 RDIMM
Максимально поддерживаемая частота DDR5-5600
Количество слотов 2
Максимальная емкость на модуль 128 ГБ
Максимальная суммарная емкость 256 ГБ (2 × 128 ГБ)
1-Rank, 1DPC 128 ГБ
2-Rank, 1DPC или 2DPC 128 ГБ × 2 = 256 ГБ
Поддержка процессоров Intel® Xeon® Scalable 4‑го поколения и выше
Размер платы (PCB) 180 × 68.9 × 1.6 мм
Сертификация FCC, CE, RoHS

Как получить на тест

Заполнить заявку

Укажите свои контактные данные в форме внизу страницы, а в поле Комментарий напишите задачи, которые вы планируете решать во время теста.

Пообщаться с нами

Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.

Узнать про условия тестирования

Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.

Протестируйте возможности CXL расширителя

Оставьте заявку на бесплатное тестирование и расскажите, какие вычислительные задачи вы хотите решить. Мы свяжемся, чтобы рассказать об условиях пробного периода.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.