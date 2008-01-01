CXL RAM Expander

Для каких задач подойдет
Расширение оперативной памяти сверх штатных лимитов
Объединение памяти между серверами
Гибкое управление уровнями памяти
Повышение отказоустойчивости и масштабируемости
Оптимизация нагрузки для БД и веб-приложений
Построение высокопроизводительных кластеров HPC
Особенности технологии
Увеличение объема памяти без апгрейда сервера
Позволяет добавить до 256 ГБ оперативной памяти на один модуль, даже если все штатные слоты заняты.
Высокая пропускная способность
Интерфейс PCIe 5.0×8 дает скорость передачи до 32 GT/s — этого достаточно для работы с высоконагруженными приложениями и БД.
Гибкая масштабируемость
Установка нескольких экспандеров на одном сервере позволяет довести объем памяти до нескольких терабайт.
Совместимость с DDR5 RDIMM
Поддерживает модули до DDR5-5600 — обеспечивает высокую скорость доступа и стабильную работу под нагрузкой.
Совместимость с перспективной архитектурой
Совместимость с CXL 2.0 и PCIe 5.0 гарантирует, что устройство будет актуально и в следующих поколениях серверов.
Поддержка DAX и работы в режиме прямого доступа
Позволяет использовать память без лишней адресации, что критично в сценариях, чувствительных к задержкам.
Технические характеристики
|Модель
|LRDR9G91-2I
|Контроллер
|Montage
|Тип шины
|PCIe 5.0 (32GT/s) x8
|Поддержка CXL
|CXL 2.0
|Поддержка памяти
|Только DDR5 RDIMM
|Максимально поддерживаемая частота
|DDR5-5600
|Количество слотов
|2
|Максимальная емкость на модуль
|128 ГБ
|Максимальная суммарная емкость
|256 ГБ (2 × 128 ГБ)
|1-Rank, 1DPC
|128 ГБ
|2-Rank, 1DPC или 2DPC
|128 ГБ × 2 = 256 ГБ
|Поддержка процессоров
|Intel® Xeon® Scalable 4‑го поколения и выше
|Размер платы (PCB)
|180 × 68.9 × 1.6 мм
|Сертификация
|FCC, CE, RoHS
Как получить на тест
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Пообщаться с нами
Количество серверов для теста у нас ограничено, поэтому нам крайне важно отобрать заявки компаний, которым нужно здесь и сейчас решать прикладные задачи. Организуем встречу на 15 минут, чтобы уточнить потребности и обсудить детали теста.
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Максимальный срок тестирования — 14 дней. Если перед вами уже кто-то взял сервер на тест, мы сообщим и поделимся, когда он снова станет доступен.
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